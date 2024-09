Test de Submagic gratuit : est-ce la solution ultime pour dynamiser vos vidéos ?

Vous voulez automatiser la génération des sous-titres de vos vidéos ? Utilisez Submagic gratuit. Lisez cet article pour en savoir plus sur ses fonctionnalités.

Submagic gratuit Cet outil génère des sous-titres et clips vidéo rapidement et facilement Voir l’offre Verdict Submagic gratuit offre des fonctionnalités utiles pour les créateurs de contenu. Il simplifie la génération de sous-titres, le découpage de vidéos et l’ajout de musique. L’outil aide aussi à éliminer les pauses et les erreurs. Il propose des options comme les B-rolls et les GIF pour dynamiser les vidéos. Cependant, la version gratuite reste limitée à trois vidéos. Pour des besoins avancés, il faut opter pour un abonnement payant. On aime Sous-titres automatisés et précis

Interface intuitive On aime moins Version gratuite limitée

Problèmes de traduction

La génération des sous-titres prend généralement beaucoup de temps. Heureusement, les outils basés sur l’IA peuvent actuellement réaliser ce travail à votre place. Nous allons aujourd’hui parler de la version gratuite de Submagic. Cette plateforme ne se contente pas d’ajouter des sous-titres à vos vidéos, elle offre de nombreuses autres fonctionnalités. C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Caractéristiques techniques

Systèmes d’exploitation : Windows, macOS, et accès web.

: Windows, macOS, et accès web. Formats supportés : MP4, MP3, WAV, MOV, et autres formats courants.

: MP4, MP3, WAV, MOV, et autres formats courants. Utilisateurs cibles : Créateurs de contenu, monteurs vidéo, agences de marketing, formateurs en ligne.

: Créateurs de contenu, monteurs vidéo, agences de marketing, formateurs en ligne. Support client : Disponible par chat, e-mail, et centre d’aide.

: Disponible par chat, e-mail, et centre d’aide. Documentation : Guides et tutoriels en ligne pour faciliter l’utilisation.

Les fonctionnalités proposées par Submagic gratuit

Ajout des sous-titres à votre vidéo

Pour commencer, téléchargez votre vidéo gratuitement sur la plateforme Submagic. Sélectionnez une langue et renommez votre projet. Appuyez sur le bouton upload. Attendez quelques minutes, le temps que l’outil génère automatiquement les annotations.

Après, procédez à la personnalisation des sous-titres générés. Pensez à ajuster les paramètres pour adapter la légende au ton et à la couleur de votre marque. En fait, Submagic met à votre disposition plus de 20 styles de sous-titres.

Vous êtes satisfait du résultat ? Cliquez sur le bouton « exporter ». Il se trouve en haut à droite de l’interface de Submagic. Vous avez la possibilité de publier votre contenu multimédia sur les réseaux sociaux.

Découpage de vidéo sans le moindre effort

Vous avez du mal à découper vos vidéos ? Vous n’avez plus à vous inquiéter. Submagic vous propose de le faire à votre place en un rien de temps, et ce, sans sacrifier la qualité du contenu.

Pour se faire, cliquez sur le bouton « trim » qui se trouve en haut de votre écran. Une nouvelle interface apparait avec les options « supprimer les mots de remplissage » et « supprimer le silence ». Vous n’avez qu’à appuyer sur la fonction qu’il vous faut et le tour est joué.

Durant notre test, l’outil a vraiment réalisé du bon travail. Il a pris 7 secondes pour découper une vidéo de 30 secondes, avec une précision impressionnante de 99%. La fonction trim est facile à utiliser. Nous donnons un avis de 5 étoiles à Submagic gratuit sur ce point.

Les bonnes raisons de découper les vidéos avec Submagic gratuit selon notre avis

Vous voulez créer des vidéos d’ordre professionnel pour vos plateformes en ligne ? Vous souhaitez attirer vos cibles ? Découpez vos vidéos correctement avec Submagic gratuit. Supprimez les parties muettes pour prouver à votre public cible votre volonté à produire du contenu attrayant et de bonne qualité.

En général, les spectateurs appliquent les règles des deux secondes. De quoi s’agit-il ? En fait, si l’internaute trouve que votre vidéo n’est pas intéressante, il passe à la suivante au bout de deux secondes. Par conséquent, les longues pauses au début de votre contenu multimédia sont fortement à proscrire. La technique est simple : captiver les spectateurs depuis le début jusqu’à la fin du visionnage.

« um » et les bégayements ne font pas partie de notre vocabulaire habituel, n’est-ce pas ? Toutefois, ces derniers peuvent apparaître accidentellement durant le tournage. Ils peuvent être une source de distraction pour les internautes. D’ailleurs, ce sont également un signe d’immaturité. Selon notre avis, il est important de les supprimer avec Submagic gratuit pour avoir un rendu plus rationnel et plus concis.

B-rolls

Selon les statistiques, l’ajout des images de haute qualité venant des sites B-rolls augmentent l’engagement de vos vidéos de 25%. Cette fonctionnalité ajoute du contexte et de la profondeur à votre vidéo. Elle met en avant les moments clés et les points critiques afin d’accroître le dynamisme. Cela améliore la compréhension de votre vidéo.

Selon notre avis, cette option de Submagic gratuit vous aide à maintenir l’attention de vos spectateurs tout en brisant la monotonie. Cette plateforme de sous-titrage propose environ 4 millions de sites B-rolls avec une précision de 99%.

