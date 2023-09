Guide complet pour changer son mot de passe Apple ID

Un Apple ID n’est pas à l’abri d’une cyberattaque, les évènements de 2019 sont les derniers en date. Face aux multiples menaces qui pèsent contre les appareils, il est important de modifier régulièrement son mot de passe. L’utilisateur peut se servir d’un gestionnaire de mots de passe pour changer son mot de passe Apple ID.

Dans l’univers du marketing, Apple demeure une référence en matière de fidélité. Du côté des smartphones par exemple, 56% des utilisateurs d’iPhone en France déclarent qu’il y a peu de chance qu’ils changent de marque. Quant au système d’exploitation, macOS occupe désormais 17% de part de marché tandis que Windows est en perte de vitesse.

Aux yeux des consommateurs, les produits Apple demeurent une référence sur le marché. Le point commun entre eux : les différents services sont accessibles via l’Apple ID. Son fonctionnement est similaire à celui de Google, il protège l’accès à tous les services, applications et appareils de la marque. Si le mot de passe de son Apple ID ne répond pas encore aux normes de sécurité, il est temps de le renforcer à l’aide d’un gestionnaire de mot de passe.

Pourquoi changer le mot de passe Apple ID régulièrement ?

L’Apple ID représente la clé d’accès à tous les services et produits Apple d’où la nécessité de renforcer sa sécurité. Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à modifier régulièrement son mot de passe. Cette démarche réduit les risques de tentatives de piratage du compte.

Notons que les identifiants Apple ont déjà fait l’objet d’un piratage en 2019. Une cyberattaque a laissé les appareils de la marque vulnérable. Elle exploitait une faille au niveau de la clé de cryptage Bluetooth. Ce sont notamment les iPhone, iPod et iPad Air qui étaient les plus touchés.

Suite à cette attaque, Apple a dû présenter ses excuses aux utilisateurs, dont la majorité se trouvait en Chine. Néanmoins, la firme confirme que les appareils vulnérables sont ceux qui n’ont pas utilisé une authentification à deux facteurs.

L’hameçonnage représente aussi une autre menace pour un Apple ID. En effet, cette escroquerie d’un nouveau genre cible surtout les utilisateurs des appareils de la marque. Une modification fréquente du mot de passe prévient contre ce risque.

Enfin, un changement régulier de son mot de passe indique à Apple que le compte est actif. En l’absence de modification sur une longue période, elle peut désactiver le compte.

La démarche est différente selon l’appareil utilisé pour le changement. Voici le guide pour changer le mot de passe Apple ID sur son appareil mobile, sur son Mac et sur internet.

Sur son appareil mobile : iPhone, iPad, etc.

entrer dans le menu « paramètres » sur l’écran d’accueil de l’appareil ;

saisir le nom ou l’ID Apple pour afficher le compte puis cliquer dessus ;

retrouver l’option « changer son mot de passe » dans « Sécurité et Mot de passe » ;

saisir l’ancien mot de passe puis taper le nouveau deux fois pour confirmer le changement ;

suivre les démarches de confirmation pour réussir l’opération.

Sur son Mac :

Le chemin pour modifier le mot de passe de son Apple ID depuis son ordinateur est plus facile. Voici comment faire :

cliquer sur le menu Apple qui se trouve à gauche de l’écran ;

entrer dans « paramètres du système » puis sélectionner « votre Apple ID » ;

le menu « mots de passe et sécurité » s’y trouve, cliquer sur « changer » ;

entrer l’ancien puis le nouveau mot de passe puis appuyer sur « changer » pour confirmer l’opération.

Sur internet :

Il est possible de modifier son Apple ID même en l’absence d’un appareil de la marque. Il suffit d’avoir un ordinateur avec une bonne connexion :

ouvrir le site appleid.apple.com depuis un navigateur. La page d’accueil demande de renseigner son ID Apple pour se connecter ;

cette opération redirige directement vers la page « manage my Apple ID » ;

dans « sign-in and security » se trouve l’option « mot de passe » ;

entrer le mot de passe actuel puis saisir le nouveau.

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mot de passe ?

Avec l’amélioration des infrastructures de communication et du débit internet, le nombre des internautes augmente chaque jour. Prenons les Français, ces derniers passent environ 2h18 en moyenne par jour. Cette intégration d’internet dans la vie quotidienne implique la création de profils pour consommer des produits et services. Le secteur de la cybersécurité a recensé plus de 300 milliards de mots de passe en 2020.

Dans ce contexte, les entreprises désirent prendre des mesures de sécurité pour prévenir les cyberattaques. De leur côté, les utilisateurs sont déjà sensibilisés aux menaces qui pèsent sur leurs données personnelles.

Parmi les solutions adoptées par les particuliers et entreprises, le gestionnaire de mot de passe se présente comme la plus évidente. Il s’agit d’un coffre-fort numérique qui stocke les identifiants de connexion comme un Apple ID de manière sécurisée.

Des outils comme NordPass par exemple sont dotés de la fonction d’autocomplétion. Le gestionnaire remplit automatiquement les champs de connexion avec les informations enregistrées. Si la connexion automatique ne fonctionne pas pour certains services, l’utilisateur peut toujours ouvrir son gestionnaire pour copier-coller son identifiant et mot de passe.

La fonction de générateur est sans doute la plus importante chez NordPass. Pour cause, le logiciel est capable de générer un mot de passe aussi long et complexe que son utilisateur l’exige. Il génère la chaîne de caractères de manière aléatoire et inclut donc des lettres, caractères spéciaux, chiffres, etc.