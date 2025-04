Gemini remplace Google Assistant dans les voitures Android

Google Assistant passe la main : une nouvelle IA s’apprête à prendre le volant à sa place. Plus connectée, plus réactive, Gemini va bientôt transformer les trajets en véritables conversations intelligentes.

Google change de cap dans l’univers automobile. Dans les véhicules équipés d’Android Automotive OS, une nouvelle IA baptisée Gemini va progressivement remplacer Google Assistant. L’objectif : proposer des échanges plus naturels et des réponses mieux adaptées aux besoins du conducteur, en allant bien plus loin que les simples commandes vocales connues jusqu’ici.

Contrairement à Android Auto, qui repose sur la connexion d’un smartphone, Android Automotive OS est directement intégré dans le système du véhicule. Utilisé par des marques comme Volvo, Polestar, Renault ou Audi, il permet d’utiliser Google Maps ou YouTube Music sans téléphone. Jusqu’à présent, Google Assistant remplissait des fonctions basiques comme lire la météo, appeler un contact ou gérer la climatisation. L’arrivée de Gemini annonce une nouvelle ère d’interaction avec votre voiture.

Une IA plus naturelle et plus connectée

Des indices dans le code source de l’application Google Assistant (version 13.1.244) confirment l’arrivée imminente de Gemini. On y trouve les mentions suivantes : « Découvrez Gemini », « Votre assistant IA pour la voiture », ou « Commencer maintenant ». Cela suggère un déploiement progressif, avec une activation possible via un écran de bienvenue.

Contrairement à Google Assistant, Gemini sera connecté à internet en continu, capable d’interagir avec des données actualisées en temps réel et de comprendre les demandes de manière plus fluide.

L’une des grandes différences avec Assistant repose sur l’accès plus profond aux fonctions du véhicule. Gemini pourra consulter l’état de la batterie, proposer des arrêts de recharge intelligents, ou ajuster l’itinéraire selon l’autonomie restante. Dans certains cas, elle pourrait aussi régler la température, prévoir des pauses, ou signaler une alerte d’entretien. Des interactions qui élargissent les possibilités, sans les rendre universelles pour autant.

Une intégration contrôlée par les constructeurs

L’intégration de Gemini ne dépend pas seulement de Google. Chaque constructeur automobile devra valider l’accès de l’IA à certaines données sensibles. Comme pour le déploiement de CarPlay 2, des réticences existent autour des fonctions liées au confort ou à la sécurité. Cela signifie que, selon les modèles, les capacités de Gemini pourront varier, avec des déploiements plus ou moins rapides.

Google adopte une approche prudente. Les conducteurs auront le choix d’activer Gemini ou de rester avec Assistant selon leur préférence. L’objectif est d’éviter une rupture trop brutale pour les utilisateurs moins familiers avec les assistants vocaux intelligents. L’interface proposera une entrée en matière progressive, avec des options de test ou de report.

Avec Gemini, Google affirme sa volonté de réinventer son écosystème IA, en sortant du modèle classique de l’assistant vocal. L’automobile devient ainsi un nouveau laboratoire d’interactions contextuelles, où les commandes sont pensées pour évoluer selon la route, les besoins et les habitudes. Une mutation technique… mais aussi culturelle. Gemini prend le volant. Mais le conducteur, lui, est-il prêt à passer la main ?

