Le mot de passe, un acteur incontournable de notre vie digitale

Le mot de passe fait partie intégrante de notre vie numérique au quotidien. Il nous permet de nous connecter sur les réseaux sociaux ou les boîtes mail, par exemple. Il sécurise d’ailleurs nos diverses transactions financières et nos données personnelles. Mais savez-vous vraiment ce qu’est le mot de passe ? Quel est son rôle dans l’univers numérique et comment en faire une utilisation optimale ? Voyons tout cela ensemble.

Qu’est-ce qu’un mot de passe ?

Le mot de passe est aussi connu sous le nom de code secret ou encore de password en anglais. Il se présente sous la forme d’une chaine de caractères. Ce code peut se composer d’un ensemble de lettres, de chiffres ou encore de symboles.

Sur Internet, le password est attribué à un utilisateur par un système informatique. Il permet de ce fait de vérifier l’identité d’un utilisateur, lorsqu’il souhaite accéder à un service ou a des données protégées.

Son but principal est donc d’empêcher les personnes non autorisées à consulter ou modifier ces informations sensibles. Ainsi, le mot de passe agit comme une clé qui déverrouille l’accès à divers services et données. Plus ce code secret est complexe, moins il est facile à deviner ou à décrypter par des personnes malveillantes.

À quoi sert un mot de passe sur Internet ?

Authentification d’un utilisateur

Le rôle principal du mot de passe est d’assurer l’authentification de l’utilisateur. Cette information est souvent associée à un identifiant. Il s’agit en général d’un email ou d’un nom d’utilisateur. Grâce à cela, le système reconnait que vous êtes bien la personne autorisée à accéder à des services ou a des données protégées.

Sur Internet, le password est ainsi un élément clé dans les domaines du divertissement et des services en ligne. Ils permettent de se connecter sur diverses plateformes, telles que Netflix, Spotify, Amazon ou encore Airbnb.

Sans la saisie d’un code d’identification adéquat, nous ne serions pas en mesure d’accéder à ces services payants. Ces derniers permettent pourtant de consulter des films ou des séries en streaming, l’écoute de musique illimitée ou encore d’effectuer des achats en ligne. Les exigences de sécurité varient selon les sites. Cependant, il est néanmoins recommandé de ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les services auxquels on s’abonne.

Sécurisation des données personnelles

La protection des données personnelles et de la vie privée font aussi partie des objectifs principaux des mots de passe. Lors de la création d’un compte sur un site internet, nous partageons avec lui plusieurs informations, dont certaines peuvent être confidentielles.

Par exemple, lors de la création d’un compte sur Facebook ou Instagram, la plateforme nous demande de lui communiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail, voire même un numéro de téléphone. Sans utiliser un code d’identification sûr et fiable pour protéger notre compte utilisateur, nous courrons le risque de divulgation de ces données à des personnes mal intentionnées ayant accès à notre compte.

Ce piratage peut mener à une atteinte à notre vie privée ou à une usurpation de notre identité pour commettre des actes frauduleux sous couvert de notre identité. Il est alors important de choisir des mots de passe complexes et différents pour chacun de nos comptes en ligne.

Sécurisation des transactions financières

Outre la protection des informations personnelles, les mots de passe ont également un rôle primordial pour sécuriser nos transactions financières en ligne. Que ce soit pour consulter le solde de notre compte bancaire, effectuer un virement ou encore réaliser un achat sur un site marchand, il est indispensable d’utiliser un mot de passe performant pour éviter tout risque de fraude.

À titre d’exemple, une transaction bancaire non sécurisée peut permettre à un pirate informatique de collecter nos coordonnées bancaires. Il pourrait ainsi vider notre compte sans que l’on s’en rende compte. Il est donc très important de créer un password spécifique et complexe pour protéger notre compte et nos finances en ligne.

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter avec ses mots de passe ?

Comme les mots de passe jouent un rôle central dans la sécurisation de notre vie en ligne, il faut adopter les bonnes pratiques pour éviter tout risque de piratage. Cela passe notamment par la création d’un mot de passe différent pour chaque site et compte. Vous réduirez alors les risques de piratage. Si tous les comptes utilisent le même mot de passe, un pirate pourrait ainsi avoir accès à l’ensemble des services en ligne sur lesquels vous êtes inscrits.

Lors de la création d’un mot de passe, il faut combiner des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. De cette manière, le code secret sera plus difficile à deviner pour un pirate. De plus, il faut éviter de choisir des combinaisons trop évidentes, comme « motdepasse » ou encore « 123456 ».

Cela va de soi, mais il faut impérativement éviter de communiquer son mot de passe à autrui. Il peut être tentant de partager nos mots de passe avec des proches, amis ou collègues. Cependant, cette pratique augmente le risque de divulgation involontaire de nos informations privées.

Enfin, vous devez penser à changer régulièrement vos mots de passe. Bien sûr, changer fréquemment nos identifiants est une tâche pénible. Toutefois, cette pratique renforce considérablement la sécurité de nos données en ligne.

