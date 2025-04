AIOps : Riverbed passe à l’IA générative et agentique

Riverbed repousse les limites de l’observabilité avec une nouvelle génération d’AIOps qui allie IA prédictive, générative et agentique. Cette plateforme innovante promet une gestion IT proactive, une meilleure expérience utilisateur et un retour sur investissement rapide.

Une IA plus intelligente pour des décisions plus rapides

Riverbed fait évoluer son approche de l’observabilité avec IQ Assist, un assistant dopé à l’intelligence artificielle générative. Cet outil va au-delà des traditionnels chatbots en apportant, en un coup d’œil, les causes racines des incidents sous forme de graphiques et des suggestions d’actions concrètes. Une solution pensée pour les équipes IT sous pression, qui s’intègre aux plateformes de gestion comme ServiceNow.

Mais Riverbed ne s’arrête pas là. La brique Predictive AI permet de détecter les problèmes en amont — pics de latence, saturation réseau — grâce à une lecture fine de la télémétrie. Quant à Agentic AI, elle introduit une automatisation intuitive et sans code, basée sur des agents spécialisés, orchestrés par la plateforme IQ Ops.

Une visibilité IT étendue grâce à trois nouveaux modules

L’entreprise dévoile aussi trois modules clés : l’un dédié aux communications unifiées (Teams, Zoom…), un autre à la capture de paquets réseau sur endpoint, même en Zero Trust, et un dernier orienté vers l’écosystème Intel (Thunderbolt™, Wi-Fi). L’objectif est clair : supprimer les angles morts qui freinent la réactivité IT. Riverbed signe ici une évolution stratégique. La donnée, l’analyse et l’automatisation sont désormais mises au service d’une IT résolument proactive.