Créateur de clips

Vous voulez mettre sur pied un clip vidéo en quelques minutes ? Submagic gratuit peut vous aider à le faire en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Durant notre test, nous avons pu générer plus de 10 clips avec une vidéo long format. Pour ce faire, Submagic gratuit procède à l’analyse du contenu multimédia afin de repérer les accroches et les moments les plus intéressants. Ensuite, il fait un recoupement pour créer de courtes vidéos très attrayantes. L’utilisation de cet outil vous permet de gagner du temps. Il vous donne également la possibilité d’obtenir des rendus de qualité sans compétences particulières.

Zoom automatique

L’effet zoom avant et arrière met en avant les moments clés de votre vidéo. Dans la majorité des cas, les créateurs de contenu soulignent des objets ou des expressions faciales. Cette fonction vous aide à attirer l’attention des spectateurs là où vous le souhaitez. A part la rétention sur la vidéo, elle crée également une expérience immersive.

Pour plus de résultats, il est conseillé de mettre un effet de zoom dès le début de la vidéo. C’est une accroche visuelle à ne pas négliger ! L’effet zoom est facile à utiliser, il fait partie intégrante de la fonction « B-rolls ». De ce fait, le processus est le même. Cette fonction s’adapte automatiquement à la résolution de votre contenu (horizontale, verticale, etc.).

Les images et les GIF

Vous vous demandez pourquoi votre vidéo n’attire pas l’attention comme il le faut ? Il manque quelques choses… comme les images et les GIF. L’ajout de ces éléments changent la donne. Imaginez un peu, vous présentez un évènement sans montrer ce qui va se passer. Ce n’est pas du tout évident, non ? Aidez vos spectateurs à visualiser votre message à l’aide des GIF et des images.

Les GIF et les images ne sont pas de simples décorations. Ils servent à attirer l’attention de votre public cible. Pour plus d’impact, vous devez les placer stratégiquement tout le long de votre vidéo. Cela augmentera considérablement le taux de rétention de votre contenu multimédia. C’est très important pour l’algorithme des réseaux sociaux.

Vous voulez adopter un ton amical ou humoristique ? Humanisez votre vidéo avec les GIF ou des images drôles. Cela met en place une atmosphère chaleureuse et conviviale.

La musique de fond

Dynamisez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond ! Submagic gratuit met à votre disposition plus de 10 000 sons de tout genre. Il y a des audio Lo-Fi, de la musique d’entreprise, du raggae, du pop, etc. Vous pouvez choisir celui qui correspond à votre image de marque.

Comment procéder ? Uploadez votre vidéo et rendez-vous dans la section « publier ». Ensuite, cliquez sur le champ « musique ». N’oubliez pas d’ajuster le son. En fait, la musique de fond ne doit pas être trop forte, il faut laisser entendre la personne qui parle dans la vidéo.

Est-ce qu’il est important d’ajouter une musique de fond ? La réponse est « oui ». Et selon notre avis, Submagic gratuit est le meilleur outil pour le faire. Elle crée de l’ambiance à votre contenu multimédia. Cela peut aider à instaurer les émotions que vous voulez. Il peut s’agir d’un sentiment d’excitation, de drame, de nostalgie, etc.

La description

La majorité des créateurs de contenu négligent la description de la vidéo. Toutefois, les algorithmes des plateformes de médias sociaux accordent une grande importance à cette fonction. Heureusement, Submagic gratuit peut générer une description captivante avec des hashtags et des mots clés en un seul clic.

La description aide le public à comprendre le contenu de la vidéo. N’hésitez pas à susciter l’intérêt des visiteurs avec des faits, des questions ou des mesures engageantes. De plus, elle joue un rôle important pour le référencement. Elle doit être bien optimisée si vous voulez apparaître dans la première page des moteurs de recherche. Ce n’est pas tout, cette phrase d’accroche encourage naturellement les commentaires, les réactions et les partages.

Avis sur Submagic gratuit : quelques conseils

La durée maximale de vidéo prise en charge par Submagic gratuit est de 1 minute 30 secondes. Il faut aussi un contenu multimédia au format vertical, c’est-à-dire 1920*1080p. Durant notre expérience, nous avons remarqué un bug lorsqu’on a traduit la page dans une autre langue. Pour éviter ce genre de problème, nous vous conseillons de cocher l’option « ne jamais traduire la page » lors de votre inscription.

Est-ce que Submagic est vraiment gratuit ?

Submagic offre une version gratuite, mais seulement sur les 3 premières vidéos. C’est amplement suffisant pour tester toutes les fonctionnalités de l’outil. Au-delà de cet essai, vous devez choisir parmi les options suivantes :

starter : 20 vidéos par mois pour 14 euros ;

: 20 vidéos par mois pour ; growth : des vidéos illimités (avec une durée maximale de 5minutes ), 5 templates personnalisés. Ce plan coûte 34 euros par mois ;

: des vidéos illimités (avec une durée maximale de ), 5 templates personnalisés. Ce plan coûte par mois ; entreprise : si vous prévoyez de sous-titrer des vidéos de 30 minutes, cette option est adaptée pour vous. Son prix d’abonnement mensuel est de 90 euros.

Submagic gratuit Cet outil génère des sous-titres et clips vidéo rapidement et facilement Voir l’offre Verdict Submagic gratuit offre des fonctionnalités utiles pour les créateurs de contenu. Il simplifie la génération de sous-titres, le découpage de vidéos et l’ajout de musique. L’outil aide aussi à éliminer les pauses et les erreurs. Il propose des options comme les B-rolls et les GIF pour dynamiser les vidéos. Cependant, la version gratuite reste limitée à trois vidéos. Pour des besoins avancés, il faut opter pour un abonnement payant. On aime Sous-titres automatisés et précis

Interface intuitive On aime moins Version gratuite limitée

Problèmes de traduction

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.