Gestionnaire de mots de passe : le coup de cœur de la rédaction

Vous apportez une attention particulière à la sécurité des données de votre entreprise ? Utilisez le gestionnaire de mots de passe LockPass et offrez à votre structure la meilleure protection possible contre les cyberattaques.

Sécurité certifiée : la garantie de LockPass

LockPass est le seul gestionnaire de mots de passe certifié par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) avec KeePass. Cela garantit que l'outil répond aux normes de sécurité les plus élevées. Cette reconnaissance est plus qu'une simple accréditation. Elle est la preuve que LockPass est conçu pour résister aux cyberattaques les plus sophistiquées. Cela offre une tranquillité d'esprit inégalée aux professionnels.

Flexibilité de l'hébergement des données

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, LockPass propose trois options d'hébergement des données :

Cloud mutualisé (Chez Scaleway): cette formule est adaptée aux entreprises qui recherchent une solution clé en main. Elle permet une installation rapide en quelques clics. Cette option allie commodité et efficacité, sans sacrifier la sécurité des données ;



Cloud privé (Chez OutScale): pour ceux qui préfèrent un contrôle accru, le cloud privé de LockPass peut être mis en place en 24 heures. Ce plan offre la possibilité de faire de la personnalisation tout en isolant les données sensibles ;



On-premises : LockPass comprend l'importance de l'hébergement sur site pour certaines entreprises. C'est pour cette raison qu'il propose la solution en On-premises. Elle promet une maîtrise totale de la sécurité et de la gestion des données.

Un gestionnaire de mots de passe 100 % Français

De nos jours, la souveraineté des données devient de plus en plus critique. De ce fait, choisir un gestionnaire de mots de passe 100% français comme LockPass est une nécessité. Ainsi, vos données seront gérées et stockées conformément aux réglementations françaises et européennes. C'est très important surtout avec l'entrée en vigueur de la directive NIS2 au 17 octobre 2024. LockPass n'est pas seulement un outil de sécurité fiable, mais également une solution qui soutient la conformité réglementaire de votre entreprise.

Fonctionnalités inédites autour de la traçabilité

Rapport d'activité détaillé

LockPass dispose d'un système de rapport d'activité détaillé et intuitif. Son dashboard permet aux administrateurs d'avoir une vision claire et complète de toutes les interactions avec le coffre-fort numérique. Il peut s'agir d'une connexion à un compte, de la modification d'un mot de passe ou même des tentatives d'accès échouées. Il convient de noter que chaque action est enregistrée avec précision. Cela donne aux responsables la possibilité d'identifier rapidement les comportements anormaux ou les failles potentielles dans l'entreprise.

Aperçu des fonctionnalités de traçabilité du dashboard LockSelf.

Un outil de prévention

La fonction de traçabilité de LockPass est également un outil préventif puissant. En analysant les tendances et les modèles dans les journaux d'activité, les entreprises peuvent anticiper les risques potentiels et ajuster leurs politiques de sécurité en conséquence. A titre d'exemple, si vous observez de nombreuses tentatives d'accès échoués, il pourrait s'agir d'un piratage de données en cours. En analysant les comportements, vous pourrez intervenir rapidement pour renforcer vos comptes.

LockPass : un gestionnaire de mots de passe facile à utiliser

LockPass est facile à utiliser. C'est très avantageux sur le plan professionnel où le temps est précieux et l'efficacité est primordiale.

Interface utilisateur simple

L'interface utilisateur est intuitive. Elle guide l'utilisateur à travers ses fonctionnalités sans le surcharger d'options complexes ou de jargon technique. Le but étant de permettre aux collaborateurs non-techniques de prendre rapidement et facilement en main l'outil. Cela réduit la courbe d'apprentissage.

Générateur de mots de passe forts intégré

LockPass vous permet de créer automatiquement des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de consacrer du temps et de l'énergie pour fournir un code difficile à pirater.

Quelles sont les fonctionnalités additionnelles proposées par LockPass ?

Voici les fonctionnalités additionnelles de LockPass qui en font le coup de cœur de la rédaction :

le chiffrement de bout en bout : les mots de passe et les données sensibles sont chiffrées avant le stockage en base de données en AES 256 CBC. Par conséquent, seul les membres autorisés peuvent les déchiffrer ;

l'authentification multi-facteurs (MFA) : LockPass permet une vérification supplémentaire par code OTP, au-delà du simple mot de passe ;

le stockage sécurisé : LockPass centralise la sauvegarde des mots de passe, des notes sécurisées et d'autres informations sensibles dans un coffre-fort numérique ;



: LockPass centralise la sauvegarde des mots de passe, des notes sécurisées et d'autres informations sensibles dans un coffre-fort numérique ; la synchronisation multi-plateforme : vous pouvez accéder à vos mots de passe sur différents dispositifs et systèmes d'exploitation (application mobile, extension web). Cela garantit une cohérence à travers les appareils.

