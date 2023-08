Mot de passe oublié : comment accéder de nouveau à son compte ?

Facebook, Windows, Gmail, comptes bancaires, etc. À ces comptes s’ajoutent les autres réseaux sociaux et logiciels professionnels. L’accès à ces différents services exige un mot de passe. Lorsque l’utilisateur a oublié son mot de passe, la réinitialisation est possible bien qu’elle ne fonctionne pas toujours.

Une étude menée auprès de 8000 utilisateurs révèle que 47% des Français réinitialisent leur mot de passe au moins une fois par mois. Ce même rapport affirme que 4% des Américains doivent effectuer une réinitialisation plus de quatre fois par jour. Ceci équivaut à environ 103 heures du temps de l’internaute par an. Ces chiffres démontrent la nature frustrante de la mémorisation des mots de passe et la nécessité d’une bonne gestion. En attendant l’adoption de cet outil, que faire en cas de mot de passe oublié ?

Malgré l’existence des technologies d’authentification comme le capteur d’empreintes, bon nombre d’utilisateurs se servent toujours d’un mot de passe ou d’un code PIN. Sachant qu’un individu gère plus de 300 comptes en moyenne, il n’est pas à l’abri d’un oubli de mot de passe. Voici quelques astuces qui peuvent lui éviter la démarche de réinitialisation :

Se rappeler des autres mots de passe

60% des internautes utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes. En partant de ce principe, il est possible qu’un autre mot de passe fonctionne avec ce compte. Si le compte est ancien, essayer des identifiants obsolètes peut marcher.

Essayer le plus facile

Au lieu de se rappeler une suite de caractères complexes, il est préférable de commencer par les plus évidents. C’est un fait, beaucoup d’utilisateurs se laissent toujours tenter par les mots de passe du type « 123456 », « qwerty », « login », etc. Avec l’ajout obligatoire d’un caractère numérique, certains ajoutent uniquement un « 1 » ou utilisent leur date d’anniversaire.

Événements importants

Se rappeler des événements importants pendant la création du compte représente un autre moyen efficace. Les internautes trouvent généralement l’inspiration dans un film qu’il a vu au cinéma, une fête à laquelle ils ont assisté, etc.

Énième vérification

Les internautes ne vérifient pas forcément ce qu’ils ont tapé. Pourtant, un petit détail comme l’activation de la touche de verrouillage peut fausser le mot de passe.

Méditer

La méditation est une autre technique recommandée dans cette situation. La relaxation contribue à rétablir la mémoire. Parfois, le moyen le plus efficace consiste à lâcher prise, ne plus y penser.

Utiliser un cracker de mot de passe

Enfin, ce dernier moyen semble extrême, mais il est très efficace : le crackage de mot de passe. Cette démarche nécessite des programmes conçus spécialement dans la récupération de mots de passe perdus. Bien que ce type de logiciel soit utilisé par les pirates, les entreprises légitimes peuvent aussi s’en servir pour récupérer des données sensibles.

Notons quand même que cet outil présente des limites. Il fonctionne uniquement sur les systèmes d’exploitation et non sur les comptes en ligne comme une adresse e-mail.

Conseils pour réinitialiser les mots de passe perdus

Même les internautes ayant une mémoire infaillible ne sont pas à l’abri de cette situation. En France, Gmail se trouve en tête des comptes dont les utilisateurs oublient le plus le mot de passe. Windows, Apple ID, Instagram et Facebook complètent le top 5.

Parfois, la réinitialisation représente le seul recours possible pour retrouver l’usage de son compte. Comment accomplir cette démarche ?

En l’absence d’un capteur d’empreintes digitales, Windows fonctionne surement avec un code PIN ou un mot de passe. Ces dernières années, Microsoft encourage ses utilisateurs à utiliser un identifiant Microsoft plutôt qu’un identifiant local. Ceci augmente pourtant les chances d’oubli puisqu’il faut le changer régulièrement.

Dans tous les cas, la réinstallation représente une solution extrême puisque la réinitialisation est possible.

1er cas : l’utilisateur possède un compte Microsoft

La démarche est facile, car il suffit de se rendre sur la page « Recover your account » de Microsoft. Il faut ensuite suivre les instructions indiquées pour la réinitialisation.

2ème cas : l’utilisateur possède un compte local

Les versions 1803 ou ultérieures de Windows 10 utilisent encore des comptes locaux. Au moment de la création du mot de passe, l’utilisateur renseigne normalement une réponse à des questions de sécurité.

En cas d’oubli, il faut renseigner un mot de passe même s’il est faux. Le message d’erreur « mot de passe incorrect » apparaît rapidement ainsi qu’un lien pour la réinitialisation.

