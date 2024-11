Top des pires mots de passe de Français en 2024 : les hackers sont morts de rire

Les Français continuent d’utiliser des mots de passe ridiculement faibles. Que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, leur manque de prudence inquiète les experts. NordPass, en collaboration avec NordStellar, a analysé les habitudes des internautes dans 44 pays. Leur conclusion est sans appel : les mauvaises pratiques persistent, exposant des millions de comptes au piratage.

Cette étude annuelle, enrichie d’une analyse des données professionnelles compromises, met en lumière une constante alarmante. Les mots de passe les plus populaires restent inchangés depuis des années.

Dans les entreprises comme dans la vie privée, les utilisateurs privilégient des combinaisons faciles à retenir. Malheureusement, ces derniers sont aussi faciles à pirater.

« 123456 » toujours en tête des pires mots de passe

« Après avoir analysé six années de données, nous pouvons affirmer qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès dans les habitudes de création de mots de passe. » affirme NordPass.

Malgré les campagnes de sensibilisation, les Français n’ont pas modifié leurs habitudes. Le classement 2024 des mots de passe les plus fréquents en France ressemble à un copier-coller des années précédentes.

« 123456 » reste indétrônable, suivi de « 123456789 » et « azerty « . D’autres options tout aussi prévisibles, comme « qwerty123 » ou « 000000 « , figurent également en bonne place.

Les prénoms, comme « nicolas » et « camille « , ainsi que des surnoms affectueux tels que « doudou « , « loulou » et « chouchou « , sont étonnamment très prisés. Pourtant, ces choix simplistes mettent en danger les données personnelles et professionnelles des utilisateurs.

Selon NordPass, plus de 70 % des mots de passe les plus courants peuvent être piratés en moins d’une seconde.

Ci-après un petit aperçu des 20 codes d’accès les plus utilisés.

123456 123456789 azerty qwerty123 qwerty1 azertyuiop marseille doudou loulou 12345678 1234561 000000 chouchou motdepasse soleil mypassphrase 1234567 password nicolas camille

Des entreprises vulnérables face aux mêmes erreurs

Ce qui inquiète davantage, c’est que les internautes reproduisent leurs mauvaises habitudes au travail. Ils optent toujours pour des codes d’accès fragiles.

L’analyse des mots de passe volés via des logiciels malveillants ou des fuites de données montre des choix identiques à ceux de la sphère privée. Malgré les efforts de sensibilisation des entreprises, les mauvaises pratiques restent profondément ancrées.

Selon NordPass, les dix mots de passe les plus utilisés dans un cadre personnel se retrouvent presque tous en milieu professionnel. En France, « 123456 « , « azerty » et « 123456789 » dominent le classement en entreprise.

Sur les vingt mots de passe les plus fréquents, seuls « LIAISONS » et « isabelle » résistent au piratage plus d’une heure, atteignant trois heures au maximum. Et les conséquences peuvent être graves : une seule faille suffit pour compromettre un réseau entier.

Face à cette situation, NordPass appelle à un changement radical des habitudes. Parmi leurs recommandations :

Créez des mots de passe complexes : au moins 20 caractères avec un mélange de chiffres, lettres et symboles.

: au moins 20 caractères avec un mélange de chiffres, lettres et symboles. Utilisez un gestionnaire de mots de passe : pour générer et stocker des codes sécurisés.

: pour générer et stocker des codes sécurisés. Changez-les régulièrement : pour éviter de réutiliser des combinaisons compromises.

: pour éviter de réutiliser des combinaisons compromises. Évitez la réutilisation des mots de passe : un seul compte piraté peut entraîner une cascade d’attaques.

NordPass recommandé aussi l’adoption des passkeys, une technologie pour remplacer les mots de passe traditionnels. En attendant, il est urgent que chacun prenne la sécurité de ses comptes plus au sérieux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.