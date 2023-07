ChatGPT : devenez codeur, vidéaste et Data Analyst avec le Code Interpreter

Le plugin Code Interpreter de ChatGPT permet d’automatiser de nombreuses tâches comme l’analyse de données, la programmation informatique ou la création de vidéos ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour utiliser ce puissant outil !

Depuis le lancement des plugins ChatGPT, le chatbot IA s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités qui le rendent infiniment plus utile.

Toutefois, l’un de ces plugins sort du lot et s’avère particulièrement intéressant pour les programmeurs et les professionnels de la Data Science… ou pour ceux qui souhaitent le devenir : le Code Interpreter.

Contrairement à ce que son nom suggère, il ne s’agit pas seulement d’un interpréteur de code, mais d’un outil très polyvalent pour de nombreux professionnels.

Cerise sur le gâteau : tous les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent l’essayer dès à présent en beta ouverte. Suivez le guide !

Qu’est-ce que le Code Interpreter ?

Si ChatGPT est efficace pour répondre à des questions ou générer du texte, il présente de nombreuses limites.

Ce chatbot est notamment mauvais en maths, ne permet pas de télécharger de fichier, est incapable de créer des graphiques, et ne peut même pas exécuter de code directement depuis l’interface.

Cependant, le plugin Code Interpreter développé directement par OpenAI change la donne et permet au chatbot d’accomplir toutes ces tâches !

À quoi ça sert ?

Le Code Interpreter décuple les capacités de ChatGPT et offre une myriade de nouvelles possibilités. Avant de découvrir comment l’activer, voici un tour d’horizon des tâches que vous pouvez automatiser avec ce puissant outil !

Analyser des données et créer des DataViz

Tout d’abord, il offre la possibilité de télécharger (upload) des fichiers. Dès lors, ChatGPT peut s’occuper de les analyser et de créer des visualisations ! Un simple prompt suffit pour demander au chatbot d’analyser un large jeu de données pour identifier des tendances.

Lors d’une démonstration, le professeur Ethan Mollick de l’Université de Pennsylvanie a fourni à ChatGPT un dataset de toutes les blessures causées par des feux d’artifice entre 2019 et 2020.

Aussitôt, le Code Interpreter a formaté les données en une base de données organisée et a détecté une « large augmentation » des blessures au cours de cette période.

I am regularly impressed by how much statistical common sense ChatGPT with Code Interpreter has.



I can just throw unformatted data from a PDF into it and ask it to an analysis, and it figures out the table layout, restructures formats, runs models, & "reasons" about the results. pic.twitter.com/hFcYJMAp2o — Ethan Mollick (@emollick) July 5, 2023

Vous pouvez par exemple confier à l’IA les données de votre entreprise sous forme de tableau Excel, de base de données SQL ou encore de fichier CSV, XSLT ou JSON.

Pour faire simple, ChatGPT permet désormais à n’importe qui de travailler en tant que Data Analyst à l’aide de ce simple plugin !

Seul point faible : pour l’instant, il n’est pas encore possible de laisser l’IA analyser les graphiques, photos et autres visuels qu’on lui fournit.

Créer des visualisations de données

4. "Graph volumes of shares traded": pic.twitter.com/twS3Q5n0jx — Alex Ker 🔭 (@thealexker) July 8, 2023

Le Code Interpreter peut aussi générer des graphiques en se basant sur les jeux de données fournis par l’utilisateur.

Par exemple, le fondateur de l’incubateur AI-Projects Alex Ker a fourni au plugin un dataset sur les actions Tesla et demandé à l’IA de faire un graphique des prix.

En seulement cinq minutes, le chatbot a créé un graphique à lignes multiples présentant l’évolution des prix sur cinq ans.

Il a également généré un graphique linéaire et un histogramme retraçant l’historique des fluctuations quotidiennes du cours de l’action.

En guise d’autre exemple, voici comment l’IA crée une carte à partir des données publiques sur les sites classés UNESCO.

De la même manière, le chatbot peut créer instantanément une dataviz en se basant sur vos prompts et les données que vous lui fournissez.

Nettoyer les données

Le nettoyage de données est une tâche essentielle en Data Science, mais se révèle vite chronophage et fastidieux.

Plutôt que de l’effectuer manuellement, vous pouvez désormais demander au Code Interpreter de le faire en quelques secondes.

Par exemple, dans une vidéo, le YouTuber Drake Surach de la chaîne AI Foundations a téléchargé un tableau Excel du FBI sur les données de taux de criminalité contenant des lignes et des colonnes vides.

Il a simplement demandé au chatbot de « nettoyer ces données », et ChatGPT a aussitôt créé un nouveau tableau avec les noms des colonnes corrigés et les lignes inutiles supprimées.

Selon le vidéaste, cette opération aurait pris plusieurs heures sans l’aide de ChatGPT. Là encore, l’interpréteur de code permet donc de gagner un temps précieux.

