Ces lunettes ChatGPT vous disent quoi dire en rendez-vous galant

Êtes-vous fatigué(e) des moments de silence gênants pendant vos rendez-vous galants ? Les lunettes ChatGPT sont là pour vous aider ! Grâce à leur technologie de pointe, ces lunettes vous donneront des suggestions de conversation pour rendre votre rendez-vous encore plus agréable.

Ces lunettes innovantes sont dotées d’une technologie avancée qui analyse les expressions faciales et les mouvements du corps de votre partenaire. Les lunettes ChatGPT suggèrent les meilleurs sujets grâce à des algorithmes sophistiqués pour maintenir l’intérêt et l’interaction. Imaginez-vous être en mesure de capter l’attention de votre rendez-vous grâce à des suggestions conversationnelles intelligentes. Les lunettes ChatGPT pourraient bien être l’accessoire ultime pour améliorer votre confiance lors de vos rendez-vous galants.

Un groupe d’étudiants de l’Université de Stanford a récemment mis au point des lunettes intelligentes baptisées rizzGPT. Ces derniers ont la particularité d’afficher les résultats générés par GPT-4 d’OpenAI. Ces lunettes sont équipées d’un monocle adaptable à toute paire de lunettes, ainsi que d’une caméra, d’un microphone et d’un écran haute résolution. Leur fonctionnalité la plus intéressante est peut-être leur capacité à suggérer des réponses en temps réel. Cela est possible grâce à la fonctionnalité « Charisma as a Service ».

A team of research students from Stanford University has developed a smart rizzGPT monocle that translates the dialog prompts of the GPT-4 language model from OpenAI onto the glass, which can give an advantage when applying for a job or on a date. The device listens to the