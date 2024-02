Vous recherchez un avis sur le gestionnaire de mots de passe NordPass ? Vous êtes au bon endroit ! Nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités ainsi que les caractéristiques de cet outil en ligne.

Vous avez déjà entendu parler du NordPass, mais vous ne savez pas de quoi il s’agit ? En fait, c’est un gestionnaire de mots de passe vous permettant de stocker et de gérer tous vos codes dans un seul et unique endroit. C’est un excellent choix pour ceux qui recherchent un outil sécurisé et facile à utiliser. De plus, il offre une gamme complète de fonctionnalités. Cela vous intéresse ? Lisez cet avis sur le NordPass.

Caractéristiques techniques Disponibilité : tous les appareils et plateformes ;

Prix : plan gratuit et plan payant ;

Garantie : remboursement dans 30 jours.

Quelles sont les fonctionnalités offertes par NordPass ?

NordPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe, offre de nombreuses fonctionnalités, notamment :

Génération de mots de passe sécurisés

NordPass vous aide à créer des mots de passe uniques et forts. Dans ce contexte, les codes peuvent être complexes avec n’importe quelle longueur. De plus, ils peuvent inclure des caractères spéciaux et des chiffres.

Remplissage automatique des formulaires en ligne

Si vous voulez bénéficier de la fonctionnalité de remplissage automatique, vous devez mettre en place les extensions de navigateur NordPass. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de remplir vos informations à chaque connexion. Cela vous permet de gagner du temps.

Sécurité avancée

Vous êtes soucieux de la sécurité de vos données en ligne ? Il est conseillé d’utiliser le NordPass, d’ailleurs, ce gestionnaire de mots de passe reçoit de nombreux avis positifs sur ce point. Cet outil utilise des algorithmes de chiffrement avancés pour protéger vos mots de passe, notamment le modèle XChaCha20-Poly1305. NordPass offre également une authentification multi-facteurs (MFA) pour plus de sécurité.

Rapports de sécurité

Le gestionnaire de mots de passe vous fournit des rapports de sécurité détaillés. Cela vous aide à identifier les éventuels risques. En fait, ils vous informent si vos mots de passe ont été compromis et vous recommandent des mesures de sécurité supplémentaires.

Partage de mots de passe

Vous travaillez avec d’autres personnes ou vous souhaitez tout simplement partager vos logins avec vos proches ? Sachez que NordPass vous permet de le faire. De plus, vous pouvez spécifier le niveau d’accès permis.

Avis sur le NordPass : le prix

NordPass propose une version gratuite. Dans ce cas, les fonctionnalités disponibles sont les siuvantes :

le stockage illimité de vos mots de passe ;

la synchronisation automatique entre divers appareils ;

le sauvegarde automatique de vos codes d’accès ;

le remplissage automatique des formulaires en ligne.

Toutefois, si vous voulez bénéficier de plus de fonctionnalités, vous devez opter pour des formules payantes. Vous avez 2 choix, à savoir l’abonnement premium ou l’abonnement family.

L’abonnement premium

L’abonnement premium vous donne accès à toutes les fonctionnalités offertes par NordPass. A part les points cités dans le mode gratuit, vous pouvez jouir de l’import et l’export des mots de passe, l’ajout de cartes de crédit et de notes privés. Il y a aussi un outil pouvant repérer les codes faciles à craquer et les données compromises.

Concernant le prix, 3 options s’offrent à vous :

35,76 euros pour un engagement de 2 ans (soit 1,49 euros par mois)

23,88 euros pour un engagement de 1 an (soit 1,99 euros par mois)

4,99 euros par mois si vous choisissez l’option sans engagement.

L’abonnement family

Pour l’abonnement family, le générateur de mots de passe intègre les avantages proposés en haut. Le plus, c’est que vous pouvez utiliser jusqu’à 6 comptes. Le prix dépend notamment de la durée de la période contractuelle. Le Family Plan coûte 114,96 euros pour un abonnement de 2 ans, 68,28 euros pour 1 an et 7,59 euros si vous voulez payer par mois.

Une interface facile à utiliser

Tout le monde est en mesure d’utiliser le NordPass. L’application est intuitive, vous pouvez voir en un simple coup d’œil toutes les fonctionnalités de l’outil. De plus, il y a des raccourcis vous permettant de vous rendre rapidement dans la section souhaitée.

L’interface est en anglais par défaut. Par contre, vous pouvez le modifier dans les paramètres. De plus, l’application propose un mode sombre si vous êtes soucieux de votre confort visuel.

Nordpass Bénéficiez d’une réduction de 50 % sur le NordPass Premium 0 Voir l'offre Verdict NordPass est un gestionnaire de mots de passe développé par Nord Security. Il est sécurisé, facile à utiliser et offre une grande valeur pour votre argent. Nous aimons particulièrement les fonctionnalités proposées incluant la détection de fuites d’informations et l’analyse des codes existants. Selon notre avis, le NordPass est le gestionnaire de mots de passe adapté à tous les budgets. Vous pouvez l’essayer dès maintenant ! D’ailleurs, si vous n’êtes pas satisfait par ses fonctionnalités, vous pouvez demander un remboursement (30 jours après l’inscription). On aime Interface intuitive

Remboursement si non satisfait

Sécurité avancée On aime moins Fonctionnalités limitées en mode gratuit

Interface en anglais par défaut

