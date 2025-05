OpenAI lâche GPT-4.1 ! Tout savoir sur cette nouvelle IA experte en code

Après avoir marqué les esprits avec GPT-4, OpenAI dévoile GPT-4.1. Cette nouvelle version impressionne déjà, surtout auprès des développeurs. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette IA douée pour le code.

Ce 14 mai, OpenAI a annoncé sur X que GPT-4.1 rejoint enfin ChatGPT. Jusque-là, il fallait passer par l’API pour l’utiliser, avec trois versions selon les besoins : une complète pour les cas complexes, une mini plus légère et une nano ultra rapide. Maintenant, tout est directement accessible. Simple, et aussi efficace.

By popular request, GPT-4.1 will be available directly in ChatGPT starting today.



GPT-4.1 is a specialized model that excels at coding tasks & instruction following. Because it’s faster, it’s a great alternative to OpenAI o3 & o4-mini for everyday coding needs. — OpenAI (@OpenAI) May 14, 2025

GPT-4.1 débarque dans ChatGPT avec de vraies améliorations

Le modèle GPT-4.1 d’OpenAI remplace l’ancien GPT-4 utilisé depuis novembre 2023. Selon les experts, GPT-4.1 comprend mieux les nuances du langage humain. Il commet aussi moins d’erreurs de logique dans les réponses. On remarque une vraie évolution dans la gestion des calculs complexes, des tableaux et du code.

GPT-4.1 est désormais disponible pour tous les abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team. Si vous n’avez pas l’abonnement, pas de souci. En fait, OpenAI a également introduit GPT-4.1 Mini, qui prend désormais la place de GPT-4o Mini.

Notons que ce nouveau modèle apporte une meilleure fluidité dans les échanges. Il comprend mieux le contexte, même dans les conversations longues.

De plus, OpenAI a aussi revu les performances sur la programmation. GPT-4.1 gère mieux les questions complexes, corrige du code et détecte davantage d’erreurs.

Avec cette version, OpenAI vise clairement le public des développeurs. GPT-4.1 peut lire des lignes de code, proposer des solutions optimisées et même expliquer pourquoi un script ne fonctionne pas.

Et le vrai atout, c’est que les langages pris en charge sont nombreux. Parmi eux, on trouve le Python, le JavaScript, le HTML, le C++ et bien d’autres. Tout cela avec des explications claires, même pour les débutants.

OpenAI sort ses cartes pendant que la bataille s’intensifie dans le monde de l’IA

En effet, la bataille entre géants de l’IA s’intensifie sérieusement. Face à cela, OpenAI ne reste pas les bras croisés. En parallèle, elle déploie o3, o4-mini et travaille également sur l’image et la voix.

Et bien sûr, les concurrents ne regardent pas cela sans réagir. Google, par exemple, pousse son Gemini 2.5 Pro, pendant que DeepMind place ses pions avec AlphaEvolve. Et tous visent la même chose : prendre des parts à ChatGPT.

Apparemment, tout le monde veut sa part du gâteau. C’est pourquoi OpenAI cherche aussi à rassurer. Lors du lancement, elle a promis plus de transparence. Elle prévoit de publier ses évaluations internes plus souvent. Et cette fois-ci, un centre de sécurité a même été créé. À terme, cela pourrait renforcer la confiance des utilisateurs.

Certes, GPT-4.1 est bien accueilli… mais les regards se tournent déjà vers GPT-5. Sam Altman parle d’un lancement prochainement. En gros, GPT-4.1 serait une transition vers un modèle encore plus ambitieux. On verra bien.

Avez-vous déjà testé GPT-4.1 dans ChatGPT ? Qu’en pensez-vous par rapport aux versions précédentes ?

