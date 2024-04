Avis et test submagic : ce logiciel de gestion de projet en vaut-il encore la peine ?

Les avis submagic diffèrent d'un utilisateur à un autre. Voici ce que l'on en pense après l'avoir testé. Découvrez nos avis et remarques !

Outre les logiciels de création de vidéo, les logiciels de création d'effets divers sont aussi des outils incontestables pour les créateurs de vidéo. Ici, on s'est focalisé sur submagic, un logiciel SaaS couramment utilisé par les amateurs de vidéos courtes. Sous-titres automatiques, emojis, mise en avant de mot-clé, etc. Tout cela, vous pouvez le faire en quelques clics en utilisant submagic. Beaucoup de créateurs de contenus l'on sans doute déjà utilisé. Les avis en sont donc disparates. Néanmoins, cet outil intelligent pour générer les sous-titres et les divers effets sur les vidéos mérite d'être évalué de manière sincère. Voici donc notre avis sur submagic, la solution IA pour agrémenter vos podcasts.

Caractéristiques techniques Type : logiciel alimenté par l'IAFonctionnalités : créations d'effets divers (emojis, sous-titres, transitions, etc.)

Nombre de langues prises en charge : 48

Principaux utilisateurs : créateurs de vidéos courtes

Tarif : Avancé : 20 euros par mois / Pro : 50 euros par mois

Description du logiciel

Avant d'émettre notre avis, il convient d'abord de revoir ce que submagic est capable de faire. En fait, il s'agit d'une solution IA qui permet de transformer une vidéo en un contenu bien plus dynamique et attrayant. Actuellement, les créateurs de contenus l'utilisent sur TikTok, Instagram ou encore YouTube.

L'outil peut se révéler d'une aide inestimable dans la création de sous-titres intelligents en 48 langues différentes, ainsi que d'emojis. Plus encore, il met facilement en évidence vos mots-clés afin d'optimiser votre vidéo et mieux engager les followers sur les réseaux sociaux. Submagic est, en quelque sorte, le ChatGPT pour les créateurs de vidéos.

Généralement, pour une petite vidéo de 30 secondes, on peut prendre des minutes, voire une heure entière à créer les sous-titres et le traduire. Et même en utilisant un logiciel, il est parfois nécessaire d'apporter une touche personnelle pour humaniser les textes. En utilisant submagic, on gagne un temps fou. Tout cela se fait en quelques clics.

Avis et examen de submagic : ses caractéristiques

Après test, on a retenu plusieurs caractéristiques spécifiques de submagic qui méritent d'être évoquées ici :

Des emojis et des mots-clés en surbrillance

D'abord, il y a ses magnifiques emojis. En effet, on a émis un avis positif en faveur de submagic à cause de sa capacité extraordinaire à intégrer des emojis dans les contenus. Il ne faut cependant pas oublier sa capacité à mettre en évidence les mots-clés dans les légendes. Ce qui rend les vidéos plus dynamiques, améliorant ainsi l'expérience du téléspectateur.

S'ils ont fait leur début il y a des années, les emojis deviennent aujourd'hui des outils incontestables pour exprimer les émotions et le ton dans un contenu. Il n'est pas rare de voir des expressions où l'on n'y trouve que des emojis. Ces différentes expressions que prend le petit visage jaune, ces cœurs et formes diverses, … bref, tout cela suffit pour garder l'attention des interlocuteurs.

Par ailleurs, tout comme le rédacteur met les mots pertinents en gras dans un texte, submagic met en relief les mots-clés dans les légendes. Et ça, on aime bien, car cela permet d'attirer facilement le spectateur sur les idées pertinentes de la vidéo.

Imaginez, par exemple, un malentendant qui lit votre vidéo. Il n'entendra sûrement aucun de vos propos. Cependant, en combinant les emojis aux mots essentiels en évidence, vous allez lui rendre un grand service en lui permettant de tout comprendre.

Mais le logiciel ne se limite pas à fournir des emojis et des sous-titres. Il est aussi capable de générer des légendes. Ainsi, notre avis sur submagic a également été influencé par sa collection de légendes qui demeurent dans l'air du temps. Ce qui permet aux spectateurs de plonger dans le vif du sujet plus aisément.

En fait, en plus de mettre des sous-titres, il est bien plus rapide d'attirer les spectateurs avec des légendes. Submagic propose des légendes sur mesure aux formats stylés en vue de captiver les spectateurs. Ce qui permet aux créateurs de personnaliser leurs contenus en toute facilité. En plus, le logiciel offre à ses utilisateurs le moyen d'accorder les légendes ainsi créées avec leur marque pour en faire un contenu unique.

L'avantage avec ces légendes stylées et personnalisées est qu'elles forment un moyen sans faille pour fidéliser les followers, mais aussi d'en attirer de nouveaux.

Le logiciel fournit aussi des descriptions et des hashtags. Celles-ci sont d'excellents moyens pour accroître l'engagement des vidéos, permettant aux spectateurs de les découvrir sous différents angles. Ces fonctionnalités sont essentiellement plus innovantes pour les créateurs de vidéos sur TikTok, qu'ils soient débutants ou professionnels.

En ajoutant des descriptions automatiques à chaque vidéo, le SaaS augmente le degré de conviction des spectateurs sans aucun effort de la part du créateur. D'où, en quelque sorte, notre avis favorable au profit de ce magnifique logiciel basé sur l'IA qu'est submagic.

