Comment récupérer un compte Facebook piraté ?

Avec l’augmentation des utilisateurs des réseaux sociaux, les actes de piratages deviennent monnaie courante. Dans un passé récent, Facebook a déjà fait l’objet d’une attaque d’ampleur où 533 millions de comptes piratés, dont 20 millions, appartenaient à des utilisateurs français. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe figure parmi les bonnes pratiques pour prévenir ce type d’attaque.

Plusieurs indices indiquent qu’un compte Facebook a été piraté : changement de la photo de profil, des publications inhabituelles, modification du mot de passe bloquant l’accès, des messages douteux qui demandent de suivre un lien ou d’envoyer de l’argent envoyé aux amis, etc. Heureusement, cette situation n’est pas sans issue. L’utilisateur peut encore récupérer son compte de deux manières.

Récupérer un compte Facebook piraté toujours accessible

Certaines personnes arrivent toujours à accéder à leur compte malgré le piratage. Dans cette situation, changer son mot de passe Facebook suffit pour la récupération. Voici les étapes à suivre dans ce cas :

Le propriétaire doit avertir ses amis des publications ou messages inhabituels opérés sur le compte. Il peut publier directement sur le mur ou informer par message privé.

Il faut ensuite ouvrir la page www.facebook.com/hacked sur un navigateur.

La page ouvre directement vers un formulaire où il faut cocher « J’ai trouvé une publication, un message, ou un événement que je n’ai pas créé » puis suivre les instructions.

Facebook invite l’utilisateur à changer de mot de passe pour protéger le compte en cliquant sur « Démarrer ».

Une page affiche ensuite les différentes étapes pour récupérer le compte, il faut appuyer sur « continuer ».

De nouvelles pages invitent le propriétaire du compte à changer son mot de passe puis à se déconnecter de tous les appareils. Cette étape est essentielle pour bloquer l’accès du pirate.

Et si le compte Facebook piraté n’était plus accessible ?

Une fois qu’ils accèdent au compte, les pirates changent immédiatement le mot de passe et l’adresse mail de récupération. Dans ce cas, le compte n’est plus accessible. L’étape de récupération devient plus complexe par rapport à une réinitialisation de mot de passe.

Néanmoins, Facebook guide ses utilisateurs pas à pas. Ces derniers peuvent trouver leur compte en 48 heures. Voici comment faire :

saisir l’adresse http://facebook.com/login/identify dans un navigateur.

taper l’adresse mail ou le numéro de téléphone qui est associé au compte. Même si les pirates changent l’adresse, Facebook conserve toujours cette information.

une nouvelle page propose à l’utilisateur les différentes options pour envoyer un code de sécurité, il faut choisir l’e-mail.

si l’adresse mail correspond toujours au compte, l’utilisateur doit cliquer sur « continuer ». Dans le cas contraire, il doit suivre le lien « vous n’avez plus accès à ces éléments ? ».

une nouvelle fenêtre invite à se reconnecter avec un mot de passe. Même si cette information a été modifiée par le pirate, Facebook conserve quand même l’historique des anciens mots de passe et de l’adresse IP. Aussi, il est possible de renseigner un ancien mot de passe.

si l’utilisateur a déjà configuré des contacts de confiance, Facebook envoie un lien contenant le code de récupération à ces contacts. Leur aide est indispensable pour la récupération.

si la configuration n’a pas été faite, Facebook demande à l’utilisateur de pièces justificatives de son identité. Les informations requises sont : l’ancienne adresse e-mail associée au compte, une autre adresse ou un numéro de téléphone qui n’ont jamais été associés, une pièce d’identité officielle, une photo avec cette pièce à la main.

Facebook bloque l’accès au compte le temps que son équipe analyse les pièces. Si l’issue de cette démarche est positive, un mail informe l’utilisateur de la possibilité de récupération.

Renforcer la sécurité du compte à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe

Les pirates multiplient d’ingéniosité pour pirater un compte Facebook. Ils peuvent utiliser tout simplement l’ID Facebook, exploiter les cookies stockés sur l’ordinateur, se servir d’un keylogger, user du phishing, etc.

Aussi, il est important de renforcer la sécurité du compte une fois le mot de passe récupéré. L’application des bonnes pratiques suivantes diminue les risques de piratage :

toujours vérifier la provenance des e-mails et ne jamais cliquer sur les liens présents dans ces messages ;

activer l’authentification à deux facteurs pour augmenter la sécurité du compte ;

mettre à jour les logiciels antivirus régulièrement pour qu’ils puissent détecter des menaces comme les keyloggers ;

créer un mot de passe long , unique et complexe pour le compte Facebook.

Pour ce dernier point, l’utilisateur peut compter sur le meilleur gestionnaire de mot de passe, à savoir NordPass. Cet outil peut générer un mot de passe complexe à la demande. Il est même possible de personnaliser la longueur.

Que ceux ayant la mémoire peu fiable se rassurent. Cet outil propose également une fonctionnalité de stockage. Les mots de passe d’un internaute sont stockés dans un espace crypté. L’unique code qu’il doit mémoriser est celui du gestionnaire de mots de passe.

À chaque connexion sur un site, Facebook ou une autre plateforme, les logiciels comme NordPass remplissent les champs vides automatiquement.