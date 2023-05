Plugins ChatGPT : c’est quoi, comment ça marche et quels sont les meilleurs ?

Les plugins ChatGPT permettent de connecter le chatbot IA à de nombreux services tiers, offrant une infinité de nouvelles possibilités. Découvrez tout ce que vous devez savoir à travers ce guide complet !

Grâce à ses performances impressionnantes, ChatGPT est rapidement devenu l’application à la croissance la plus rapide de tous les temps devant TikTok.

Toutefois, lors de son lancement, le chatbot d’OpenAI pouvait uniquement puiser des informations dans une base de données datée de 2021. Cette époque est révolue.

Désormais, les « plugins » permettent aux entreprises tierces de se connecter à ChatGPT à l’aide d’extensions délivrant des informations issues de leurs propres services.

Pour faire simple, on peut comparer les plugins ChatGPT à l’App Store iOS, aux skills Amazon Alexa ou aux extensions Google Chrome.

Le but est de permettre aux entreprises d’intégrer du contexte spécifique aux actions de ChatGPT. Les cas d’usage potentiels sont illimités.

Initialement annoncés en mars 2023, les plugins sont disponibles pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus depuis le 19 mai 2023.

Qu’est-ce que les plugins ChatGPT ?

Les plugins ChatGPT sont des extensions conçues pour étendre les fonctionnalités du chatbot d’OpenAI. Ils permettent à l’IA d’accéder à des informations récentes, ou d’utiliser des services tiers.

N’importe quelle entreprise ou individu peut développer un plug-in et le mettre à disposition des utilisateurs de ChatGPT.

Le créateur du chatbot, OpenAI, propose lui-même deux plugins. Le premier permet à ChatGPT d’accéder à internet pour donner des informations récentes, le second « Code Interpreter » facilite la programmation en Python.

De leur côté, les plugins tiers connectent ChatGPT à une entreprise externe pour aider les utilisateurs à différentes tâches. Il peut s’agir par exemple de planifier un voyage avec Kayak et Expedia ou de faire ses courses avec Instacart.

Par exemple, un utilisateur s’est servi du plug-in Instacart pour demander à ChatGPT de concevoir un régime complet. Il a précisé son budget, ses préférences pour les différents repas, et le chatbot lui a fourni une liste de recettes et un lien pour acheter les ingrédients sur le site de e-commerce.

De leur côté, les plugins Kayak et Expedia permettent notamment d’obtenir des idées de voyages en fonction de ses attentes et de ses moyens. Il ne s’agit-là que d’exemples, car les possibilités sont infinies !

Comment installer un plug-in ChatGPT ?

Pour installer un plug-in ChatGPT, il suffit de quelques clics. Toutefois, un abonnement à ChatGPT Plus est pour l’instant obligatoire.

Ouvrez ChatGPT, et cliquez sur les trois petits points en bas à gauche de l’écran pour ouvrir le menu. Choisissez « Settings > Beta Features », puis activez les Plugins.

Cliquez ensuite sur « New Chat » pour ouvrir une nouvelle discussion avec ChatGPT, et sélectionnez le modèle GPT-4.

Dans le menu déroulant, sélectionnez Plugins > Plugin Store. Il ne vous reste qu’à choisir le plug-in que vous souhaitez installer puis à patienter un instant.

Pour désinstaller un plug-in, sélectionnez-le à nouveau. ll n’existe malheureusement pas encore d’option pour tout désinstaller facilement.

Il n’y a pas non plus de système de tri ou de classement pour explorer les plugins par catégorie. Vous devrez donc parcourir toute la liste manuellement jusqu’à trouver ce qui vous intéresse.

On peut s’attendre à ce que des fonctionnalités de recherche soient ajoutées lors d’une future mise à jour, lorsque le nombre de plugins aura augmenté !

Comment créer un plug-in ChatGPT ?

N’importe qui peut créer un plug-in ChatGPT, à condition de posséder les compétences requises. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur la page d’OpenAI à cette adresse.

Sur le serveur Discord OpenAI, il existe une section complète dédiée à la démonstration de plugins : Plugin Showcase.

Les utilisateurs peuvent y présenter leurs nouvelles créations. Par exemple, TextbookGPT puise dans les diagrammes académiques pour aider à visualiser les questions que les étudiants peuvent avoir.

De son côté, Shifu permet de connecter ChatGPT aux appareils IoT. Ce plug-in permet non seulement d’extraire les données à partir des appareils, mais aussi de les contrôler selon son créateur @Yongli.

Par exemple, il est possible de se connecter à une caméra IP pour afficher les images en temps réel et la contrôler depuis une conversation avec ChatGPT. Le but est d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les interactions entre IA et humains.

