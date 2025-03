Microsoft va créer sa propre IA capable de raisonner ! La fin de l’alliance avec OpenAI ?

Microsoft lâche-t-il enfin la main d’OpenAI ? Selon un rapport de The Information daté du 7 mars, le géant de Redmond fait désormais partie de la course à l’IA.

Apparemment, la firme développe en interne des modèles d’intelligence artificielle capables de raisonner. Et devinez quoi ? Ces derniers seront destinés à rivaliser avec OpenAI et, potentiellement, à être commercialisés auprès des développeurs

Il était temps !

Depuis 2023, Microsoft et OpenAI formaient le duo star de l’IA générative. Grâce à des investissements colossaux dans la startup, la firme de Redmond a rapidement propulsé ChatGPT sous les projecteurs et s’est imposée face à Google et Apple.

D’ailleurs, à l’époque, ces deux géants avançaient encore à tâtons sur le terrain de l’IA. Google a essuyé des critiques sévères après les débuts hasardeux de Bard. Apple, quant à elle, fidèle à sa réputation de discrétion, continue de chercher comment injecter l’IA dans son écosystème.

Cela dit, cette dépendance à OpenAI commence à montrer ses limites, même si leur alliance a été fructueuse. Alors, Microsoft a exploré activement des alternatives de modèles à intégrer à Microsoft 365 Copilot — jusqu’ici alimenté par GPT-4 d’OpenAI.

Par exemple, elle teste les modèles d’IA de xAI, Meta et DeepSeek comme solutions de remplacement possibles pour Copilot, son assistant basé sur l’IA.

Mais, ce n’est pas tout. Il faut croire que ce géant américain ne veut plus jouer le simple rôle de partenaire passif. Il a ainsi décidé de reprendre le contrôle en développant ses propres IA.

Que savons-nous sur les modèles d’IA de Microsoft ?

Sous la direction de Mustafa Suleyman, la division IA de Microsoft a finalisé une série de modèles baptisée MAI. Et notez que leur performance s’approche de celle des modèles phares d’OpenAI et d’Anthropic selon des critères de référence communs.

L’équipe travaille aussi sur des modèles de raisonnement, utilisant la technique de la “chaîne de pensée”. Une méthode permettant aux IA de structurer leur réflexion étape par étape pour résoudre des problèmes complexes, un domaine où Microsoft espère rivaliser directement avec OpenAI.

Par ailleurs, les tests sont déjà en cours. L’équipe de Suleyman expérimente l’intégration des modèles MAI dans Copilot, remplaçant progressivement les modèles d’OpenAI.

Plus avancés que la précédente génération nommée Phi, ces nouveaux modèles pourraient être lancés dès cette année sous forme d’API. Ce qui offre aux développeurs externes la possibilité de les intégrer dans leurs propres applications.

Alors, à votre avis, Microsoft peut-il vraiment s’affranchir d’OpenAI ? Partagez votre perception dans les commentaires !

