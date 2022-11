Google Chrome : les meilleures extensions gratuites pour protéger sa vie privée

Sur Google Chrome, vos données sont mal protégées et de nombreux tiers peuvent surveiller votre activité. Afin de protéger votre vie privée sur le web, découvrez notre sélection des meilleures extensions de confidentialité pour le fameux navigateur.

Les données personnelles sont le nouveau pétrole, et les entreprises sont prêtes à tout pour accumuler ces précieuses ressources. Chaque site web que vous visitez est doté de trackers visant à capturer vos informations personnelles.

Même si Google Chrome est le navigateur web le plus populaire à l’échelle mondiale, il ne s’agit clairement pas du plus confidentiel. Dans ce domaine, les avis laissés par les internautes sont très négatifs.

Ce n’est pas étonnant, puisque Google est la plus grande entreprise mondiale de publicité. Elle est donc idéalement placée pour exploiter les données des millions d’utilisateurs de Chrome tout autour du monde.

Il est donc essentiel de protéger vos données, afin de préserver votre vie privée. Heureusement, il existe de nombreuses extensions Google Chrome dédiées à la confidentialité.

Afin de maximiser vos défenses, vous pouvez même combiner ces différents add-on. En installant un ad blocker, un bloqueur de trackers, un antivirus, un VPN et une extension de blocage de scripts, vous devriez être à l’abri des regards indiscrets de Big Brother…

uBlock Origin : le meilleur bloqueur de pubs

Les publicités sont omniprésentes sur le web. Ça n’a rien d’étonnant, puisque la pub est le modèle économique permettant aux sites et services web de rester gratuits.

Or, la publicité s’accompagne d’un tracking. Les scripts vous suivent partout sur internet, enregistrent votre activité et utilisent les données pour personnaliser les pubs qui vous sont proposées.

uBlock Origin est un bloqueur de pubs et de trackers très efficace. Son point fort est de consommer très peu de ressources sur votre système. C’est un avantage précieux, car Chrome est en lui-même particulièrement gourmand.

L’interface utilisateur est très simple, et permet de voir le nombre de pubs et de trackers bloqués sur la page actuelle en un seul regard. Vous pourrez aussi voir le nombre bloqué depuis l’installation de l’extension. Ceci permet de constater son utilité.

Une autre fonctionnalité appréciable de uBlock Origin concerne les listes de filtres configurables. Plusieurs listes sont déjà proposées nativement, mais vous pouvez aussi créer les vôtres si les sites web que vous visitez ne sont pas couverts. Il est possible de définir des règles de filtrage temporaires ou permanentes.

Blur : masquez vos informations personnelles

Blur est une extension très complète et polyvalente. Elle propose notamment un gestionnaire de mot de passe permettant de sauvegarder tous vos mots de passe sous une forme chiffrée en AES-256. En outre, un générateur permet de créer des mots de passe presque impossible à deviner.

Autre point fort : Blur permet de cacher votre adresse email, numéro de carte de crédit ou numéro de téléphone à l’aide d’un masque chiffré. Chaque fois que vous devez renseigner votre adresse email, vos infos de carte de crédit ou votre numéro de téléphone sur un site web, l’extension génère des informations virtuelles associées aux véritables données.

Malheureusement, plusieurs fonctionnalités sont réservées à la version payante. C’est le cas des cartes de crédit et numéros de téléphone virtuels, ou encore de la fonctionnalité de backup et de synchronisation.

Le prix de la version premium s’élève à 39 dollars par an pour la formule basique, ou 99 dollars par an pour le forfait illimité. Ce prix élevé est le gros point faible de Blur.

HTTPS Everywhere : le protocole HTTPS sur tous les sites web

Le protocole HTTP fut créé au commencement d’internet, mais il n’est plus à la hauteur des enjeux modernes de cybersécurité. C’est la raison pour laquelle le nouveau protocole HTTPS fut créé.

Depuis 2018, Google Chrome utilise le protocole HTTPS pour renforcer la sécurité et la confidentialité. De nombreux sites sont désormais configurés pour l’utiliser, mais des millions de sites utilisent encore HTTP.

Avec l’extension HTTPS Everywhere pour Google Chrome, vous pouvez vous assurer que chaque site web visité utilise ce protocole plus robuste. Le HTTPS chiffre votre connexion internet à un site web, garantissant la sécurité et la confidentialité de la navigation.

