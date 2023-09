Comment changer le mot de passe d’un compte Facebook ?

hameçonnage : un hacker acharné est capable de créer un faux site Facebook pour envoyer un mail à un utilisateur. Lorsque ce dernier clique sur le lien et accède au site, on lui demande de renseigner ses identifiants. Il ne reste plus au hacker qu’à les récupérer.

DNS Spoofing : il s’agit de la technique la plus sophistiquée, elle enregistre un taux de réussite élevé. Le hacker accède à l’appareil de connexion afin de modifier les adresses DNS. Ainsi, les données sont détournées et envoyées directement vers le serveur pirate et non à celui de Facebook.