Pixel Sense : un nouvel assistant IA lancé avec le Google Pixel 10 ? Tout savoir !

La gamme de Smartphones Pixel se distingue par sa performance. Et cette fois-ci, il se peut que Google pousse encore ses limites ! En effet, le futur Pixel 10 pourrait embarquer un assistant encore plus intelligent. Il serait capable de puiser des informations dans les applications et services Google pour mieux informer l’utilisateur et anticiper ses besoins.

Des sources internes à Google citées par Android Authority annoncent que Pixel Sense serait l’évolution de Pixie. Pour rappel, il s’agit d’un projet d’assistant IA évoqué dans les rumeurs depuis 2023. Cette nouvelle version promet une expérience hautement personnalisée, en s’adaptant à l’usage quotidien du smartphone par son propriétaire.

Selon les informations, l’assistant IA fonctionnerait entièrement en local afin de garantir la confidentialité des données des utilisateurs. Google assure que même l’entreprise ne pourra pas accéder aux informations traitées par Pixel Sense. C’est d’ailleurs l’un des atouts majeurs qui le distingue de ses prédécesseurs et de la concurrence.

Quelles fonctionnalités attendre du nouvel assistant IA Pixel Sense de Google ?

D’après Android Authority, ce nouvel assistant devrait pouvoir exploiter les données de plusieurs applications intégrées.

Parmi ces applications, on peut citer le calendrier, Chrome, les documents, les fichiers, Gmail et les prises de notes. L’assistant IA peut aussi exploiter les données dans les cartes, le téléphone, les photos, l’enregistreur, les captures d’écran, le portefeuille, YouTube Music et YouTube.

En plus de ces intégrations, Pixel Sense possède aussi la capacité de traiter divers fichiers multimédias tels que du texte, des images, du contenu généré par l’IA et des métadonnées associées. Sense pourrait aussi faciliter l’organisation et la recherche de captures d’écran, à l’image de la fonction Pixel Screenshot.

Par ailleurs, Pixel Sense proposerait des suggestions prédictives personnalisées qui sont basées sur les données collectées.

Il apprendrait de l’usage que vous faites de votre téléphone afin d’optimiser vos tâches et routines. De plus, il s’adapte à vos centres d’intérêt et évolue au fil du temps pour mieux répondre à vos besoins.

Pixel Sense ? Un assistant IA plus puissant que Gemini ?

Si vous avez ressenti comme une impression de déjà vu avec ces fonctionnalités, vous avez raison. Pixel Sense rappelle Gemini, plus précisément, Google Now. Pourtant, il semble marquer un tournant dans la stratégie de Google.

Si l’entreprise a remplacé son assistant vocal par Gemini à l’automne dernier, Pixel Sense, elle pourrait déjà revoir sa copie. Ce nouvel assistant apparaît comme une fusion des approches précédentes.

Google’s Pixel 10 will reportedly introduce “Pixel Sense”, an on-device assistant capable of processing data from over 15 Google apps to complete different tasks. pic.twitter.com/6KwbrhPIP7 — MoAIJobs – #1 AI Job site (@moaijobs) March 7, 2025

En effet, Pixel Sense allie le contexte intelligent de Google Now, l’IA avancée de Gemini et une intégration poussée aux applications Pixel.

Je me demande donc si ce choix stratégique cache quelque chose ! Mais encore… Google envisage-t-il de remplacer Gemini ou de l’intégrer comme un simple maillon de son écosystème IA ?

Certes, Gemini est déjà présent dans de nombreuses applications Google, mais il reste limité par son incapacité à croiser les informations entre elles. C’est là que Pixel Sense pourrait se démarquer.

Et vous, qu’en pensez-vous de ce choix et surtout de ce nouvel assistant de Google ?