Écrire et déboguer du code

Ironiquement, comme le souligne Ethan Mollick, le Code Interpreter pourrait être « plus utile pour les personnes qui ne codent pas du tout ».

Dès son lancement, ChatGPT était capable d’écrire du code informatique. Cependant, ce n’était pas fiable puisque l’IA pouvait inventer des fonctions qui n’existent pas et nécessitait une correction par l’humain.

Le code pouvait même ne pas fonctionner et causer des erreurs de run-time à cause de simples problèmes de syntaxe.

Désormais, le Code Interpreter permet à l’IA d’exécuter et de tester le code dans un environnement de bac à sable isolé et protégé par un firewall.

Ainsi, le chatbot peut s’assurer que son code fonctionne correctement avant de vous le fournir. L’évaluation s’effectue au sein d’une session persistante, qui reste ouverte pendant toute la durée de conversation. Les call successifs peuvent donc s’amonceler les uns aux autres.

Le principal défaut est qu’il s’agit d’un interpréteur Python. Si vous travaillez avec d’autres langages, il ne sera donc pas possible de l’utiliser pour le moment. Néanmoins, de manière générale, le plugin accroît fortement la capacité de ChatGPT à interpréter du code.

Malgré les performances impressionnantes de ChatGPT, il est préférable de passer en revue le code produit par l’IA et de le tester par vous-même avant de le mettre en production.

En guise d’exemple, AI Business a utilisé le Code Interpreter pour programmer un jeu basé sur la célèbre chanson « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley.

Générer des jeux vidéo

Puisqu’il est possible d’écrire n’importe quel type de code, certains utilisent déjà le Code Interpreter pour créer des jeux vidéo avec ChatGPT.

Le fondateur de l’incubateur AI tool a partagé sur Twitter les instructions permettant de recréer le célèbre jeu mobile Flappy Bird en seulement sept minutes.

👀 I used OpenAI's Code Interpreter to make Flappy Bird 🐦in 7 minutes:



Code Interpreter/GPT-4 for code generation.



Pre-existing or AI-generated assets for graphics.



—



Here's how to make the game in only 6 steps:



(1): Enter the following prompt:



"write p5.js code for… pic.twitter.com/o4Dic9jtoI — Alex Ker 🔭 (@thealexker) July 11, 2023

Il a d’abord demandé à l’IA « d’écrire un code p5.js pour Flappy Bird » avec la description des règles. Par la suite, il a trouvé du code open source pour aider le chatbot à compléter sa version du jeu.

De la même manière, Krist Kashtanova a démontré comment générer un jeu d’astéroïdes relativement simple sans le moindre effort.

Code Interpreter in ChatGPT is incredible! Took me 5 mins to make this game.



You can make your own game assets with any AI generator and then ask GPT-4 with Code Interpreter to write code. If you have any problems you can ask it to fix the errors.



1. Write this prompt: "write… pic.twitter.com/cqWpcfVq9J — Kris Kashtanova (@icreatelife) July 9, 2023

À terme, cette technologie pourrait totalement révolutionner la façon dont les jeux vidéo sont créés. Récemment, le directeur créatif d’Assassin’s Creed Clink Hocking a prédit que dans 10 ans, les joueurs n’auront qu’à décrire à l’IA le jeu auquel ils souhaitent jouer…

Créer des GIF et des vidéos à partir d’images

Il est aussi possible d’utiliser le Code Interpreter pour produire des clips animés. Sur Twitter, la spécialiste MidJourney Salma Aboukar a produit une vidéo pour un parfum Tequila en moins de cinq minutes.

Elle a simplement demandé au générateur d’images MidJourney de produire une image d’une « bouteille de parfum posée près d’un cactus » avec les mots-clés décrivant le style spécifique souhaité.

1/🖼 Generate product image on Midjourney v5.2



Let's launch a Tequila perfume for men—a fragrance with a decadent and distinct aroma, in a cacti setting to capture the vibe🌵✨



Prompt in ALT👇 pic.twitter.com/VnbVTzMn26 — Salma Aboukar- Midjourney Queen (@Salmaaboukarr) July 12, 2023

Ensuite, elle a chargé cette image MidJourney sur l’interpréteur de code et lui a demandé de créer une vidéo en se basant dessus. En quelques instants, un clip de quatre secondes était généré.

De même, le professeur Mollick a créé un GIF indiquant la localisation de tous les phares des États-Unis à partir d’un tableau de données.

This was kind of delightful: I uploaded a CSV file of every lighthouse location in the US.



"ChatGPT Code Interpreter: Create a gif of a map of the lighthouse locations, where the map is very dark but each lighthouse twinkles." A couple seconds later… pic.twitter.com/f14JLWQCyB — Ethan Mollick (@emollick) May 2, 2023

Il est même possible de convertir un GIF en vidéo, comme le révèle un autre utilisateur de Twitter. Tout un chacun peut devenir vidéaste !

