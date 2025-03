Apple Intelligence sur Vision Pro : l’IA peut-elle sauver le casque AR ?

Vision Pro, le casque de réalité mixte le plus ambitieux (et le plus cher) d’Apple, vient enfin d’accueillir Apple Intelligence. Et ce, grâce à la mise à jour, baptisée visionOS 2.4, disponible en version bêta depuis le 18 février 2025.

L’arrivée d’Apple Intelligence sur Vision Pro est stratégique. Face à la concurrence montante du Project Moohan de Google, Samsung et Qualcomm, Apple se devait de réagir.

Et puis c’est évident. La marque ne peut pas laisser les utilisateurs de son casque AR à la traîne alors queceux d’iPhone, d’iPad et de MacBook profitent déjà des avantages de l’IA made in Cupertino.

Reste à voir si cela suffit à donner un second souffle à cet appareil qui peine à conquérir le grand public. D’autant plus que seules les versions configurées en anglais américain sont concernées par la mise à jour.

Les nouveautés apportées par la mise à jour de Vision Pro

Comme souvent avec Apple, toutes les fonctionnalités de l’IA ne sont pas encore disponibles sur Vision Pro, contrairement à celles attendues sur iOS 18.4. Toutefois, cette mise à jour en propose bien plus que la première vague d’Apple Intelligence déployée sur iPhone.

Elle introduit plusieurs fonctionnalités dont des outils d’écriture pour les applications natives du Vision Pro, Genmojis – des emojis générés via l’IA, Image Playground – un espace de création d’images et un accès à ChatGPT.

Ces nouveautés s’intègrent directement aux fonctions natives du casque AR d’Apple, notamment la commande vocale et les gestes.

D’autres options utiles font éalement leur apparition. Parmi elles, Smart Replies, qui analyse un fil de discussion et propose des réponses contextuelles. Il y a aussi la création vocale de souvenirs vidéo, déjà présente sur iPhone. Cependant, elle sera optimisée pour le champ de vision immersif du Vision Pro.

Et enfin, l’application Spatial Gallery. Elle propose du contenu spatial soigneusement sélectionné, allant de la photo immersive aux vidéos panoramiques. Sans parler des expériences en réalité mixte dans différents domaines comme le sport, le divertissement et les voyages.

Des améliorations ont aussi été faites

En effet, la mise à jour visionOS 2.4 a optimisé les fonctionnalités existantes dans Vision Pro.

Par exemple, les commandes vocales ont gagné en intelligence. Il suffira de dire « Rends ce texte plus convivial » pour que l’IA propose une reformulation.

La connexion entre le casque AR et l’iPhone a aussi été améliorée avec une toute nouvelle application Vision Pro sur iOS. Cette app, qui aurait été utile dès le lancement de l’appareil, permet de découvrir du contenu et des expériences en réalité mixte.

Elle offre même la possibilité de gérer le casque à distance. Pour ajouter des films, télécharger des apps, vérifier les informations du Vision Pro comme le numéro de série ou la prescription des verres Zeiss éventuellement.

Le mode invité a également été repensé. Désormais, vous qui êtes propriétaire de Vision Pro pouvez prêter votre casque en toute simplicité.

Lorsqu’un invité l’enfile, un message apparaîtra sur votre iPhone ou iPad. Cela vous permet d’autoriser le partage et de choisir les applications accessibles.

Siri, l’assistant vocal, en revanche, reste inchangé. Ce qui risque – j’imagine – de décevoir certains utilisateurs. Mais maintenant que la porte est ouverte à Apple Intelligence sur Vision Pro, d’autres mises à jour suivront probablement.

Il y a fort à parier que les futures évolutions de Siri sur iOS 18.4 seront progressivement intégrées au Vision Pro, avec des interactions adaptées aux capteurs et caméras du casque.

Quoi qu’il en soit, cette mise à jour représente l’une des améliorations les plus significatives du Vision Pro.

Certes, son prix de 3 499,99 $ reste un frein pour la plupart des consommateurs. Mais Apple espère qu’avec ces nouveautés, l’investissement semblera un peu plus justifié.

Reste à voir – comme je disais – si cela suffira à convaincre le grand public. Vous,par exemple, qu’est-ce que vous en dites ?

