FAQ : tout savoir sur le passwordless, l’authentification sans mot de passe

Avec l'explosion des cybermenaces et l'expansion continue du numérique, la sécurité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises et les particuliers. Un concept novateur gagne alors en popularité : passwordless. Cette méthode d'authentification sans mot de passe promet de transformer la manière dont nous protégeons nos identités numériques. Découvrons ensemble cette tendance à travers cette série de questions-réponses.

Qu'est-ce que le passwordless ?

Déjà abordé dans un dossier complet, le terme Passwordless désigne un paradigme où l'authentification n'exige pas l'utilisation de mots de passe traditionnels. Au lieu de mémoriser et de saisir des combinaisons de caractères complexes, l'utilisateur s'appuie donc sur d'autres méthodes plus modernes et sécurisées. Ce sont notamment des données biométriques, telles que l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Il peut aussi s'agir des clés de sécurité fido2 ou encore des applications spécifiques, comme Microsoft Authenticator.

L'essor des technologies comme Windows Hello Entreprise illustre cette tendance croissante. Microsoft Entra pousse, par exemple, également les entreprises à adopter ces nouvelles solutions pour optimiser la gestion des identités utilisateurs. Le principe repose souvent sur trois facteurs principaux :

quelque chose que vous connaissez (comme un PIN),

quelque chose que vous possédez (comme un téléphone ou une clé de sécurité),

quelque chose qui vous est propre (comme une empreinte digitale).

Passwordless est-il une bonne idée ?

L'abandon des mots de passe traditionnels comporte plusieurs avantages non négligeables. Tout d'abord, il réduit considérablement les risques liés aux vols de mots de passe et aux attaques par hameçonnage. Les hackers ne peuvent plus simplement deviner ou voler une combinaison de caractères pour accéder aux comptes sensibles. Par ailleurs, l'expérience utilisateur est grandement améliorée. Fini les oublis de mot de passe et les réinitialisations fréquentes. Utiliser son visage ou son empreinte pour se connecter s'avère pratique, mais aussi beaucoup plus rapide.

Des solutions comme Windows Hello Entreprise permettent d'ailleurs aux employés d'une entreprise de gagner du temps et d'améliorer leur productivité. Quoi qu'il en soit, les questions de sécurité demeurent toutefois importantes. Bien que les méthodes biométriques soient réputées fiables, elles ne sont pas infaillibles. Des préoccupations liées à la vie privée et au stockage des données biométriques ajoutent des dimensions supplémentaires que chaque utilisateur ou organisation doit prendre en compte lors de l'adoption de solutions passwordless.

Quels sont les risques encourus ?

Bien que très avantageux, le passwordless comporte aussi ses propres risques. L'une des inquiétudes majeures est la dépendance accrue aux dispositifs physiques et biologiques. Si une personne perd son appareil contenant sa clé de sécurité FIDO2 ou si ce dernier tombe entre de mauvaises mains, cela peut entraîner des failles de sécurité importantes.

De plus, les informations biométriques, une fois compromises, ne peuvent pas être réinitialisées aussi facilement qu'un mot de passe traditionnel. Dans certaines situations, le recours exclusivement au passwordless pourrait engendrer des processus complexes pour retrouver l'accès après une compromission d'identité numérique. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article « Qu'est-ce qu'un mot de passe fort et comment en créer un ?«

Que choisir entre passwordless et SSO ?

Le Single Sign-On (SSO) et le passwordless partagent l'objectif de simplifier l'authentification et de renforcer la sécurité. Toutefois, ils diffèrent fondamentalement dans leurs approches. Le SSO permet à un utilisateur de se connecter à plusieurs systèmes en utilisant une seule identité. Une fois que vous êtes authentifié sur une plateforme, toutes les autres plateformes connectées vous reconnaissent ainsi automatiquement. Cela réduit également le nombre de mots de passe à mémoriser et minimise les risques associés à leur gestion.