Privacy Badger : le bloqueur de trackers d’Electronic Frontier Foundation

Privacy Badger est un bloqueur de trackers, créé par Electronic Frontier Foundation. Cet outil gratuit offre une interface utilisateur très simple, indiquant le nombre de trackers bloqués sur chaque site que vous visitez.

Plutôt que de se baser sur une liste de filtres, cette extension analyse les comportements associés aux trackers. Ceci lui permet de les détecter rapidement et de les bloquer, même s’ils ne figurent pas sur les principales listes de filtres.

À mesure que vous naviguez sur le web, Privacy Badger construit sa propre liste de sites à bloquer pour personnaliser l’expérience à partir de vos habitudes.

Cet outil totalement gratuit utilise l’IA pour bloquer les trackers, et envoie automatiquement un signal Global Privacy Control interdisant le partage et la vente de données. En revanche, ce n’est pas forcément la meilleure extension pour le blocage de pubs.

ExpressVPN : un VPN sous forme d’add-on

ExpressVPN est considéré comme l’un des meilleurs VPN, particulièrement si vous recherchez une solution simple et unique. Son vaste réseau de serveurs s’étend aux quatre coins du monde, et ses performances excellentes n’ont que peu d’impact sur la latence et la vitesse.

Son protocole propriétaire Lightway est basé sur la bibliothèque wolfSSL, et se révèle très léger. C’est ce qui permet au VPN de fonctionner sans causer de latence ou d’interférences.

L’extension pour Google Chrome nécessite toutefois d’installer l’application pour PC. En outre, l’abonnement annuel tarifé à 99,95€ n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Click&Clean : effacez toutes vos traces en un seul clic

L’extension gratuite Click&Clean permet d’effacer vos données de navigation, votre historique, vos cookies et de vider le cache en un seul clic. Il est même possible de tout effacer automatiquement dès que vous fermez Google Chrome.

Une option permet par ailleurs de sauvegarder l’historique de navigation, ce qui peut s’avérer utile. Toutes les fonctionnalités sont facilement accessibles grâce à une interface intuitive.

Par ailleurs, un outil permet de nettoyer les fichiers temporaires consommant de l’espace disque inutilement. Peu d’extensions de sécurité Chrome peuvent se targuer d’en faire de même. Il sera toutefois nécessaire de télécharger l’application PC pour profiter de cette fonction.

Malwarebytes Brower Guard : un antivirus pour votre navigateur

Malwarebytes est une solution antivirus très populaire. Son extension Browser Guard est très efficace en tant qu’antivirus pour votre navigateur web.

Elle permet de bloquer les sites malveillants automatiquement, ce qui évite de télécharger du contenu malveillant par accident. Cette extension permet aussi de bloquer les publicités et les trackers. Toutefois, une extension ad-block dédiée sera plus efficace sur ce point.

Cet add-on est aussi capable de détecter les arnaques au support technique. Les malwares comme Total Privacy, menaçant de verrouiller votre navigateur ou votre système entier par mot de passe, sont identifiés automatiquement.

Seul gros bémol de Browser Guard : Malwarebytes tente de pousser les utilisateurs de ses produits gratuits à opter pour ses formules payantes.

Ghostery : un outil d’analyse et blocage de trackers

L’extension Ghostery se décline en plusieurs versions. L’édition gratuite permet de visualiser les trackers et de les bloquer, à quatre niveaux configurables.

Il est également possible d’activer le blocage intelligent pour bloquer automatiquement les trackers malveillants tout en autorisant les plus utiles sur chaque site web visité.

La version payante ajoute un outil analytique offrant accès à des informations détaillées. Ceci permet d’inspecter n’importe quel tracker tentant d’enfreindre votre confidentialité, et de voir son effet exact.

C’est la meilleure fonctionnalité de Ghostery, et c’est pourquoi la version payante est chaudement recommandée. Vous profiterez par ailleurs d’un moteur de recherche privé sans publicité, et de données de performances en temps réel sur chaque page visitée.

Autres points forts de Ghostery : ce logiciel est entièrement open source, et offre de nombreuses options de configuration. La version payante est tarifée à 4,99 dollars par mois, ou 3,99 dollars par mois pour l’abonnement annuel.

