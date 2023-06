Oubliez Apple Vision : ce Monocle met ChatGPT devant votre oeil

Monocle est une lentille de réalité augmentée permettant d’afficher ChatGPT devant votre œil en permanence, notamment pour répondre à vos questions où combler les trous dans vos conversations. Avec son approche minimaliste et open source, cet appareil à la croisée de l’IA et de l’AR pourrait conquérir le grand public plus rapidement que le Vision Pro d’Apple…

Le 5 juin 2023, Apple dévoilait son casque de réalité augmentée « Vision Pro » : un appareil imposant, tarifé à 3500 dollars et censé marquer le début de l’ère du Spatial Computing.

Comme souvent avec la firme à la Pomme, il s’agit d’un produit haut de gamme en étroite intégration avec l’écosystème de la marque.

La stratégie de la startup Brilliant Labs est à l’exact opposé. Son premier produit, Monocle, est une lentille de réalité augmentée minimaliste, compacte, open-source pouvant être clipsée à n’importe quelle paire de lunettes ou directement portée sur l’oeil.

Disponible depuis mars 2023, cet appareil est commercialisé pour un prix de 349 dollars soit dix fois moins cher que le Vision Pro.

Par ailleurs, là où « les autres casques VR et AR tendent à vous garder à la maison sur le canapé », ce Monocle cherche à préserver la mobilité du porteur.

L’entreprise basée à Singapour cherche à incorporer la réalité augmentée dans le quotidien de tout un chacun.

Pour y parvenir, sa bonne idée est d’avoir ajouté l’IA générative de GPT dans son wearable. Ceci vient de lui permettre de lever 3 millions de dollars en levée de fonds seed.

Les principaux investisseurs sont Brendan Iribe, co-fondateur de Oculus, Adam Cheyer, co-fondateur de Siri, Eric Migicovsky, fondateur de Pebble, ou encore Plug & Play Ventures. Autant dire que Brilliant Labs a su convaincre les pontes de l’industrie.

Lors du lancement de Monocle en mars 2023, un groupe d’étudiants de Stanford a eu la bonne idée de le transformer en écran pour GPT-4 et ChatGPT.

say goodbye to awkward dates and job interviews ☹️



we made rizzGPT — real-time Charisma as a Service (CaaS)



it listens to your conversation and tells you exactly what to say next 😱



built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasses



with @C51Alix @varunshenoy_ pic.twitter.com/HycQGGXT6N