En revanche, le passwordless vise à supprimer totalement le besoin de mots de passe en introduisant des méthodes alternatives d'authentification. Tandis que le SSO gère et centralise les accès via des identifiants uniques, le passwordless propose des solutions comme des clés de sécurité matérielles, des outils biométriques ou des systèmes logiciels avancés, tels que ceux offerts par Microsoft Entra et Microsoft Authenticator.

Un autre élément de différenciation réside dans la mise en œuvre. L'intégration SSO nécessite souvent des configurations serveur complexes et peut poser des problèmes de compatibilité parmi divers services. À contrario, adopter une solution passwordless peut parfois s'avérer plus simple puisque l'essentiel de la démarche se concentre sur des dispositifs personnels et des logiciels axés sur l'utilisateur final.

Comment rendre mon PC passwordless ?

Pour transformer un PC en un environnement passwordless, plusieurs étapes doivent être suivies. Premièrement, il faut vérifier les options disponibles en fonction du système d'exploitation utilisé. Par exemple, pour les utilisateurs de Windows, l'authentification peut se faire via Windows Hello Entreprise. Ce dernier utilise des données biométriques telles que la reconnaissance faciale ou le lecteur d'empreintes digitales. L'utilisateur doit s'assurer que son appareil possède les capteurs nécessaires pour ces fonctionnalités.

Ensuite, l'intégration des clés de sécurité FIDO2 offre une autre couche de sécurité sans mot de passe. Des dispositifs comme YubiKey permettent une expérience passwordless pratique. L'utilisateur n'a qu'à insérer une clé physique dans un port USB et toucher un bouton pour s'authentifier. Enfin, l'utilisation d'applications comme Microsoft Authenticator permet une identité mobile sécurisée en envoyant des notifications push pour valider l'accès à un compte spécifique.

Pour certaines personnes, se souvenir de simples mots de passe relève de l'exploit.

Dans quel cas préférer ne pas avoir de mot de passe ?

Adopter une approche passwordless peut sembler technique, mais de nombreuses entreprises ont déjà sauté le pas avec succès. Prenons l'exemple de grandes structures ayant intégré Windows Hello Entreprise pour leur personnel. Grâce à la reconnaissance faciale, les employés gagnent de précieuses minutes chaque jour. La fiabilité du système a également permis de réduire les incidents de sécurité liés aux erreurs humaines, comme l'écriture de mots de passe sur des post-its.

De nombreux services bancaires modernisés ont en outre adopté des méthodes similaires. Avec l'application Microsoft Authenticator, les clients peuvent se connecter à leur compte via leur smartphone, sans avoir besoin de mots de passe compliqués. Cela augmente largement la satisfaction des utilisateurs tout en renforçant la sûreté des transactions financières.

L'utilisation de clés de sécurité fido2 offre aussi des options intéressantes. Ces dispositifs fonctionnent comme des cartes magnétiques sécurisées; lorsque branchés à un ordinateur ou utilisés via NFC avec un Smartphone, ils vérifient l'identité de façon quasi instantanée. À ce jour, plusieurs géants technologiques recommandent cette approche à leurs clients pour maximiser la protection des données et simplifier les procédures d'authentification.

Quel lien existe-t-il entre passwordless et l'intelligence artificielle ?

Il y a effectivement un lien étroit entre la tendance passwordless et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA). Les algorithmes d'IA permettent de renforcer la sécurité en analysant les comportements et en détectant des activités suspectes qui pourraient indiquer une tentative de fraude ou un accès non autorisé. Grâce à l'IA, les systèmes peuvent continuellement apprendre et s'adapter, augmentant ainsi leur efficacité en matière de détection des anomalies. Cela permet aux solutions passwordless d'être plus robustes et adaptatives face aux menaces émergentes.