Pour créer son plug-in, Kayak a dû fournir à OpenAI l’accès à son API et la documentation expliquant toutes les informations à son sujet. La firme a utilisé le standard industriel OpenAPI, en ajoutant des annotations en langage naturel.

L’objectif est de rendre les données de l’API plus conversationnelles, pour que ChatGPT puisse mieux les reconnaître lorsqu’elles sont évoquées dans une discussion avec un humain.

Ce processus est relativement simple, et pourrait également être utilisé pour permettre aux développeurs de créer des plugins pour d’autres outils IA comme Google Bard.

C’est un avantage par rapport à d’autres systèmes. Par exemple, le développement de skills pour Alexa requiert une intégration complète impliquant un téléchargement de SDK sur Amazon et la mise en bloc de données à l’emplacement adéquat.

Les plugins sont-ils disponibles sur ChatGPT gratuit ?

À l’heure actuelle, seuls les utilisateurs de la version payante ChatGPT Plus peuvent explorer et utiliser les plugins.

Toutefois, tout pourrait changer grâce à l’approche de déploiement de fonctionnalités en trois phases d’OpenAI.

Les plugins étaient initialement proposés en phase alpha à un petit groupe d’utilisateurs, afin d’effectuer des tests et de récolter leurs retours.

À partir du 19 mai 2023, la nouveauté a été déployée auprès de tous les utilisateurs de ChatGPT Plus en phase beta. Là encore, le but est de mener des tests et une collecte de feedback à plus grande échelle.

Par la suite, si OpenAI estime que cette fonctionnalité est prête pour le grand public, elle pourrait être proposée à tous les utilisateurs de ChatGPT.

Google Bard a-t-il aussi des plugins ?

Pour le moment, Google Bard ne propose pas encore de plugins. Toutefois, lors de sa conférence I/O de mai 2023, la firme a confirmé son projet d’en ajouter dans le futur proche.

Comme OpenAI, Google va développer ses propres plugins et proposer des plugins créés par des tiers comme Walmart, Spotify et Uber Eats.

La vice-présidente de Google Assistant et Bard, Sissie Hsiao, a confirmé dans un billet de blog que les capacités des applications comme Docs, Drive, Gmail et Maps seraient bientôt incorporées dans le chatbot.

En outre, elle explique que Bard pourra exploiter toutes sortes de services sur le web par le biais d’extensions de partenaires externes.

La liste fournie par Google comporte des partenaires similaires à ChatGPT tels que Kayak, OpenTable, ZipRecruiter, Instacart, Wolfram et Khan Academy.

Le problème des plugins ChatGPT

Les plugins apportent de nombreux avantages, mais suscitent également la controverse. Certains craignent qu’ils confèrent trop de pouvoir, d’argent et d’influence à OpenAI en poussant les internautes à utiliser ChatGPT plutôt que les sites web.

Ceci risque de faire perdre des revenus aux entreprises. Toutefois, il est probable que les utilisateurs continuent d’aller sur leurs sites web pour certaines interactions. Par exemple, beaucoup d’internautes hésiteront à réserver un vol ou un hôtel via ChatGPT et continueront d’aller sur Kayak.

Notons que les plugins ne peuvent pas traiter d’informations de paiement ou passer de commandes. Les humains doivent donc finaliser les processus sur les sites web des entreprises.

Quoi qu’il en soit, les entreprises risquent d’être réticentes à se prêter au jeu des plugins. D’ailleurs, Instacart s’apprête à lancer son propre assistant IA « Ask Instacart » au même titre qu’Expedia qui propose aussi un plug-in ChatGPT.

Dans les deux cas, ces chatbots seront basés sur GPT-4 : le même LLM que ChatGPT. En revanche, pour les plus petites entreprises n’ayant pas les ressources pour créer leurs propres outils, les plugins peuvent permettre d’ajouter de l’IA à leurs services à moindre prix.

Les utilisateurs peuvent installer autant de plugins qu’ils le souhaitent, mais ne peuvent en utiliser que trois à la fois. De plus, seul un plug-in par catégorie peut être activé à la fois. Il n’est par exemple pas possible d’activer simultanément Kayak et Expedia pour les voyages.

Quels sont les plugins ChatGPT disponibles à l’heure actuelle ?

Plus de 85 plugins tiers sont disponibles depuis le mois de mai 2023. Cette collection d’extensions couvre une large variété de domaines comme le shopping, l’immobilier, la bourse, les voyages ou la nourriture.

