Plagiat par l’IA : cette appli protège vos œuvres d’art, voici comment

Les chercheurs de l’Université de Chicago ont développé une application qui protège vos œuvres d’art du plagiat par l’IA. L’outil, baptisé Glaze, est disponible gratuitement. Voici comment fonctionne cette solution qui lutte contre la violation des droits de propriété littéraire et artistique.

Les artistes démunis face au plagiat par l’IA

L’IA a dernièrement fait l’objet de nombreuses controverses, notamment en ce qui concerne le plagiat des œuvres d’art. Les artistes constatent en effet que l’IA se nourrit des œuvres d’art réalisées par les artistes pour en créer de nouvelles.

La technologie d’IA générative imite un style signature pour reproduire une ou plusieurs œuvres quasi similaires. Pour beaucoup, l’IA ne fait pas qu’apprendre, mais plagie véritablement les créations des humains qui considèrent cela comme du vol.

L’IA violerait les droits de propriété littéraire et artistique en sachant que la technologie ne demande aucun consentement avant de copier, plagier les créations numériques ou celles publiées en ligne.

Les adeptes de l’IA considèrent que la technologie générative ne fait que s’inspirer des créations et des styles des artistes. L’IA crée ensuite sa propre signature style. Les artistes pour leur part crient au scandale.

Beaucoup craignent que l’IA ne continue de faire déloyalement concurrence aux artistes au fur et à mesure que la technologie évolue. Pour eux, il existera toujours des problèmes éthiques fondamentaux avec l’art de l’IA.

Des chercheurs américains à la rescousse des artistes

Les artistes humains nécessitent du temps et déploient beaucoup d’efforts pour réaliser et produire une œuvre d’art original. Des chercheurs de l’Université de Chicago soulignent l’énorme décalage entre le temps de production des artistes et la vitesse à laquelle les modèles d’IA génératifs réalisent une création.

Ces chercheurs dénoncent également le plagiat par l’IA des œuvres originales d’artistes. Face à quoi, ils ont imaginé et développé une application qui lutte justement contre cette forme de vol. L’équipe s’est basé sur la technique du camouflage pour protéger les créations de artistes

Ben Zhao, professeur d’informatique à l’Université de Chicago et directeur du projet explique : « Nous essayons de comprendre comment le modèle d’IA perçoit sa propre version de ce qu’est le style artistique. Et puis nous travaillons essentiellement dans cette dimension pour déformer ce que le modèle considère comme un style particulier ».

Avec cette nouvelle application disponible gratuitement, les chercheurs espèrent pouvoir aider les artistes les artistes à défendre leur travail et leur créativité contre l’ingestion sans consentement des IA. L’équipe espère par ailleurs que d’autres chercheurs leur emboîtent le pas et développent des outils similaires pour défendre la créativité humaine.