iOS 17 : comment installer la bêta sur votre iPhone ?

En juin 2023, Apple a lancé la version bêta d’iOS 17 destinée aux développeurs a été lancée. La première version bêta publique est sortie le 12 juillet 2023. Découvrez comment l’installer.

La version officielle d’iOS 17 n’est pas attendue avant septembre. Mais comme d’habitude, Apple a déjà lancé une série de bêtas préliminaires pour donner aux développeurs une longueur d’avance dans la préparation de leurs applications. Aujourd’hui, comme promis, la première version bêta publique a été officiellement lancée. Cette dernière permettra aux non-développeurs d’avoir un avant-goût de ce qui les attend.

Conditions requises pour installer la version bêta d’iOS 17

Pour commencer, il faut s’assurer que le matériel prend en charge iOS 17. Apple exige au moins un iPhone de 2018 ou plus récent, y compris le XR, le XS et le SE de deuxième génération. Cette version met fin à la prise en charge des iPhone 8 et X. De fait, si vous possédez l’un de ces anciens modèles, il vous suffira d’acheter un nouvel appareil pour faire fonctionner la plateforme mise à jour.

La version bêta publique de l’iPadOS 17 a clairement des exigences différentes. Vous aurez besoin au minimum d’un iPad de 6e génération, d’un iPad Air de 3e génération, d’un iPad mini de 5e génération ou d’un iPad Pro de 12,9 pouces de 2e génération.

Peu importe l’appareil utilisé, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un code de préversion. La version bêta publique d’iOS 17 convient mieux à une utilisation quotidienne que les versions antérieures destinées aux développeurs. Toutefois, il se peut que vous rencontriez encore des bogues, des comportements étranges ou des problèmes de compatibilité avec les applications. Il vaut mieux attendre la version finale du logiciel si votre smartphone contient des applications ou des informations sensibles que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Avant de télécharger quoi que ce soit, veillez à mettre à jour votre iPhone avec la dernière version d’iOS 16. Si ce n’est pas le cas, mettez à jour votre logiciel. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et en téléchargeant la dernière version d’iOS 16. Maintenant que vous êtes prêt, vous pouvez procéder. Voici comment procéder :

Les étapes à suivre télécharger la version bêta publique d’iOS 17

Sur votre iPhone compatible, rendez-vous sur le portail de logiciel bêta d’Apple et connectez-vous ou inscrivez-vous. Si vous vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter. Sur la page Guide pour la bêta publique, vous obtiendrez plus d’informations sur la bêta publique d’iOS 17. Sous “Démarrer”, appuyez sur le lien bleu Enregistrer votre appareil iOS. Sur la page suivante, faites défiler vers le bas jusqu’à la deuxième section. En fonction de la mise à jour logicielle dont vous disposez actuellement, deux options s’offrent à vous :

Si vous utilisez iOS 16.4 ou une version ultérieure , il vous suffit d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et de choisir la version bêta publique d’iOS 17 à installer.

ou une , il vous suffit d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et de choisir la version bêta publique d’iOS 17 à installer. Si vous utilisez iOS 16.3 ou une version antérieure, vous devez télécharger un profil de configuration (appuyez sur le bouton bleu Télécharger le profil), aller dans Réglages, appuyer sur le profil et suivre les instructions.

Enfin, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et installez la version bêta publique d’iOS 17. Une fois que votre téléphone aura redémarré, vous aurez accès à iOS 17.

Les nouvelles fonctionnalités de l’iOS 17

Le nouvel iOS offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Citons notamment une intéressante application de journal intégrée, de nouvelles fonctions de sécurité, un nouveau mode veille, de meilleures cartes de contact. Par ailleurs, il bénéficie d’une amélioration de la correction automatique et de la transcription vocale, ainsi qu’une messagerie vocale en direct. Sans oublier les mises à jour des autocollants et d’AirDrop, les mises à jour du clavier et la possibilité de dire simplement « Siri » sans le « Hey ! » Supplémentaire.