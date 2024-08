GPT-5 : à quoi s’attendre ? L’avis des développeurs et des utilisateurs

L'intelligence artificielle est sur le point de franchir un nouveau cap avec l'arrivée imminente de GPT-5. La course est lancée, et OpenAI semble à tout prix conserver sa position de leader. Découvrez ce qu'en pensent les utilisateurs et les développeurs !

Avec le triomphe de GPT-4 encore frais dans les mémoires, tous les regards sont maintenant rivés vers son successeur : GPT-5. Les experts d'OpenAI prédisent alors un modèle encore plus puissant, prêt à relever des défis encore plus complexes.

GPT-5 : des attentes élevées, mais des incertitudes

Les développeurs et les entreprises, qui utilisent déjà les modèles de langage d'OpenAI, sont impatients de découvrir ce que GPT-5 leur réserve. Par contre, certains se demandent si celui-ci apportera de véritable changement ou c'est juste un simple polish de la version précédente.

« Je ne sais pas si cela va avoir la même ampleur« , confie Jake Heller, PDG de Casetext, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle juridique. Son espoir est que GPT-5 excelle dans les tâches multi-étapes. Ainsi, cette nouvelle version pourrait transformer les secteurs comme le droit.

« Pour l'instant, je dirais que les modèles ne sont pas assez intelligents… On voit parfois que les choses se bloquent ou qu'elles partent dans la mauvaise direction« , explique Heller.

Des capacités en constante évolution

Si l'on croit les spécialistes, GPT-5 sera un bond en avant en termes de puissance. Il pourrait être capable d'analyser des dossiers volumineux ou mener des recherches plus approfondies. En outre, avec ses fonctionnalités multimodales, ce modèle pourrait désormais jongler avec audio, vidéo et texte. Cela élargit ainsi le champ de ses possibilités.

Par ailleurs, une fenêtre contextuelle plus large peut ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines comme la traduction automatique ou la synthèse de texte. Cette autre caractéristique attendue de GPT-5, lui permettra de traiter de plus grands volumes de texte et de comparer avec finesse des documents complexes.

OpenAI : des enjeux économiques de taille

Côté investissement, certains sont plus prudents quant à l'investissement dans GPT-5. Pour eux, la question du coût est primordiale. Ils se demandent donc si les nouvelles fonctionnalités en valent la chandelle. En effet, les modèles d'IA les plus performants sont souvent très gourmands en ressources informatiques. Cela peut poser un problème aux petites entreprises et aux particuliers.

« Je ne veux pas faire cet investissement à moins d'être convaincu que les aspects économiques seront judicieux », souligne Hooman Radfar, PDG de Collective.

La compétition sur la piste de l'IA est alors plus féroce que jamais. OpenAI se retrouve donc face à des concurrents redoutables tels qu'Anthropic, Meta et Google. Tous cherchent à développer les versions les plus puissantes et les plus polyvalentes. Qui sait ? GPT-5 pourrait nous surprendre en allant bien au-delà des limites actuelles de l'IA.

Mais il est encore trop tôt pour prédire avec certitude son impact sur nos vies. Une chose est sûre : l'IA est en pleine mutation et avec GPT-5 à l'horizon, nous pourrions bien assister à un nouveau chapitre de cette révolution.

Et vous, avez-vous hâte de découvrir le GPT-5 ? Qu'attendez-vous le plus de ce nouveau modèle ? Partagez votre avis en commentaire !

