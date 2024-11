Siri ne rattrapera pas ChatGPT avant… 2026 ! Mauvaise nouvelle pour Apple…

Siri traîne derrière ses concurrents depuis des années. Avec l’arrivée de ChatGPT et d’autres outils d’intelligence artificielle (IA), cet écart s’est agrandi.

Apple semble avancer à petits pas dans la révolution de l’IA. Tandis que les outils d’Apple Intelligence font une arrivée discrète sur iPhone – et encore plus en France – les leaders de l’IA générative multiplient les annonces pour séduire le grand public avec leurs chatbots.

Au milieu de cette effervescence, un absent se fait remarquer : Siri. Avec iOS 18, Apple a promis de légères améliorations pour elle, mais ses capacités n’ont encore pas vraiment évolué.

Apple prévoit d’améliorer Siri (encore)

En effet, actuellement, Siri accuse un sérieux retard face à ses concurrents. Apple a même dû intégrer ChatGPT dans sa plateforme Apple Intelligence pour combler les lacunes de son propre assistant.

Mais Apple semble déterminé à transformer Siri en un assistant conversationnel performant. La marque travaille sur une version 3.0, intégrant une nouvelle technologie appelée LLM (grand modèle de langage).

Selon Mark Gurman, journaliste reconnu pour ses informations sur Apple, l’entreprise teste déjà en interne cette version appelée « LLM Siri ». Elle pourra traiter des demandes complexes rapidement et interagir de manière plus humaine, comme ChatGPT ou Gemini de Google.

En plus de ses améliorations, ce Siri nouvelle génération utilisera « Apple Intelligence » pour créer et comprendre du texte. Il contrôlera aussi mieux les applications tierces grâce à une fonction nommée App Intents.

Finira-t-il par rattraper ChatGPT ?

En octobre dernier, le chef du développement logiciel d’Apple déclarait vouloir faire évoluer Siri. L’objectif ? Le rendre aussi performant que ChatGPT tout en lui permettant des tâches pratiques comme « ouvrir votre porte de garage » ou « envoyer un texto ».

Pour faire simple, le futur Siri combinerait l’intelligence de ChatGPT avec une intégration parfaite dans l’univers Apple. Apple prévoit d’introduire LLM Siri avec iOS 19 et macOS 16 en 2025.

Cependant, si ces nouveautés vous séduisent, préparez-vous à attendre. Le « LLM Siri » ne sera disponible qu’au printemps 2026 d’après Gurman.

Pendant ce temps, ChatGPT et Google continueront d’avancer. Et personnellement, je me demande si Siri arrivera vraiment à rattraper ce retard ou s’il sera définitivement dépassé ? Espérons que cette mise à jour en vaudra la peine…

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