DuckDuckGO Privacy Essentials : un moteur de recherche qui remplace Google

Bien plus qu’une simple extension, DuckDuckGo Privacy Essentials se présente comme un véritable remplacement de Google. Cet add-on propose une suite complète de fonctionnalités telles qu’un moteur de recherche, un bloqueur de tracker, le chiffrement ou encore le GPC (Global Privacy Control) automatique indiquant aux sites web de ne pas vendre ou partager vos données.

Malheureusement, son moteur de recherche ne peut rivaliser avec Google. Même s’il est très bon et offre une interface minimaliste, son index de recherche n’est pas aussi vaste et son algorithme n’est pas aussi avancé. En revanche, il s’agit du meilleur choix si la confidentialité est votre priorité.

Unshorten.link : dévoilez les liens raccourcis

Sur le web, les URL réduites sont très utilisées. Toutefois, le raccourcissement de lien n’est pas toujours une bonne idée. Il est impossible de savoir où mène une telle URL, et les cybercriminels peuvent en tirer profit pour mener les internautes vers des sites dangereux ou les pousser à télécharger un malware.

L’extension Unshorten.link permet d’éviter ce danger. Elle étend automatiquement l’URL et donne des informations sur le site web en cours de visite.

Vous pourrez notamment découvrir si le site est sécurisé, et le nombre de trackers actifs qu’il comporte. Le forfait payant permet aussi de visualiser des captures d’écran du site et un historique de filtrage.

L’avantage de cet add-on est qu’il est toujours à jour, et très simple d’utilisation. Une protection contre les malwares est également incluse. Comptez 7 dollars par an pour la version payante.

NoScript : un bloqueur de scripts pour Chrome

Les scripts des sites web constituent une menace directe pour la confidentialité. Ils permettent aux hackers et autres cybercriminels d’ajouter facilement du code malveillant aux sites web sécurisés.

L’extension NoScript permet de contrecarrer ce danger en vous protégeant des scripts et autres tentatives de clickjacking. Si vous visitez accidentellement un site web malveillant déguisé en site légitime, cet add-on vous protègera.

Il est possible de laisser l’extension fonctionner automatiquement, ou d’empêcher manuellement les sites web d’exécuter le contenu JavaScript, Java et Flash sans approbation. La liste d’autorisation par défaut est très bien faite.

Cette extension très complète et totalement gratuite est le seul outil dont vous avez besoin pour vous protéger des scripts sur Google Chrome. Elle fonctionne également sur Android.

Disconnect Facebook : à l’abri du regard de Meta

Ce n’est un secret pour personne : Facebook n’est pas une référence en confidentialité. Le réseau social de Mark Zuckerberg vend vos données aux publicitaires, et constitue un fléau pour votre vie privée.

Pire encore : tous les sites web proposant de se connecter avec Facebook vendent aussi vos données. Il en va de même pour les sites web dotés de plugins permettant de « liker » ou de retweeter un contenu.

L’extension Disconnect Facebook permet d’empêcher Facebook de vous suivre sur internet, et renforce votre confidentialité tant que vous n’utilisez pas le site web du réseau social.

Panic Button : protégez-vous des intrusions dans la vraie vie

Lorsqu’on navigue sur le web, les intrusions ne surviennent pas uniquement en ligne. Elles peuvent aussi provenir du monde réel, notamment quand quelqu’un fait irruption dans votre chambre…

L’extension Panic Button ajoute un bouton à côté de la barre d’adresse de Google Chrome. Il suffit de cliquer dessus pour fermer tous vos onglets instantanément et éviter les regards indiscrets. Une seconde pression sur le bouton permet de restaurer tous les onglets, afin de continuer votre activité. Il est même possible de choisir une page web à charger à la place des onglets fermés !

Vous connaissez désormais les meilleures extensions Google Chrome pour protéger sa vie privée. Ces outils empêcheront les sites web de collecter vos données à l’aide de trackers.

Toutefois, plutôt que de barder Google Chrome d’add-on visant à renforcer sa sécurité, il peut être judicieux d’opter directement pour un navigateur web sécurisé comme Tor Browser ou Puffin. Même Mozilla Firefox est beaucoup plus solide à ce niveau.

De tels navigateurs sont spécialement conçus pour préserver votre confidentialité. Ils offrent des fonctionnalités comme la protection des activités et données de navigation, le blocage de trackers et de pubs et bien plus encore. Pour plus d’informations, découvrez notre comparatif entre Brave et DuckDuckGo.