Une mini-caméra IA dans les AirPods 2027 ?! Apple prépare sa révolution !

Apple est toujours à la traîne face à l’IA. D’ailleurs, cette technologie reste l’un de ces points faibles, alors que la concurrence dans le secteur technologique s’intensifie. En réponse, la firme la plus puissante au monde préparerait sa riposte pour 2027, avec une avalanche de nouveaux produits en ligne de mire.

Apple envisagerait d’équiper ses AirPods et son Apple Watch de caméras, avec des premiers modèles attendus dès la fin 2027. Les équipes dirigées par Johny Srouji planchent déjà sur deux nouvelles puces, baptisées Glennie (pour les AirPods) et Nevis (pour l’Apple Watch). Ces processeurs seraient conçus pour gérer au mieux les caméras intégrées et assurer en même temps une analyse en temps réel des flux vidéo au service des futures fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Et si vos AirPods voyaient pour vous ? Apple explore l’intelligence visuelle

L’ajout d’une caméra aux AirPods permettrait à Apple Intelligence d’activer sa fonction d’intelligence visuelle. Pour rappel, cette dernière est conçue pour fournir des informations contextuelles sur ce que l’utilisateur observe.

Actuellement, la forme exacte de cette intégration reste floue. En fait, Apple explore déjà plusieurs concepts de design.

Du côté de l’Apple Watch, l’objectif ne change pas ! La société de la marque à la pomme souhaite offrir une compatibilité FaceTime et la capture de selfies.

Deux approches seraient à l’étude ! La première serait la caméra dissimulée sous l’écran OLED de l’Apple Watch classique. Par ailleurs, l’autre pourrait être positionnée sur la tranche de l’Apple Watch Ultra.

Cette dernière solution faciliterait l’orientation de la caméra vers un sujet avec le bras tendu, mais ne serait pas compatible avec FaceTime.

Quels AirPods pourraient embarquer une caméra ?

Je dois avouer que l’équation est complexe. Si les rumeurs sont fondées, Apple s’apprêterait à lancer les AirPods Pro 3 cette année.

Or, en suivant le rythme habituel de renouvellement qui est de trois ans entre chaque génération, les AirPods Pro 4 ne devraient pas arriver avant fin 2028. Cela rend improbable l’intégration de caméras dans cette future version dès 2027, comme l’annonce pourtant Mark Gurman de Bloomberg.

Par ailleurs, il est aussi difficile d’imaginer Apple réserver une technologie aussi premium à des modèles d’entrée ou de milieu de gamme.

https://twitter.com/Juanky7274/status/1921242580450254910

Donc, deux options restent alors sur la table. La société pourrait développer une seconde génération des AirPods Max. Il pourrait aussi lancer un tout nouveau modèle encore plus haut de gamme, pourquoi pas des AirPods Ultra ?

Cependant, la piste des AirPods Max semble peu probable. Pourquoi ? Jusqu’à présent, les rumeurs autour des caméras se concentrent exclusivement sur des écouteurs intra-auriculaires, bien plus populaires que les Max.

Et ajouter une nouvelle référence à la gamme AirPods brouillera une hiérarchie produit déjà bien fournie. Cela veut dire qu’on passerait de trois modèles clairs : « bon, meilleur, excellent », comme le voulait Steve Jobs, à cinq déclinaisons différentes.

À moins que la feuille de route évolue, ou qu’Apple réserve une surprise dans les prochains mois. Une chose est sûre : la réponse ne viendra pas tout de suite.

Alors, qu’en pensez-vous ? Partagez-votre réponse dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.