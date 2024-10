Envie de tester l’intelligence Apple ? Essayez la bêta de macOS Sequoia 15.1

Envie de découvrir l’intelligence Apple ? La bêta de macOS Sequoia 15.1 vous dépanne. Mais attention, cette version est encore en phase de test et peut contenir quelques défauts.

Apple a récemment publié une nouvelle version bêta presque finale de macOS Sequoia 15.1. Si vous possédez un Mac et souhaitez explorer les capacités d’Apple Intelligence, vous pouvez le télécharger directement.

Cependant, il est conseillé à la plupart des utilisateurs d’attendre la version finale, qui devrait arriver bientôt et être plus stable.

Cette version bêta (presque finale) a été publiée seulement une semaine après la précédente. Alors je crois que la version finale ne va plus tarder à arriver.

Qu’est-ce que macOS Sequoia 15.1 propose ?

La grande nouveauté de Sequoia 15.1 est l’intégration d’Apple Intelligence, qui introduit des fonctionnalités d’IA sur votre Mac. Cela comprend une meilleure assistance pour les outils d’écriture et des améliorations pour Siri.

Elle propose même de nouveaux outils intelligents pour Mail et Messages afin que les réponses automatiques deviennent plus rapides, plus pertinentes. Ce n’est pas tout, l’application Photos s’enrichit de nouvelles fonctions de montage vidéo et de nettoyage.

Toutefois, des fonctionnalités plus avancées, comme Image Playground et Genmoji, manquent encore à l’appel. Mais je suppose qu’elles arriveront bientôt.

Bon à savoir : Image Playground permettra de générer des images et émojis via IA, et Genmoji vous laissera créer des émojis personnalisés.

Sequoia 15.1 est disponible pour les développeurs et bêta-testeurs publics qui souhaitent tester les dernières fonctionnalités. Il convient juste de noter qu’Apple Intelligence ne fonctionnera que sur les Mac équipés des processeurs Apple à partir de M1. Les anciens modèles sous processeurs Intel ne pourront pas en bénéficier.

Aux curieux de découvrir l’étendue des capacités d’Apple intelligence

C’est la première fois qu’Apple Intelligence sera accessible à un large public, et je suis curieux de voir son impact. Surtout sachant que Microsoft a déjà lancé son propre assistant, Copilot, mais que les retours sont mitigés.

Apple vise probablement mieux, en cherchant à séduire avec l’expérience plus fluide et élégante promise par Apple Intelligence.

Vous voulez tester Apple Intelligence ? Vous pouvez vous inscrire en tant que développeur sur le site officiel des développeurs d’Apple. Sachez cependant que l’inscription est payante. Une fois inscrit, vous pourrez l’installer en passant par la section « Mise à jour logicielle » dans les « Paramètres système » de votre Mac.

Et rappelez-vous qu’il s’agit toujours d’une version bêta. Des bugs peuvent subsister, et il est important de les signaler à Apple. Évitez de l’installer sur un Mac dont vous dépendez pour votre travail quotidien.

Si vous possédez un iPhone 16 ou iPhone 16 Pro, vous pouvez tester Apple Intelligence avec la bêta d’iOS 18.1. L’IA d’Apple s’étend désormais à tout l’écosystème, de l’ordinateur portable à votre smartphone, offrant une expérience connectée entre vos appareils.

Qu’est-ce que vous pensez de macOS Sequoia 15.1? Nous serons ravis d’avoir votre avis dans le commentaire.

