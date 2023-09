Top 7 des meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2023

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur NordPass se retrouve premier de ce top du fait de son cryptage de bout en bout de niveau XChaCha20. Il est très sécurisé et propose les fonctionnalités indispensables d’un bon gestionnaire, à savoir génération de mot de passe, remplissage automatique, etc. J’en profite

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe se révèle être un incontournable en 2023 pour assurer la sécurité des comptes de ligne. C’est une solution qui permet de se souvenir des mots de passe pour tous les comptes. Voici notre top 7 des meilleurs gestionnaires de mots de passe.

La gestion des mots de passe est plus importante que jamais. C’est une tâche assez délicate, ainsi, avoir recours à des outils comme un gestionnaire de mots de passe est indispensable pour le réaliser. Cette solution assure la sécurité de vos mots de passe et vous aide à les gérer de la meilleure façon possible. Vous recherchez les meilleurs gestionnaires de mots de passe ? Découvrez notre sélection dans cet article.

NordPass : Une forteresse numérique pour vos mots de passe

Caractéristiques techniques Cryptage de bout en bout de niveau XChaCha20

Génération de mots de passe robuste

Authentification à deux facteurs

Le premier gestionnaire de cette liste est NordPass, un gestionnaire développé par les créateurs de NordVPN.

C’est l’un des meilleurs dans le domaine de la gestion des mots de passe, car elle utilise un cryptage de bout en bout de niveau XChaCha20. Cela permet de garantir que seuls les utilisateurs peuvent accéder à leurs données, même lors d’une éventuelle brèche.

NordPass propose aussi une fonction de génération de mots de passe pour aider les utilisateurs à créer des combinaisons robustes et difficiles à pirater. La fonctionnalité de remplissage automatique est également appréciée, car elle facilite la connexion à des sites web et des applications sans avoir à saisir manuellement des mots de passe. De plus, NordPass offre une synchronisation fluide entre différents appareils.

Partage sécurisé des données d’identification

Détection d’intrusion

Importation depuis les navigateurs

Héritage numérique

Version gratuite assez limité

Tarification par utilisateur assez cher pour les entreprises

LastPass : Un coffre-fort numérique à portée de main

Caractéristiques techniques Cryptage AES 256 bits

Suivi des failles sur le dark web

Authentification à deux facteurs

LastPass est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe et l’un des plus populaires sur le marché. Avec une architecture basée sur le cryptage AES-256 bits, elle garantit que tous vos mots de passe et informations sensibles sont stockés en toute sécurité.

L’un des points forts de cet outil est sa capacité à générer automatiquement des mots de passe complexes. Comme les autres gestionnaires, il propose aussi les fonctionnalités de base, à savoir le remplissage automatique et la synchronisation sans faille entre différents appareils.

L’outil est disponible en version gratuite riche en fonctionnalités et est doté d’une interface intuitive.

Niveau gratuit facile d’usage

Informations de mots de passe accessible en ligne et hors ligne

Interface intuitive

Niveau gratuit limité à un usage sur une seule machine

1Password : la clé de votre sécurité numérique

Caractéristiques techniques Outils d’automatisations des secrets

Cryptage AES-256 bits

Mode voyage

1Password s’est imposé comme l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe les plus prisés et fiables du paysage numérique actuel. Originaire du Canada et conçu par la société AgileBits, il a pour vocation première de fournir une solution à la fois solide et simple pour la mémorisation et la sécurisation de vos identifiants en ligne.

Le principal atout de 1Password réside dans son architecture de sécurité robuste, s’appuyant sur un cryptage AES-256 bits. En plus de stocker des mots de passe, elle permet de sauvegarder des informations sensibles.

Sa fonction de « Coffre-fort de voyage » est particulièrement innovante. Elle permet de retirer temporairement certaines données sensibles de vos appareils lors de déplacements, pour ensuite les restaurer à la demande.

Fonctionnalité évolutive

Ne sauvegarde pas les données sensibles dans le presse-papier

Tarif mensuel abordable pour les petites structures

Ne copie pas les informations sur un site non visité

Fonctionnalité du niveau de base assez limité

Proton Pass, l’un des nouveaux meilleurs gestionnaires de Mots de Passe

Caractéristiques techniques Cryptage AES 256 bits, chiffre ChaCha20

Livré avec plus de 100 plugins et extensions

Outil personnalisable selon le besoin de l’entreprise

Proton Pass, récemment mis à disposition du public, est le dernier né de la gamme Proton en matière de gestion de mots de passe. Sa principale force réside dans sa sécurité renforcée, chiffrement de bout en bout. Cela permet de couvrir les mots de passe et les URL des sites associés.

Il propose aussi la création d’alias intégrée et une version gratuite généreuse. Néanmoins, il présente quelques points à améliorer, notamment dans son extension de navigateur qui manque de fluidité et d’efficacité. Il montre ainsi un potentiel certain, mais des ajustements sont nécessaires.

Parfaite sécurité

Cryptage parfait des mots de passe et des données

Authentification à plusieurs facteurs

Toujours libre

Ne possède pas de support utilisateur en direct

Keeper Security : Gardien numérique de vos informations sensibles

Caractéristiques techniques Service d’analyse gratuit

Surveillance du Dark Web

Solution évolutive

Keeper Security, est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe et des informations confidentielles. Il démarque par sa capacité à offrir une protection renforcée à la fois pour les particuliers et les entreprises.

Avec une infrastructure basée sur le cryptage AES-256 bits, il assure que vos données sont à l’abri des intrusions, tout en rendant l’accès à vos comptes aussi fluides que possible. Il dispose d’un système biométrique et intègre également un coffre-fort numérique pour le stockage sécurisé de documents confidentiels, de photos et d’autres fichiers sensibles. Il offre aussi une fonctionnalité de surveillance qui alerte les utilisateurs en cas de compromission de leurs informations.

