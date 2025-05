[VIDÉO] OpenAI dépassé ? DeepSeek, Xiaomi et Microsoft ont frappé fort !

L’intelligence artificielle continue d’évoluer à grande vitesse. Et cette fois, ce ne sont pas les habituels mastodontes qui mènent la danse.

Dans cette vidéo, on revient sur trois annonces majeures qui pourraient bien rebattre les cartes dans la course à l’IA : DeepSeek, Xiaomi et Microsoft ont chacun dévoilé des modèles aux ambitions claires. Ils misent sur le raisonnement logique, la compacité des modèles et la vitesse d’exécution. Un trio qui cible directement les usages experts de l’IA, en misant moins sur la démo spectaculaire que sur l’efficacité en conditions réelles.

DeepSeek frappe fort avec Prover V2, un modèle axé sur la résolution mathématique et le raisonnement formel. De son côté, Xiaomi a lancé MiMo-7B, un modèle multilingue optimisé pour les appareils mobiles et les usages embarqués. Enfin, Microsoft a proposé Phi-4 Reasoning, taillé pour les tâches complexes et la logique pure. Chacun y va de sa stratégie, mais tous visent un même objectif : aller là où GPT-4 montre encore des limites.

Alors, faut-il parler de bascule ? Regardez la vidéo pour avoir un aperçu des performances, des choix techniques et des usages visés par ces nouveaux modèles. L’objectif : comprendre ce qui change vraiment, au-delà des effets d’annonce. On continue de suivre l’IA au plus près. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines avancées et nouveautés côté outil.

