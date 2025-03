Apple complètement larguée ? Le lancement de Siri boosté par IA est repoussé…

Annoncé en grande pompe lors de la WWDC 2024, le Siri nouvelle génération devait marquer l’entrée d’Apple dans l’IA avancée. Mais mauvaise nouvelle : il a pris un coup de verglas sur la route.

Initialement prévu pour le printemps 2025, le lancement de la version améliorée de Siri est finalement repoussé à « l’année à venir ». Autrement dit, au mieux 2026.

La cause du retard

Apple veut proposer un Siri capable de comprendre son utilisateur en profondeur. Contexte personnel, historique des requêtes, interactions fluides…

Une belle promesse, quoique plus compliquée à réaliser. Craig Federighi, responsable logiciel chez Apple, a même exprimé ses craintes.

D’après lui, certaines fonctions ne marchent pas comme espéré. Apparemment, elles pourraient même être abandonnées.

Pire encore : Bloomberg rapporte que certaines équipes évoquent une refonte totale du projet. Ce qui risque de repousser bien loin l’arrivée d’un Siri vraiment performant.

Malheureusement pour Apple, la concurrence ne chôme pas. D’un côté, OpenAI multiplie les mises à jour de ChatGPT. De l’autre, Google intègre Gemini partout.

Amazon, lui, optimise son assistant IA Alexa. Et même xAI d’Elon Musk s’impose à vitesse grand V. Et ce, pendant qu’Apple campe sur sa stratégie prudente. De petits modèles locaux, pas de collecte massive de données et un rythme de développement au ralenti.

C’est rassurant en termes de confidentialité, je l’avoue. Cependant, cela place la marque à la traîne face à des concurrents qui avancent à marche forcée.

La stratégie d’Apple est à revoir

En effet, Apple devrait penser à revoir sa stratégie si elle veut avoir sa place dans la course. Pourquoi ?

Aujourd’hui, Siri peine encore à comprendre des requêtes complexes. Et son intégration avec ChatGPT, censée combler les lacunes, est loin d’être parfaite.

Par ailleurs, que dire de la lenteur du déploiement à l’international ? Il aura fallu attendre iOS 18.4 pour que la génération d’emojis fonctionne en français, alors que les autres IA comprennent déjà toutes les langues automatiquement.

Et voilà le lancement de sa version boostée par IA – plus précisément, par Apple Intelligence, le modèle de la maison, est repoussé.

J’espère que la marque est consciente que c’est inquiétant. Car il ne s’agit pas seulement de perfectionner un assistant vocal. Cette situation révèle sa difficulté à s’imposer dans l’IA générative.

Certains analystes avancent, par exemple, que la firme devrait se tourner vers le rachat d’un acteur déjà bien établi. Anthropic ou Perplexity éventuellement, pour intégrer une technologie plus avancée à Siri.

Selon eux, cette stratégie pourrait lui permettre de rattraper son retard sans tout reconstruire de zéro. Cependant, à mon avis, cela irait à l’encontre de la politique historique d’Apple, qui préfère développer ses solutions en interne.

Selon vous, Apple oserait-il franchir ce cap ? Partagez votre avis dans le commentaire !