En guise d’exemples, on peut citer Expedia, FiscalNote, Instacart, Kayak, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram ou encore Zapier.

Il existe aussi des plugins dédiés à la productivité comme AskYouPDF et ChatWithPDF permettant de demander à ChatGPT d’extraire toutes les informations d’un document PDF.

Vous pouvez aussi trouver une liste des plugins ChatGPT utiles pour le code informatique sur la page créée par GitHub en suivant ce lien.

Au cours des mois à venir, on peut logiquement s’attendre à ce que de nombreux plugins ChatGPT voient le jour. À mesure que les développeurs se familiarisent avec la plateforme, un grand nombre d’extensions vont être créées. Consultez régulièrement notre dossier pour être tenu à jour des meilleures nouveautés !

Top des meilleurs plugins ChatGPT

Il existe déjà une large variété de plugins ChatGPT, et la liste va continuer de s’étoffer au fil du temps. Chaque extension répond à des besoins différents, mais voici quelques exemples parmi les plus populaires.

Kayak, Expedia, Trip.com… : organiser un voyage

Les plugins Kayak, Expedia ou encore Trip.com pour ChatGPT permettent d’organiser très facilement vos voyages.

Vous pouvez notamment réserver vos billets d’avion ou vos chambres d’hôtel en parlant au chatbot. Malheureusement, pour l’heure, l’expérience laisse encore à désirer.

Ces plugins ne proposent pas toujours les vols les plus directs, et une simple recherche sur Skyscanner ou Google Trip peut s’avérer plus concluante.

Les performances sont bien meilleures lorsqu’il s’agit d’organiser un voyage aux États-Unis. Espérons que les recherches à l’échelle mondiale atteignent le même niveau de précision dans un avenir proche.

PlaylistAI : créer une playlist Spotify

Basé sur l’application AI Playlist Maker pour iOS, le plug-in PlaylistAI connecte ChatGPT à votre compte Spotify pour vous permettre de créer des playlists uniques à partir de prompts.

La liste est ensuite ajoutée à votre bibliothèque, et vous n’avez plus qu’à l’écouter. Il est même possible de combiner plusieurs playlists en une afin de mélanger les genres.

Pour l’heure, bien qu’il soit connecté à internet et à Spotify, PlaylistAI ne peut pas encore analyser de playlist existante pour suggérer des titres liés.

Par ailleurs, après un certain nombre de playlists créées gratuitement, le plug-in vous demandera un paiement de 3,99 dollars par mois.

En guise d’alternative, MixerBox OnePLayer vous permet de générer des playlists en indiquant vos préférences à ChatGPT. Ce plug-in fournit des liens vers YouTube.

Scraper : le web scraping via ChatGPT

L’un des principaux intérêts des plugins ChatGPT est la capacité d’accéder à internet pour interpréter et analyser les données.

Or, le plug-in Scraper est spécialement dédié au web scraping : l’extraction d’informations à partir de n’importe quel site ou page web.

Il vous suffit de confier l’adresse URL du site qui vous intéresse à ChatGPT, et l’outil simule le processus de scraping sans réellement interagir avec les sites web ou stocker de données.

Cette extension se révèle très utile pour résumer un article d’actualité, explorer la page d’accueil de Reddit pour découvrir les dernières tendances, découvrir les principaux résultats de recherche Google pour un mot clé et bien plus encore.

Zillow, Zumper, Rentable Apartments… : chercher une maison

Il existe déjà plusieurs plugins ChatGPT pour chercher un appartement ou une maison. On peut notamment citer Zillow, Zumper et Rentable Apartments.

Vous pouvez indiquer les caractéristiques de la propriété que vous recherchez à ChatGPT, comme son emplacement ou le nombre de chambres et le budget.

Dès lors, les plugins vous indiqueront une liste correspondant à vos critères. Dans certains cas, vous recevrez aussi des photos et des descriptions précises.

Pour le moment, ces extensions sont principalement limitées aux États-Unis. On peut s’attendre à ce que les géants français de l’immobilier lancent leurs propres plugins très prochainement !

Tasty : chercher des recettes et planifier vos repas

Entièrement dédié à la nourriture, le plug-in Tasty vous permet de concevoir des menus. En fonction de vos critères, il vous proposera des recettes issues de sa vaste bibliothèque.

Si aucune recette correspondant à vos attentes n’est disponible, l’extension pourra vous proposer une variante.

Solana : interagir avec la Blockchain via ChatGPT

L’industrie des cryptomonnaies s’intéresse elle aussi à l’IA. La Solana Foundation vient de lancer un plug-in ChatGPT pour sa blockchain layer-1 Solana.