Le message suivant s’affiche « Option de réinitialisation du mot de passe de Windows 10 » avec les indices renseignés sous l’ancien.

En cas d’oubli du code PIN uniquement, il suffit de cliquer sur l’icône d’une clé en renseignant le mot de passe. Par contre, en cas d’oubli de ce dernier également, il faut d’abord passer par la case « réinitialisation ». En cliquant dessus, les questions de sécurité apparaissent. En répondant correctement aux questions, l’utilisateur peut saisir un nouveau mot de passe.

Que faire en l’absence de la question de sécurité ?

Les questions ne s’affichent pas lorsque l’utilisateur ne l’a pas configuré dans ce sens. Cela arrive aussi avec une version antérieure de Windows 10. Dans ce cas, l’unique option consiste à faire une réinitialisation complète de Windows. Pourtant, cette opération risque de supprimer toutes les données présentes sur l’ordinateur puisqu’il retrouve sa configuration d’origine.

Que faire en cas de mot de passe oublié sur Mac ?

En cas d’oubli de mot de passe sur Mac, la première étape consiste d’abord à se rendre sur la fenêtre de connexion. Cette fenêtre apparaît après un redémarrage ou une déconnexion de l’appareil. Notons qu’il s’agit d’une fenêtre différente de celle qui s’affiche pour sortir du mode veille.

Si l’utilisateur voit encore le bouton « changer d’utilisateur », il faut cliquer dessus pour se rendre à la page de connexion. Par contre, si les options « arrêter », « redémarrer » et « veille »sont visibles, c’est la bonne fenêtre. Si aucun bouton ne s’affiche, il faut éteindre l’appareil sur le bouton d’alimentation. En démarrant, la fenêtre de connexion s’affiche directement.

Pour afficher les options de réinitialisation, il faut saisir trois fois n’importe quel mot de passe. La boite « redémarrer et afficher les options de mot de passe » apparaît en dessous de l’identifiant.

L’utilisateur doit ensuite renseigner son identifiant Apple. Dans certains cas, il peut aussi recevoir un code vérification sur d’autres appareils. D’autres utilisateurs sont invités à renseigner aussi leur clé de récupération FileVault. Ils reçoivent ce code lors de l’activation de FileVault.

La seconde étape consiste à choisir l’utilisateur ciblé par la réinitialisation si l’ordinateur recense plusieurs comptes. L’utilisateur peut enfin saisir le nouveau mot de passe et redémarrer son appareil pour terminer le processus.

La réinitialisation avec un identifiant Apple

Dans ce cas, il faut cliquer sur le message indiqué en dessous du compte pour réinitialiser le mot de passe. Cette démarche passe par la création d’un nouveau trousseau de stockage des mots de passe. Ensuite, l’utilisateur peut démarrer son appareil.

Mac demande ensuite de sélectionner un utilisateur dont l’utilisateur connaît le mot de passe. Il faut cliquer sur « Tous les mots de passe oubliés ? ». Une fenêtre invitant à désactiver Mac apparaît. Il faut confirmer la désactivation. Enfin, il ne reste plus qu’à renseigner le nouveau mot de passe et redémarrer l’ordinateur.

Plusieurs méthodes permettent de retrouver son compte Facebook après un oubli de mot de passe. La démarche est plus simple si l’adresse de messagerie ou le numéro de téléphone utilisé à la création du compte est toujours actif. Par contre, que faire si ce numéro ou ce mail ne fonctionne plus ?

La première étape consiste à se rendre sur la page d’accueil et tenter les anciens mots de passe. L’option « Mot de passe oublié » apparaît. L’utilisateur est ensuite redirigé vers une autre fenêtre « trouver votre compte ». Le champ vide demande le nom complet, l’adresse e-mail ou encore un numéro de téléphone. Il ne reste plus qu’à suivre les instructions.

Notons que l’utilisation des contacts de confiance pour la réinitialisation n’est plus possible avec Facebook. L’utilisateur peut se servir de cette méthode s’il a déjà défini ses contacts de confiance au préalable.

Sur un navigateur web, l’utilisateur doit se rendre sur la page « Account Recovery » de Google. Il doit d’abord saisir l’adresse e-mail pour confirmer qu’il s’agit bien de lui. Cela permet aussi d’afficher le processus de récupération.

Google affiche ensuite plusieurs méthodes de récupération :

obtention d’un code de vérification par téléphone ou par mail ;

taper le numéro de téléphone ou adresse e-mail associé au compte ;

essayer d’autres façons de se connecter : Google affiche ensuite d’autres options.