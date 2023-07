The programmer is logging in and encrypting it for security. with cybersecurity technology, website design and social security cyber concept

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ? Tout savoir Pour prévenir les attaques de cybersécurité, l’entreprise devrait proposer une formation de sensibilisation à ses employés. Néanmoins, elle peut minimiser les risques en utilisant des outils comme le gestionnaire de mots de passe. Les mots de passe ont été conçus pour permettre l’accès à différents services de manière sécurisée. Pourtant, de nombreuses personnes utilisent des mots de passe faibles, ce qui les rend vulnérables aux attaques des pirates. Le meilleur moyen de se protéger des cybercriminels est d’utiliser un mot de passe complexe et distinct pour chaque compte en ligne. Sachant qu’une personne possède des dizaines de comptes en ligne, la mémorisation n’est pas évidente. C’est là qu’un gestionnaire de mots de passe intervient. Ce logiciel s’avère être un outil pertinent, notamment dans le domaine professionnel. Nous vous recommandons NordPass NordPass est le meilleur gestionnaire de mots de passe. Il vous permettra de sécuriser vos données numériques grâce à ses fonctionnalités avancées. Essayer gratuitement NordPass Table des matières Toggle Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ?

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

Quels sont les avantages d’utiliser ce logiciel ? Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ? Cette solution numérique permet à son utilisateur de gérer ses identifiants et ses mots de passe sur plusieurs comptes. Ces informations sont centralisées dans un seul outil appelé « portefeuille ». L’unique mot de passe que l’utilisateur doit mémoriser est celui du gestionnaire. Ce gestionnaire est considéré comme un coffre-fort. La première utilisation de cet outil demande un mot de passe, il s’agit de la clé de chiffrement. Les autres identifiants de connexion sont ensuite cryptés dans le logiciel. Par conséquent, il est important que le maître mot de passe soit fort. L’utilisateur doit le mettre à jour régulièrement. Ce système de chiffrement est inviolable, même par l’éditeur du logiciel. En effet, le fournisseur ne stocke aucune information sur les utilisateurs, même le maître mot de passe. Pour cause, une attaque pourrait exposer ses clients à un piratage. De ce fait, en cas d’oubli, l’éditeur ne peut pas le rappeler, il faudra le changer. Différents types de gestionnaire de mots de passe Trois catégories de gestionnaire existent sur le marché actuellement : basé sur le cloud : ce logiciel rend possible le stockage à distance. Les données ne se trouvent pas dans l’entreprise, mais dans le cloud.

intégrés au navigateur : cet outil ne demande pas une installation particulière et permet une connexion automatique. Par contre, il est déconseillé dans le monde professionnel pour des raisons de sécurité.

basé sur le bureau : le gestionnaire est utilisé par un seul utilisateur et accessible depuis un seul appareil. Les différentes fonctionnalités de cet outil Cet outil offre plusieurs fonctionnalités qui sont souvent méconnues de ses utilisateurs : génération de mots de passe quasi inviolable : la majorité des gestionnaires offre cette fonctionnalité. Ils génèrent des mots de passe qui répondent aux critères de sécurité. Le logiciel effectue la création de manière aléatoire. Ceci élimine les suites logiques et les habitudes humaines en matière de mots de passe.

stockage des mots de passe : ils sont impossibles à retenir, notamment lorsque le gestionnaire les a générés. C’est pourquoi le logiciel les enregistre dans un espace crypté.

connexion automatique : sachant qu’une personne utilise plusieurs comptes professionnels, le gestionnaire lui permet de se connecter automatiquement. Lorsqu’un site demande les identifiants de connexion, une vignette s’ouvre automatiquement pour afficher les mots de passe.

partage avec un tiers : cette fonctionnalité concerne surtout les gestionnaires basés sur le bureau. Les mots de passe sont stockés sur un seul terminal. Le propriétaire peut utiliser la fonction partage pour accéder au logiciel depuis un autre poste. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe ? Malgré les évolutions technologiques, les capacités des cybercriminels évoluent en même temps. Pourtant, les habitudes des utilisateurs en matière de gestion des mots de passe n’ont pas suivi le même rythme. Ceci vaut aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Des études menées par Google révèlent que 24% des utilisateurs emploient les mots de passe suivants : « 123456 », « password », « Qwerty ». Malgré ce chiffre, 75% des internautes éprouvent de la frustration pour les mémoriser. 27% des personnes sondées par Google révèlent avoir déjà deviné les mots de passe des autres, 17% d’entre eux ont réussi. Chez les entreprises, les attaques malveillantes à cause d’un mot de passe faible sont fatales. Selon un rapport d’IBM, une violation coûte en moyenne 4,27 millions de dollars à une entreprise. L’année suivant une violation de données, l’entreprise consacre 39% de son budget à réparer les dommages. Pourtant, il faut environ 280 jours pour identifier la menace et l’endiguer, selon ce même rapport. Pourquoi les cybercriminels volent les mots de passe ? Selon un rapport de Digital Shadows, ils vendent l’accès à un système clé de l’organisation pour 3 139 dollars en moyenne. Ce sont notamment les adresses mail contenant le mot « facture » qui sont victimes de piratage. Pourtant, les outils de piratage coûtent seulement 4 dollars sur les marchés noirs. Dans ce contexte, le gestionnaire de mots de passe se présente comme une alternative sérieuse pour se protéger de ces pirates. Quels sont les avantages d’utiliser ce logiciel ? La mémoire fait souvent défaut lorsqu’il faut gérer des dizaines de comptes en ligne. D’où l’importance d’utiliser un gestionnaire de mots de passe : Logiciel de stockage Un bon gestionnaire stocke tous les mots de passe dans un espace crypté. Cela évite à l’utilisateur de mémoriser chacun d’entre eux. Ce logiciel les stocke dans un fichier texte facile à lire. Un seul mot de passe à retenir L’utilisateur n’a qu’un seul mot de passe à retenir, celui du gestionnaire. Cependant, il doit être solide, c’est-à-dire inclure au moins 12 caractères dont certains sont spéciaux et d’autres sont des chiffres. Néanmoins, le gestionnaire peut générer le mot de passe pour lui-même. Génération de mots de passe en béton Une panne d’inspiration peut inciter les utilisateurs à tomber dans la facilité. Un gestionnaire génère les mots de passe à leur place. Puisqu’ils n’ont plus besoin de les mémoriser, le logiciel peut en générer autant qu’ils le veulent. De plus, les mots de passe générés répondent aux critères de sécurité actuels. Ouverture des comptes en un seul clic Qu’il soit en ligne ou installé sur l’ordinateur, un gestionnaire permet à son propriétaire de se connecter directement à ses comptes. Il suffit d’ouvrir le logiciel et copier-coller les identifiants de connexion. Certains outils sont directement intégrés au navigateur. De ce fait, ils remplissent automatiquement les champs à l’ouverture d’une session. Facebook

Twitter

LinkedIn

Shares