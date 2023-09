Mot de passe Instagram oublié ? Voici comment le réinitialiser

Si un compte Instagram est associé à une adresse mail ou un numéro de téléphone, la réinitialisation d’un mot de passe oublié est facile. Si par malheur, ces deux informations sont absentes, deux méthodes permettent de retrouver son compte. L’une d’entre elles est la connexion via Facebook.

Depuis sa création en 2010, Instagram connaît une croissance fulgurante. Il a enregistré près de 34 millions de visiteurs uniques par mois en 2022. En une décennie, il est devenu le réseau social préféré de la génération Z et la plateforme de prédilection des influenceurs. Néanmoins, Instagram n’est pas le seul réseau social utilisé par les internautes. Avec le téléchargement massif d’applications et l’abonnement à plusieurs services en ligne, un internaute lambda doit mémoriser jusqu’à 80 mots de passe. Il n’est pas étonnant que certains oublient leur mot de passe Instagram. Au-delà de la réinitialisation, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe devient essentielle pour gérer autant de comptes.

Les étapes pour réinitialiser un mot de passe instagram oublié

Il peut se passer des mois sans qu’un utilisateur renseigne son mot de passe Instagram. En effet, les applications comme Instagram ne demandent plus les identifiants après la première connexion.

Cependant, l’utilisateur peut changer de téléphone. À cause de la perte de son appareil, il doit déconnecter tous ses comptes. Dans ce cas, la connexion requiert un mot de passe. Dans cette situation, il n’est pas à l’abri d’un oubli.

Heureusement, la démarche de réinitialisation d’un mot de passe Instagram oublié est facile si le compte est associé à une adresse e-mail valide. Instagram envoie un lien dans la boite e-mail pour autoriser le compte à renseigner un nouveau mot de passe.

Réinitialiser son mot de passe à l’aide d’un compte Facebook

La réinitialisation d’un mot de passe Instagram oublié se complique lorsque l’utilisateur ne peut plus accéder à son adresse mail. Heureusement, d’autres moyens permettent de réinitialiser le mot de passe.

En effet, il peut utiliser un numéro de téléphone ou bien un compte Facebook associé au compte. Pour cela, dans l’option « mot de passe oublié » ou « obtenir de l’aide pour vous connecter », il faut renseigner le numéro. Instagram envoie un code de connexion par message. Il ne reste plus qu’à le renseigner pour poursuivre la démarche de réinitialisation.

Si aucun numéro n’est associé au compte, il lui reste l’option « se connecter avec Facebook ». Il suffit d’entrer les identifiants de connexion Facebook pour retrouver son compte Instagram. Une fois la démarche accomplie, l’utilisateur peut renforcer son mot de passe.

Récupérer son mot de passe sans adresse e-mail et numéro de téléphone

Toutes démarches de réinitialisation exigent au moins une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Mais que faire en l’absence de ces deux informations ? Il reste une dernière option pour trouver le mot de passe oublié. Cette démarche fonctionne à la seule condition que l’utilisateur s’est déjà connecté à son compte via un navigateur comme Google Chrome. Si tel est le cas, le mot de passe est enregistré automatiquement par Chrome.

Voici les étapes pour récupérer le mot de passe :

ouvrir Google Chrome sur un smartphone, puis cliquer sur les trois points verticaux qui se trouvent à droite de la barre d’adresse.

dans le menu « paramètres », appuyer sur « mots de passe ». La page affiche tous les identifiants de connexion enregistrés sur le navigateur.

vérifier « Instagram » dans la liste puis cliquer dessus pour afficher le mot de passe.

Si le mot de passe est masqué par des points, cliquer sur l’œil à côté pour dévoiler les caractères. Chrome demande généralement le code PIN du téléphone pour l’affichage.

Le mot de passe permet à l’utilisateur de retrouver son compte Instagram. Si ce dernier estime qu’il ne répond pas aux critères de sécurité, il peut le changer directement.

L’utilité d’un gestionnaire de mot de passe

La réinitialisation représente une opportunité pour renforcer son mot de passe. Ce serait dommage de reprendre l’ancien en appliquant seulement de légères modifications.

Créer un mot de passe complexe

Les pirates utilisent des algorithmes de recherche qui sont conçus spécialement pour deviner les mots de passe. Ils n’ont même pas besoin de ces outils pour deviner les plus simples comme « 123456 » et « azerty ». C’est ainsi que pendant l’élection américaine de 2020, un chercheur néerlandais affirmait avoir deviné le mot de passe du compte twitter de Donald Trump.

Les hackers utilisent l’attaque par force brute pour essayer toutes les combinaisons de caractères possibles. Prenons un mot de passe à 6 caractères composé uniquement de chiffres. Le hacker doit tester 10×6 soit un million de combinaisons. Ce nombre semble beaucoup, mais un algorithme met quelques secondes à trouver la bonne combinaison. Si l’utilisateur ajoute des alphabets, des minuscules et majuscules, des caractères spéciaux, le nombre de combinaisons s’élève à des milliards.

En somme, plus un mot de passe Instagram est long et complexe, plus l’efficacité d’une attaque par force brute diminue.

Sécurité renforcée avec un gestionnaire de mot de passe

Même si un mot de passe remplit tous les critères de sécurité, les risques d’attaque augmentent à chaque réutilisation. Pourtant, les utilisateurs choisissent cette option pour faciliter la mémorisation.

Heureusement, un gestionnaire de mots de passe propose une gestion plus simple des identifiants de connexion. Prenons NordPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe du marché, cet outil est capable de mémoriser des centaines de mots de passe à la fois. Ceci signifie que la mémorisation n’est plus nécessaire.

Lorsque l’internaute doit s’identifier, le gestionnaire remplit les champs vides automatiquement. Si certains sites n’autorisent pas l’autocomplétion, il peut toujours ouvrir le gestionnaire pour copier-coller les informations de connexion.

NordPass génère également un mot de passe de manière aléatoire. Un internaute en manque d’inspiration peut compter sur lui pour créer un mot de passe complexe à la demande. Bref, avec un tel outil, la sécurité des comptes est renforcée.