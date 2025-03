Vous attendez la nouvelle version IA de Siri ? Apple a une mauvaise nouvelle

Il paraît que la version de Siri boostée par IA sera en retard. Mais si avant ce n’était qu’une rumeur, désormais, c’est bien réel.

La semaine dernière, Apple l’a admis. Envie d’en savoir plus sur la cause du retard ? Suivez-moi. Je vous explique tout dans cet article !

L’IA d’Apple prend son temps

Cette fameuse version améliorée de Siri était une des vedettes du WWDC (Worldwide Developers Conference) qui a lieu en juin 2024.

Elle a été présentée comme capable de mieux comprendre le contexte des utilisateurs et d’interagir plus efficacement avec les applications. Toutefois, sachez qu’Apple Intelligence est au cœur de cette amélioration.

Et c’est justement la raison pour laquelle ces très attendues évolutions ne verront finalement pas le jour immédiatement. Au fait, le déploiement d’Apple Intelligence, l’IA de la marque à la pomme, a rencontré plusieurs obstacles.

Son lancement était initialement prévu à l’automne, en même temps que l’iPhone 16, pour proposer toutes les nouvelles fonctionnalités d’un seul coup.

Mais finalement, Apple a opté pour un déploiement progressif. Ainsi, certaines capacités ont été intégrées dès les premières versions d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, tandis que d’autres ont été ajoutées progressivement via des mises à jour logicielles ultérieures.

D’ailleurs, actuellement, Apple Intelligence est indisponible dans certaines régions, notamment en Union européenne.

Aucune chance de voir un Siri amélioré de sitôt alors

C’est, en effet, le cas. Comme le dit Apple : « Il nous faudra plus de temps que prévu pour fournir ces fonctionnalités, et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année à venir. »

Par “l’année à venir”, comprenez que c’est au mieux 2026. En plus, jusqu’à récemment, ce report n’a été mentionné nulle part sur la boutique en ligne d’Apple.

Et aujourd’hui, c’est la page officielle d’Apple Intelligence, elle-même qui affiche le message : « La compréhension du contexte personnel de Siri, la reconnaissance à l’écran et les actions dans l’application sont en cours de développement et seront disponibles avec une future mise à jour logicielle. »

Si la marque a décidé (enfin) de briser le silence c’est sûrement que le temps d’attente sera long, non ? C’est, du moins, ma théorie. Je crois aussi qu’Apple ferait mieux de revoir sa stratégie.

Chercher d’autres alternatives pour booster son assistant vocal par exemple, le temps de perfectionner Apple Intelligence. Pourquoi ? Les autres acteurs, eux, accélèrent l’intégration de l’IA dans leurs produits.

Tenez Microsoft, par exemple. Pendant des années, cette firme, située à Redmond, s’est allié avec OpenAI et a utilisé ChatGPT pour Copilot. Mais entre-temps, elle a développé sa propre IA.

Aujourd’hui elle est quasi prête à lâcher la main d’OpenAI. Alors, je pense qu’Apple devrait prendre l’exemple.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Partagez votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.