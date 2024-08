Une mise à jour secrète de ChatGPT ? Les utilisateurs surpris par son intelligence

OpenAI vient de lancer une mise à jour sur ChatGPT. Mais elle n'a fait ni publication ni fourni des indices concernant cette innovation. Ce n'est pas vraiment une habitude dans les rangs de Sam Atlman. Serait-ce une nouvelle stratégie marketing ? Ou une autre approche méconnue du grand public ?

ChatGPT en mode turbo, oui, c'est la nouvelle mise à jour secrète d'OpenAI. Après GPT-4o, l'entreprise n'a pas voulu annoncer cette innovation. Les utilisateurs ont remarqué que l'IA est devenue plus rapide, et plus précise. Elle arrivait même à assurer des tâches complexes avec une simplicité exceptionnelle. Serait-ce la dernière marche vers GPT-5 ?

Quelles sont les innovations dans cette mise à jour secrète de ChatGPT ?

Non, la rapidité n'est pas la seule surprise avec cette version dopée de l'IA. Effectivement, les développeurs ont trouvé que la mise à jour de ChatGPT se focalise aussi sur plusieurs éléments.

Ces spécialistes ont remarqué un léger changement dans l'arrière-plan de l'IA. Les sorties sont plus longues, et cet atout accélère le temps de traitement des prompts. Ils ont testé la performance de la mise à jour sur plusieurs lignes de code. Au lieu de générer plusieurs blocs de codes, ChatGPT a rassemblé le tout.

L'IA d'OpenAI a une nouvelle fonctionnalité si les tâches nécessitent des analyses supplémentaires. En effet, l'utilisateur peut opter pour la fonction « continuer à générer ». L'objectif est de regrouper les réponses dans un seul et même message. C'est un grand atout, surtout pour les développeurs.

Cependant, les particuliers sont aussi sollicités par cette mise à jour secrète de ChatGPT. En effet, les réponses sont devenues plus précises et spécifiques. L'IA varie son approche pour éviter les phrases « robotiques ». Comme quoi, ChatGPT est de plus en plus réaliste.

Un autre teaser de GPT-5 ?

OpenAI n'est pas vraiment un adepte des annonces mystérieuses. L'entreprise a toujours fait une publication concernant une mise à jour clé sur ChatGPT. Mais cette fois-ci, elle a gardé le secret. Même après les commentaires des utilisateurs, les équipes de Sam Altman n'ont pas réagi.

Multiple AI leakers now confirming a GPT-5 release on April 29.



One of them forgot to hedge though. https://t.co/jZcpCmNwTm pic.twitter.com/RVp4FvEZg7 — Mira (@_Mira___Mira_) April 23, 2024

Serait-ce une stratégie pour lancer l'IA la plus performante à sa sortie ? On parle ici de GPT-5 et son intelligence remarquable. Mira Murati, le CTO (Chief Technology Officer) d'OpenAI la qualifie même comme « le niveau doctorat pour des tâches spécifiques ».

Sam Alman a affirmé les exploits de cette version lors de l'Aspen Ideas Festival. Selon le big boss d'OpenAI, cette version corrigera les erreurs des anciennes GPT.

« La plupart des erreurs commises par GPT-4 sont dues au fait qu'il ne peut pas faire grand-chose en matière de raisonnement, déraille parfois complètement et commet une erreur stupide, que même un enfant de six ans ne commettrait jamais ».

La mise à jour secrète de ChatGPT pourrait être un aperçu de cette IA surpuissante. Cependant, on ne peut pas encore en avoir le cœur net.

Est-ce que vous avez aussi remarqué ce coup de boost de ChatGPT ? Est-ce que vous avez été emballé par cette innovation ?

