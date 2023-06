Pourquoi Mercedes ajoute ChatGPT dans ses voitures ? Tout savoir

Mercedes-Benz innove avec ChatGPT : votre voiture devient votre compagnon de conversation intelligente sur la route. Découvrez comment la célèbre marque allemande compte révolutionner l’expérience automobile avec l’IA.

Cette initiative révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives quant à la manière dont les conducteurs et les passagers interagissent avec leurs véhicules. ChatGPT, l’intelligence artificielle de pointe développée par OpenAI, offre une expérience de conduite inégalée. Il vous fournit des réponses précises et personnalisées aux questions posées par les occupants de la voiture.

Jeudi dernier, Mercedes-Benz a fait une annonce passionnante en dévoilant son intention d’incorporer le modèle de langage avancé ChatGPT dans ses véhicules. Cette initiative a suscité une grande excitation dans le domaine de l’IA.

Dès vendredi, un nombre proche de 900 000 conducteurs de Mercedes aux États-Unis se verront offrir l’opportunité de rejoindre un programme d’essai. Ainsi, cela vise à intégrer la fonctionnalité de cet outil d’IA dans leurs véhicules, grâce à une mise à jour logicielle.

Selon le constructeur automobile allemand, ChatGPT sera utilisé pour améliorer l’assistant vocal actuel, « Hey Mercedes”. Par ailleurs, ce chatbot élargira sa capacité à répondre à une plus grande variété de demandes et même à engager des conversations complètes.

Si jamais vous êtes à court de podcasts ou que vous vous ennuyez lors de vos trajets en voiture, vous pourrez bientôt solliciter de ce chatbot. Il est en mesure de discuter du sens de la vie. En outre, pendant votre trajet sur l’autoroute I-95, vous pouvez également lui demander de composer un sonnet à la manière de Shakespeare.