Convertir des fichiers

Outre la transformation d’images en GIF ou de GIF en vidéos, le Code Interpreter peut convertir une large variété de fichiers dans le format de votre choix.

La chaîne YouTube Howfinity a par exemple expliqué comment transformer une image PNG en JPEG, ou un fichier MP4 en GIF.

Analyser des playlists

Chaque fin d’année, Spotify propose à ses utilisateurs un résumé des chansons qu’ils ont le plus écoutées au cours des derniers mois et d’autres statistiques sur leur usage du service de streaming musical.

Avec le Code Interpreter, plus besoin de patienter jusqu’à Noël. Un utilisateur de Twitter a laissé l’IA analyser une playlist de 300 heures contenant ses chansons préférées afin d’en tirer des conclusions !

analyzing a 300hr Spotify favorites playlist with ChatGPT Code Interpreter



i used to use a Jupyter notebook some guy made for PCA analysis but it broke



GPT showed me how to export from the Spotify API, ran multidimensional PCA and t-SNE analyses, and summarized my taste for me pic.twitter.com/cVmUvuuRdM — █̶̳̘͛̄̃͒̄̃͜█̴͇̱̅͒̅█̵̻̣̝͒̈̄̈͝͝█̴̞̜̻̝͍̂̽͜█̷̢͔̭̝̼̾̍̚ (@SHL0MS) May 1, 2023

Créer des QR Codes

C’est l’un des premiers cas d’usage présenté par OpenAI lors du lancement du Code Interpreter : créer des QR Codes.

En un seul prompt, l’IA peut générer et afficher un code QR menant directement au site web de votre entreprise. De plus, elle indique les instructions pour son utilisation.

Code Interpreter will be available to all ChatGPT Plus users over the next week.



It lets ChatGPT run code, optionally with access to files you've uploaded. You can ask ChatGPT to analyze data, create charts, edit files, perform math, etc.



Plus users can opt in via settings. pic.twitter.com/IjH5JBqe5B — OpenAI (@OpenAI) July 6, 2023

Résoudre des équations mathématiques

Grâce au Code Interpreter, ChatGPT améliore largement son niveau en mathématiques. Pour cause, l’IA utilise maintenant du code Python pour résoudre les problèmes.

Au-delà de résoudre les équations, le chatbot explique la logique qui lui a permis de déduire le résultat.

Autant dire que ce nouveau plugin va donner du fil à retordre aux enseignants, qui pensaient avoir trouvé un moyen de repérer les étudiants qui trichent avec ChatGPT !

Comment activer le plugin Code Interpreter ?

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple. Tout d’abord, un compte ChatGPT Plus est indispensable. Rappelons en effet que les plugins ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits.

Pour vous abonner à la version payante, cliquez sur le bouton « Upgrade to Plus » situé en bas à gauche de l’interface de ChatGPT. Suivez ensuite les instructions de paiement.

Une fois inscrit, retournez sur ChatGPT et cliquez sur votre nom de compte en bas à gauche. Cliquez sur « Settings », puis sur « Beta Features » pour accéder aux fonctionnalités en beta.

Dans la liste, cliquez sur l’interrupteur « Code Interpreter » pour l’activer. Il n’est pas nécessaire de se rendre dans la boutique de plugins tiers, puisque celui-ci est directement développé par OpenAI.

Retournez sur l’interface principale, et passez la souris sur le bouton GPT-4 au-dessus de la boîte de dialogue. Un menu déroulant vous permet de choisir entre la version standard ou le Code Interpreter.

Sélectionnez l’option Code Interpreter, et voilà ! Le plugin est activé et prêt à l’usage. Vous pouvez commencer votre conversation avec ChatGPT.

Comment télécharger des fichiers sur ChatGPT avec le Code Interpreter ?

Dès lors que le plugin Code Interpreter est activé, vous pourrez trouver une icône « + » à gauche de la boîte de dialogue.

Vous pouvez cliquer dessus pour télécharger (upload) des fichiers tels que des documents Excel et Word. Petite précision : même s’il est aussi possible de charger des images, ChatGPT n’est pas encore capable de les analyser.

À l’inverse, pour télécharger des fichiers depuis ChatGPT, il suffit d’activer le Code Interpreter et de formuler votre demande par le biais d’un prompt.

Le chatbot fournira aussitôt un lien dans la conversation. Vous pourrez alors cliquer dessus pour lancer le téléchargement. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour produire des rapports.

Notons un léger bémol : ChatGPT semble utiliser matplotlib pour les graphiques, et rencontre des difficultés pour sauvegarder les fichiers. Certaines parties peuvent donc être rognées.

Pour remédier à ce problème, continuez à demander une image sans rognage et l’IA finira généralement par en produire un avec plus d’espace blanc et sans rognage.