Compatible avec les principaux navigateurs et les systèmes d’exploitation

Services flexibles pouvant être adapté à différentes structures

Pas de forfait gratuit

Dashlane : Un abri de sécurité dans l’arène numérique

Caractéristiques techniques Architecture de sécurité brevetée

Cryptage AES 256 bits

Disponibilité 2FA et SSO

Dashlane est bien plus qu’un simple gestionnaire de mots de passe, c’est une forteresse numérique conçue pour protéger et simplifier la vie des internautes. Il se distingue par son interface conviviale et l’utilisation d’un cryptage AES-256 bits.

Il possède aussi un tableau de bord de sécurité qui analyse la robustesse de vos mots de passe vous suggérant de remplacer ceux jugés faibles ou réutilisés. De plus, son service de surveillance du dark web alertent les utilisateurs lorsque leurs informations sont trouvées sur des sites compromis.

Facile à comprendre

Simple à utiliser

Possibilité de créer un groupe pour le partage de mots de passe pour les employés

Architecture de sécurité avec un brevet aux Etats-Unis

Prix assez coûteux

Pas d’option mensuel pour les professionnels

Norton Password Manager : La fiabilité au service de la gestion des mots de passe

Caractéristiques techniques Cryptage AES 256 bits

Connexions sécurisées TLS

Cryptage des données locales

Option biométrique pour les utilisateurs mobiles

Le Norton Password Manager combine des décennies d’expertise, c’est pour cette raison qu’il s’agit de l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Il est connu pour sa facilité d’utilisation et son interface intuitive. Il utilise un cryptage avancé pour assurer que tous les identifiants et informations associées restent à l’abri des cybermenaces.

Ce gestionnaire est capable de générer des mots de passe complexes et possède une fonction de remplissage automatique qui permet une navigation fluide. Cela permet d’éviter la saisie répétée d’informations d’identification sur les sites web et applications.

Vérification des mots de passe

Modification de mot de passe automatique

Version gratuite

Générateur de mots de passe

Ne dispose pas de partage de mots de passe individuel

Pas de récupération d’information en cas de perte de mots de passe

Les questions les plus fréquentes sur les gestionnaires de mots de passe

Est-ce qu’il existe des gestionnaires de mots de passe gratuits ?

Oui, il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe gratuits qui offrent une protection de base pour vos identifiants. Ces versions gratuites fournissent souvent des fonctionnalités essentielles, comme le stockage et le remplissage automatique des mots de passe. Cependant, ils ne proposent pas les services avancés comme la synchronisation multi-appareils, les alertes de sécurité ou la génération de mots de passe complexes. Avant de choisir un gestionnaire gratuit, il est essentiel de s’assurer de sa réputation et de ses méthodes de cryptage. Bien que ces options ne coûtent rien, l’utilisateur doit toujours prioriser la sécurité et la fiabilité.



Les gestionnaires de mots de passe sont-ils vraiment sûrs ?

Les gestionnaires de mots de passe offrent une solution pratique pour sécuriser et organiser nos identifiants. Ainsi, ils sont conçus pour une sécurité optimale de vos comptes en ligne, même en cas de piratage. Le piratage de ces outils est extrêmement rare. Pour éviter le piratage, la meilleure solution consiste à mettre à jour régulièrement vos mots de passe principaux et de ne jamais partager les données de vos comptes.



Comment fonctionnent les gestionnaires de mots de passe ?

Un gestionnaire de mots de passe est une combinaison de logiciels et de protocoles de cryptage conçus pour stocker et gérer les informations d’identification d’un utilisateur. Lorsqu’une personne s’inscrit sur un site ou une application, le gestionnaire enregistre l’identifiant et le mot de passe. Ces informations sont ensuite chiffrées et stockées dans une base de données sécurisée, souvent appelée « coffre-fort ». Pour accéder à l’ensemble de ses identifiants, l’utilisateur doit saisir un mot de passe principal unique. Une fois authentifié, il peut naviguer sur le web, et le gestionnaire remplira automatiquement les champs d’identification lorsqu’ils sont requis. Certains gestionnaires proposent également la génération de mots de passe complexes pour renforcer la sécurité des comptes. En essence, ces outils centralisent et sécurisent les mots de passe, tout en facilitant la navigation en ligne de l’utilisateur.



Comment configurer un gestionnaire de mots de passe ?

Configurer un gestionnaire de mots de passe est un processus généralement simple et intuitif. La première étape consiste à choisir un gestionnaire. Il est impératif de choisir le meilleur sur le marché pour une protection de qualité. Ensuite, vous devez le télécharger. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur une source officielle ou fiable. Une fois installée, créez un compte utilisateur, généralement associé à une adresse email. L’étape la plus cruciale est la définition du mot de passe principal : il doit être unique, complexe et mémorisable, car c’est la clé qui verrouille et déverrouille votre coffre-fort numérique. La plupart des gestionnaires offriront ensuite un tutoriel ou une assistance pour vous guider dans l’importation ou l’enregistrement de vos mots de passe existants. Certains proposent des extensions de navigateur pour capturer et remplir automatiquement les identifiants lors de la navigation. Il est aussi recommandé d’activer l’authentification à deux facteurs, si disponible, pour une couche de sécurité supplémentaire. Finalement, prenez le temps d’explorer les fonctionnalités offertes, comme la génération de mots de passe ou la vérification de leur robustesse, afin de maximiser les avantages de votre nouvel outil.