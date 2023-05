ChatGPT : ce prof a trouvé une technique pour griller ses élèves

Avec ChatGPT, les profs ont désormais une arme secrète pour tester les connaissances de leurs élèves en temps réel. Découvrez comment un professeur astucieux utilise cette technologie pour les griller sans qu’ils ne s’en rendent compte.

Dans l’éducation, les professeurs ont découvert que ce système peut être utilisé pour diverses tâches pédagogiques. C’est par exemple le cas dans l’élaboration de questionnaires, l’aide à la correction de travaux et la fourniture de commentaires en temps réel. Cependant, un professeur a trouvé une méthode unique pour évaluer si ses élèves ont utilisé ChatGPT.

En effet, ce professeur a utilisé le système pour générer des questions aléatoires auxquelles les élèves devaient répondre. En utilisant cette méthode, le professeur a réussi à griller ses élèves et à leur donner un retour précis sur leur compréhension de la matière.

Le professeur de géographie physique, Terence Day, a révélé sa découverte quant à la détection aisée du plagiat généré par l’IA. Cette annonce a été faite alors qu’il enseignait à l’Okanagan College en Colombie-Britannique. Il a testé ChatGPT et a trouvé des erreurs de citation dans certains textes. Pour s’assurer de l’exactitude d’une référence, il conseille simplement de faire une recherche sur Internet en utilisant un lien hypertexte appelé DOI. Terence Day préconise que les professeurs exigent des étudiants un lien hypertexte pour chaque référence citée pour prévenir le plagiat.

Son conseil figure dans The Professional Geographer. Bien que les citations générées par l’IA puissent sembler authentiques, une vérification minutieuse peut révéler leur fausseté. Par conséquent, Terence Day exhorte les enseignants à être vigilants et à utiliser sa méthode pour prévenir tout risque de plagiat.

Lors d’une interview avec Fox News, le professeur Day a partagé son expérience de vérification des références citées par ChatGPT. Il a tenté de retrouver les volumes et les numéros de page sur les sites web des revues, mais cela s’est avéré infructueux. En conséquence, il a effectué une recherche sur Google Scholar en utilisant les titres des revues. Par contre, il n’a pas réussi à trouver les citations en question. Selon M. Day, toutes les citations qu’il a essayé de vérifier étaient fausses. De plus, elles ont probablement été générées par l’algorithme de l’IA qui ne peut avoir accès qu’à un domaine de connaissances limité.

Peer-Reviewed Citations and References Generated by ChatGPT – The main conclusion is pretty clear: "In no cases could the references be confirmed to be genuine". By Terence Day in The Professional Geographer https://t.co/OtHgpfW0Rj pic.twitter.com/JzAW0Tduul