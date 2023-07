ChatGPT Plus laisse n’importe qui devenir Data Analyst : voici comment

Découvrez comment ChatGPT Plus révolutionne le domaine de l’analyse de données en permettant à chacun de devenir un Data Analyst. Grâce à son nouveau plugin, cet outil d’IA polyvalent offre des capacités avancées de traitement et d’analyse des données.

Dans le monde numérique en constante évolution, l’analyse des données est devenue essentielle pour prendre des décisions éclairées. Et maintenant, grâce à ChatGPT Plus, vous pouvez aussi devenir un Data Analyst accompli. Imaginez pouvoir analyser des données et éditer des fichiers sans expertise technique approfondie. Comment ChatGPT Plus peut-il ouvrir de nouvelles opportunités passionnantes pour vous et votre carrière ? Découvrez la réponse dans cet article.

Code interpreter : le plugin ChatGPT Plus qui permet de devenir Data Analyst

OpenAI a récemment introduit de nouveau plugins pour son célèbre chatbot. Ces extensions facilitent l’utilisation de ChatGPT pour des tâches nécessitant des commandes complexes. L’entreprise a annoncé la sortie de son propre plugin, Code Interpreter, disponible pour tous les abonnés de ChatGPT Plus.

Grâce à Code Interpreter, l’IA peut exécuter du code et accéder aux fichiers téléchargés par l’utilisateur, ouvrant ainsi un large éventail de possibilités. Les réactions initiales des utilisateurs et des experts de l’IA sont extrêmement positives.

Ethan Mollick, influent spécialiste de l’IA, a décrit ce plugin révolutionnaire comme l’outil le plus pratique et efficace jamais utilisé. Il souligne la polyvalence accrue de l’IA grâce à ce plugin, qui permet de générer des analyses structurées pour élaborer divers sujets. Cette nouvelle fonctionnalité promet de repousser les limites de l’IA conversationnelle et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les utilisateurs.

Data Analyst avec ChatGPT Plus : cas d’utilisation de Code Interpreter

Les utilisateurs de ChatGPT Plus ont déjà utilisé Code Interpreter pour diverses tâches passionnantes. Par exemple, il a été utilisé pour visualiser tous les phares d’Amérique et convertir des images en texte. Il a également été utilisé pour effectuer des montages vidéo et réaliser des analyses de données.

L’analyse de données est l’une des fonctions les plus utilisées du plugin. ChatGPT peut effectuer rapidement et avec une grande nuance des analyses de données, ce qui aide les amateurs et les professionnels à examiner de grandes quantités de données de manière interactive.

En fait, ChatGPT peut même devenir son propre analyste de données grâce au Code Interpreter. Il ne se contente pas d’extraire des informations, des données, mais peut également décider de ce qu’il faut en extraire, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles utilisations passionnantes et inattendues des données existantes.

Le potentiel réel de l’outil est encore en cours de découverte, et il est possible de trouver de nouvelles utilisations novatrices pour cet outil.

OpenAI renforce la sécurité sur l’utilisation de ChatGPT Plus

Code Interpreter incarne une vision audacieuse de l’IA au service du travail de connaissance sophistiqué. La sécurité est au cœur de sa conception, garantissant que les informations communiquées par ChatGPT ne provoquent pas d’effets indésirables pour les utilisateurs ou les parties concernées.

Cette fonctionnalité révolutionnaire offre une pléthore d’applications, en particulier dans le domaine de l’exploration de données. Elle a la capacité d’automatiser des analyses sophistiquées, de fusionner des données, ou d’exercer une réflexion similaire à celle d’un individu lorsqu’il traite des ensembles de données.

En produisant des représentations visuelles et des tableaux de suivi, l’IA permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs résultats tout en réduisant le travail fastidieux.

Ethan Mollick souligne que cette innovation est une perturbation positive, stimulant un travail plus significatif et approfondi. Code Interpreter établit ainsi de nouvelles normes pour l’IA et le l’analyse d’informations.