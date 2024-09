Comparatif des logiciels de sous-titrage automatique : lequel choisir ?

SubtitleBee : sous-titres automatiques personnalisés pour les créateurs sur réseaux sociaux

SubtitleBee génère des sous-titres précis dans plus de 120 langues. Il propose des fonctionnalités avancées comme la personnalisation des styles (polices, tailles, couleurs, et arrière-plans) et la traduction des annotations. SubtitleBee offre également des outils de recadrage vidéo pour les adapter aux différents formats des réseaux sociaux.

Les tarifs de SubtitleBee se déclinent en trois plans, en plus de l’offre gratuite. Le module de base est à 19 euros par mois. Il inclut 30 minutes de vidéo et des sous-titres en deux langues. Le plan professionnel à 39 euros par mois offre 120 minutes de vidéo et des sous-titres dans cinq langues avec des fonctionnalités supplémentaires. Enfin, le plan entreprise propose des minutes de vidéo illimitées et une personnalisation avancée. Le tarif est ajusté selon les besoins spécifiques de l’utilisateur​.