Annoncée fin avril 2023, cette extension vise à aider les utilisateurs à se lancer sur le Web3. Elle peut être utilisée pour acheter et vendre des NFT, trier les collections par prix plancher, transférer des tokens, consulter les transactions, ou interpréter les données.

Le plug-in permet de connecter ChatGPT à un noeud RPC lisant les données en provenance de multiples sources et rapportant les informations en guise de réponse aux questions des utilisateurs.

Il est par exemple possible de demander quels NFT acheter avec les tokens SQL sur son compte. Les interactions avec la blockchain sont donc fortement simplifiées.

OpenTable : réserver un restaurant

Ce plug-in vise à réduire le temps et les efforts nécessaires pour réserver un restaurant. Il suffit de fournir à ChatGPT la date, l’heure, le lieu et le nombre de participants.

Les données sont traitées par l’extension, qui suggère ensuite les meilleurs restaurants locaux. Il suffit ensuite de suivre le lien fourni pour valider le formulaire pré-rempli.

Wolfram : calculs mathématiques et données en temps réel

Ce plug-in permet d’effectuer des calculs complexes et d’accéder à des données en temps réel pour répondre à n’importe quelle question.

Au-delà de simples opérations, Wolfram peut être utilisé pour construire un arbre généalogique, analyser de la musique, visualiser le corps humain et bien plus encore.

Zapier : automatiser les tâches répétitives

Le plug-in Zapier est idéal pour les professionnels, puisqu’il permet de communiquer avec plus de 5000 applications d’entreprise, dont Gmail, Slack et Microsoft Outlook.

Il suffit de se connecter une fois et de fournir son consentement. Par la suite, vous pourrez par exemple utiliser ChatGPT pour composer des messages Slack ou des emails et les envoyer.

Link Reader : résumer une page web à partir d’un lien

Si vous avez besoin d’une synthèse rapide sur une page web, un PDF ou même une image, Link Reader est le plug-in idéal pour ChatGPT.

Il suffit de lui fournir un lien et une question, et l’outil se charge de déchiffrer tout le contenu pour fournir une réponse concise.

Code Interpreter Plugin : exécuter du code Python en environnement isolé

Ce plug-in exécute le code Python dans un environnement isolé et sécurisé derrière un firewall. L’évaluation du code se poursuit jusqu’à la fin de la discussion avec ChatGPT.

Les utilisateurs peuvent donc déposer leurs fichiers dans la fenêtre de conversation. Il est notamment possible de résoudre des problèmes de maths quantitatifs et qualificatifs, d’analyser et de visualiser des données, et de convertir des fichiers dans divers formats.

Speak : apprendre des langues étrangères

Avec Speak, vous pouvez désormais apprendre des langues étrangères grâce à ChatGPT. Le chatbot devient donc votre prof particulier.

Outre ses fonctionnalités de traduction, ce plug-in peut vous aider sur la conjugaison ou les règles de grammaire. Il suffit de poser vos questions et Speak y répondra.

World News : consulter les dernières actualités

Si vous souhaitez vous informer avec ChatGPT, World News est l’un des meilleurs plugins. Il propose les derniers articles d’actualité dans une large variété de langages, avec un lien vers la source.

Vous pouvez demander les dernières nouvelles du monde entier ou d’un pays spécifique pour recevoir une liste. Cette extension a rapidement gagné en popularité.

Tic Tac Toe : jouer au morpion avec ChatGPT

Grâce aux plugins, il est désormais possible de jouer à des jeux avec l’IA. L’extension Tic Tac Toe permet par exemple de jouer au fameux « morpion ».

Le chabot crée une grille 3×3 numérotée de 1 à 9, et l’utilisateur indique sur quel chiffre placer « X » ou « O ». Trois niveaux de difficulté sont proposés, et la taille de la grille peut être changée pour 4×4, 5×5 ou 6×6.

Il existe aussi un plug-in Chess permettant de jouer aux échecs contre ChatGPT. Vous pourrez choisir votre niveau et affronter le chatbot.

Bonus : I Am Rich, le plug-in ChatGPT le plus inutile

Ce plug-in n’est pas très utile, mais a le mérite de fonctionner comme annoncé. Sa seule fonction est de générer une image.

Une fois installé, vous pouvez l’activer en tapant la phrase « I Am Rich » sur ChatGPT. Aussitôt, l’image « iamrich.jpg » s’affiche à l’écran.

Il s’agit d’une référence à la célèbre application éponyme de 2008 sur iPhone, qui coûte 999,99 dollars et ne sert elle non plus à rien à partir afficher cette image. Au moins, le plug-in est gratuit !