Par exemple, si un utilisateur accède habituellement à son compte depuis un emplacement géographique spécifique et tente soudainement de se connecter depuis un autre continent, l'IA peut juger cette activité comme anormale et déclencher des mesures de sécurité supplémentaires. Ceci illustre parfaitement l'élan donné par l'intégration de la technologie IA aux systèmes modernes de gestion d'identités, rendant le passwordless pratique, mais aussi extraordinairement sûr.

Est-ce que passwordless est plus sûr que 2FA ?

L'une des questions les plus fréquentes concerne la comparaison entre le passwordless et la double authentification (ou 2FA). La principale différence réside dans la suppression complète des mots de passe avec le passwordless, tandis que la 2FA continue de s'appuyer sur ceux-ci. Avec 2FA, l'utilisateur fournit d'abord un mot de passe avant de confirmer son identité via un second facteur (comme un SMS, une application d'authentification, ou une empreinte digitale). Bien que 2FA soit nettement plus sécurisé qu'un simple mot de passe, il reste vulnérable aux attaques de phishing ou SIM swapping.

Par contre, avec le passwordless, ces vecteurs d'attaques sont largement minimisés. Une solution comme les clés de sécurité FIDO2 repose sur une cryptographie asymétrique, difficilement contournable par des techniques d'hameçonnage. Ainsi, même si une partie de l'équation est compromise, seule la combinaison correcte de facteurs externes physiques pourra garantir l'accès, rendant cette méthode généralement plus sûre comparée au 2FA classique.

Google devient-il passwordless ?

Google s'inscrit fortement dans la tendance passwordless. En mettant l'accent sur les services sécurisés et la protection des données des utilisateurs, Google a introduit diverses mesures visant à réduire voire éliminer les mots de passe. Google Prompt, par exemple, permet aux utilisateurs de recevoir une notification push sur leurs dispositifs mobiles lorsqu'ils tentent de se connecter à leur compte Google. Cette méthode renforce la sécurité tout en offrant une facilité d'authentification.

De plus, Google promeut également l'utilisation des clés de sécurité FIDO2 et a intégré cette compatibilité dans ses produits. Cela signifie que les comptes Google peuvent être sécurisés sans nécessiter de mot de passe complexe, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de protection contre les cyberattaques.

Est-ce que Microsoft devient passwordless ?

Tout comme Google, Microsoft prend des mesures significatives vers une authentification passwordless. Microsoft Entra représente la suite de solutions et outils de gestion d'identité et d'authentification de l'entreprise. Avec Windows Hello Entreprise, les utilisateurs peuvent se connecter à leurs appareils et services sans utiliser de mots de passe. Microsoft met également en avant son authentificateur mobile grâce à l'application Microsoft Authenticator.

Cette application permet d'approuver ou de refuser des tentatives de connexion directement depuis un smartphone. De plus, l'intégration de FIDO2 clés de sécurité dans l'écosystème Windows simplifie davantage l'authentification passwordless. Ensemble, ces technologies assurent une expérience utilisateur fluide tout en consolidant la sécurité, libérant les utilisateurs de la nécessité d'entretenir et de sécuriser des mots de passe complexes.

Jusqu'où ira cette nouvelle tendance ?

Alors que nous avançons vers un avenir de plus en plus interconnecté, il est prévisible que la technologie passwordless continuera d'évoluer et de se perfectionner. Des sociétés comme Microsoft investissent massivement en R&D pour proposer des solutions encore plus efficaces et user-friendly. Parallèlement, les standards autour de la sécurité biométrique seront continuellement mis à jour pour répondre aux nouvelles menaces cybernétiques.

Il est crucial de garder en vue que, bien que très prometteuses, ces techniques requièrent une communication pédagogique auprès du grand public et des professionnels. La sensibilisation et la formation jouent donc un rôle crucial dans leur adoption massive et réussie. La plupart des leaders technologiques comprennent cette nécessité et travaillent avec des partenaires variés pour fournir de meilleures ressources éducatives.