De son côté, le créateur gagne un temps précieux. Parallèlement à cela, il gagne en visibilité grâce à cette vidéo qui se propulse en tête de liste dans les résultats de recherche.

Avis et test de submagic : d'autres fonctionnalités innovantes

En dehors de ses fonctionnalités inédites, submagic offre bien d'autres atouts comme les transitions magiques, les B'Rolls, les zooms et les effets sonores automatiques.

Les B-Rolls et les transitions automatiques servent à relier les différentes parties de la vidéo. D'après les développeurs du logiciel, ces effets s'utilisent notamment lors du montage vidéo. Ceci, en vue d'obtenir un contenu plus impressionnant et captivant.

Quant aux zooms automatiques magiques, leur principal objectif est la mise en valeur d'une ou plusieurs séquences de la vidéo qui sont considérées comme plus pertinentes. Avec de tels effets, le public va être davantage captivé par la vidéo et donc va dépenser plus de temps pour le visionnage.

Enfin, il y a les effets sonores automatiques qui ajoutent du dynamisme au contenu, et donc intensifient les émotions du spectateur. Le but étant le même que celui des vidéos long-métrage. Effectivement, une vidéo est d'autant plus captivante lorsqu'elle est accompagnée de bruitages et d'effets sonores qui s'associent aux textes et aux faits. Eh bien, c'est ce que submagic fournit à ses utilisateurs.

Pour bien démarrer avec submagic, voici les étapes à suivre :

Avis et test de submagic : une inscription obligatoire

De prime abord, une inscription est requise avant de tester et d'émettre un avis sur submagic. Il est possible de choisir entre les deux offres Basic et Pro. La formule Basic est tarifée à 20 euros par mois. Elle accède à la création de 20 vidéos par mois. Chaque vidéo doit durer 90 secondes au plus et est d'une taille maximale de 200Mo. Un tel abonnement revient à payer 1 euro par vidéo, un très bon rapport qualité/prix.

En revanche, la formule Pro, disponible à 50 euros par mois, paraît plus avantageuse. En vous abonnant à cette formule, vous bénéficierez d'un sous-titrage illimité de vos vidéos, à condition que celles-ci durent au maximum 3 minutes et aient une taille maximale de 400 Mo. C'est aussi dans cette formule que vous trouverez les hashtags automatiques et les descriptions diverses.

Une fois inscrit, il ne reste plus qu'à télécharger le fichier vidéo en faisant un glisser-déposer. Lorsque le contenu vidéo est complètement téléchargé, submagic opère immédiatement en utilisant son moteur de reconnaissance vocale afin de transcrire l'audio.

Avis et test de submagic : quelques ajustements minimes

Juste après cela, l'outil basé sur l'IA commence à sortir les sous-titres avec les mots-clés en évidence, des légendes et des emojis pour humaniser le contenu. Bien évidemment, les résultats qui en ressortent peuvent ne pas répondre à 100% aux attentes de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut apporter des touches personnelles en modifiant certains sous-titres. En général, il comprend tout, à part les noms. Et c'est là que le créateur doit intervenir pour les corriger.

On peut aussi opter pour un style personnalisé de légendes, submagic en dispose d'un grand nombre. Sinon, il ne faut surtout pas hésiter à personnaliser les couleurs et la taille des légendes selon ses envies. Par ailleurs, n'oubliez pas que si on est toujours d'un avis favorable à propos de submagic, c'est également à cause de ses hashtags et légendes statiques générés automatiquement.

Dernière étape : téléchargement et exportation

Après avoir effectué toutes les modifications pour parfaire la vidéo, il ne reste plus qu'à l'enregistrer avant de l'exporter. Celle-ci peut durer plus d'une minute selon la taille de la vidéo et sa longueur. A la fin de l'exportation, submagic envoie un e-mail de notification pour signaler la fin du processus. De ce fait, on peut lancer l'exportation et se concentrer sur autre chose en attendant que le logiciel ait terminé d'exporter votre contenu.

Il faut toutefois noter que le SaaS fournit une version gratuite. Bien sûr, cela ne coûte pas un sou, mais ne permet pas réellement d'obtenir des résultats satisfaisants. C'est pour cela qu'on a choisi d'opter pour la formule payante lors de notre test.

Submagic Le logiciel de gestion de projet pour les créateurs de vidéos courtes disponible au prix de 20 euros par mois Voir l'offre Verdict En somme, rien d'aussi facile que d'utiliser ce logiciel intelligent pour obtenir un rendu plus captivant. Légendes, effets sonores, zooms automatiques, etc. tout cela nous pousse à conclure que notre avis sur submagic reste positif. C'est l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet qu'un créateur de vidéos courtes puisse utiliser. La formule Basic offre certes un nombre limité de personnalisation. Mais elle est beaucoup moins chère pour les amateurs de vidéos sur les réseaux sociaux. La formule Pro est alors plus intéressante pour ceux qui doivent créer plus de contenus, les influenceurs par exemple. Celle-ci accède à une personnalisation plus engageante des vidéos. On aime Prise en charge de 48 langues

Une utilisation facile

Une vitesse de téléchargement et d'exportation impressionnante

Une grande variété de personnalisation On aime moins Un essai gratuit limité

Vidéos longues non prises en charge