Comment créer un mot de passe sécurisé ?

Choisir un mot de passe pour un site internet peut sembler simple. Cependant, il faut qu’il soit suffisamment complexe pour dissuader les potentiels pirates informatiques. Heureusement, on recense un ensemble de bonnes pratiques permettant de mettre au point un code secret robuste et sécurisé.

Tout d’abord, il faut que le password ait une longueur de 12 caractères au minimum. Cela permet de compliquer considérablement la tache des éventuels pirates. Plus un mot de passe est long, plus les combinaisons de caractères sont nombreuses. Cela réduit considérablement l’efficacité des attaques par force brute.

Pour renforcer davantage votre mot de passe, n’hésitez pas à mélanger des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Cette diversification des caractères augmente exponentiellement le nombre de combinaisons à tester lors d’une attaque.

Il est important de ne pas utiliser d’informations personnelles ou de mots courants dans votre mot de passe. Préférez plutôt des combinaisons aléatoires de caractères qui ne sont pas facilement associées à vous ou à un mot présent dans le dictionnaire.

Il peut être difficile de mémoriser un mot de passe long et complexe. Pour cela, pensez à créer une phrase secrète qui servira de base à votre mot de passe. Par exemple : « J’adore mon chat Mimi, il est né le 1er janvier 2010 » pourrait donner : « JaMCM !én1jan10 ». Ainsi, vous associez des informations personnelles et différents types de caractères, tout en respectant la longueur minimale conseillée.

Utiliser des gestionnaires de mot de passe

Se souvenir de ses mots de passe peut rapidement devenir une contrainte, sachant qu’il faut en créer plusieurs en fonction du nombre de plateformes qu’on utilise sur le web. Heureusement, il existe des gestionnaires de mot de passe qui peuvent se charger de les gérer à notre place.

Ces outils ont été conçus pour stocker et organiser de manière sûre l’ensemble des mots de passe d’un individu ou d’une entreprise. Ils agissent comme un coffre-fort numérique qui conserve l’ensemble de vos codes secrets. Le gestionnaire ne peut être déverrouillé qu’au moyen d’un seul mot de passe maître, lui-même robuste et unique.

Ces outils peuvent aussi automatiser le processus d’authentification. Ils se chargent de remplir automatiques l’identifiant et le code secret lorsque vous vous connectez sur un site internet. Pour y parvenir, le logiciel utilise des extensions pour navigateur web.

Ces outils sont également capables de générer des mots de passe aléatoires et complexes lors de la création d’un nouveau compte en ligne. Cela garantit leur robustesse et leur unicité. Enfin, la plupart des gestionnaires de mots de passe proposent une synchronisation entre différents appareils (ordinateur, smartphone, tablette). Cela d’avoir toujours accès à vos identifiants, peu importe où vous êtes.

Quelques exemples de gestionnaire de mot de passe

Divers gestionnaires existent sur le marché, tous ayant leurs spécificités et leurs forces. Parmi eux :

LastPass est l’une des solutions les plus populaires et complètes en matière de gestion des mots de passe. Elle possède une interface facile à prendre en main et propose une version gratuite limitée et une version payante avec des fonctionnalités avancées.

est l’une des solutions les plus populaires et complètes en matière de gestion des mots de passe. Elle possède une interface facile à prendre en main et propose une version gratuite limitée et une version payante avec des fonctionnalités avancées. Dashlane est également un gestionnaire de mots de passe très réputé. Il propose une interface moderne et agréable, ainsi qu’une version gratuite limitée et une version payante plus complète.

est également un gestionnaire de mots de passe très réputé. Il propose une interface moderne et agréable, ainsi qu’une version gratuite limitée et une version payante plus complète. 1Password est un autre acteur majeur du secteur, avec une approche davantage axée sur la sécurité et le cryptage de vos données. Il ne propose pas de version gratuite, mais sa formule payante bénéficie d’un grand nombre de fonctionnalités et d’une compatibilité avec tous les appareils.

est un autre acteur majeur du secteur, avec une approche davantage axée sur la sécurité et le cryptage de vos données. Il ne propose pas de version gratuite, mais sa formule payante bénéficie d’un grand nombre de fonctionnalités et d’une compatibilité avec tous les appareils. NordPass est une autre option, qui se distingue par sa facilité d’utilisation et son accent mis sur la sécurité. Il offre un cryptage de pointe et une interface épurée, permettant une gestion aisée des mots de passe. Il propose d’ailleurs des options gratuites et payantes, avec des fonctionnalités supplémentaires, dont le partage sécurisé de mots de passe et la vérification de leur santé.

Il faut toutefois savoir que les principaux systèmes d’exploitation, tels qu’Android ou Chrome, disposent également de fonctionnalités de gestion et de sécurisation des mots de passe relatifs aux comptes Google et autres services associés.

