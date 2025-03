Google dévoile Gemini 2.5, et affirme repousser les limites du raisonnement par IA

Google vient de dévoiler son nouveau modèle Gemini 2.5. La firme a bien précisé qu’il s’agit d’un modèle plus intelligent et plus rapide. Il comprend mieux, il raisonne, et réfléchit avec plus de précision.

D’après Google, Gemini 2.5 est leur système d’IA le plus avancé à ce jour. Vous vous demandez ce qui fait la différence avec Gemini 2.5 ? Je vous explique tout ce qu’il peut faire dans cet article. C’est parti !

Gemini 2.5 de Google rend le raisonnement plus naturel et le code plus accessible

Ce qu’il faut comprendre, c’est que Gemini 2.5 n’est pas une simple amélioration technique. Il repousse les limites habituelles. Il analyse des données complexes. Ensuite, il en tire du sens, et il construit des réponses plus logiques.

D’après le blog officiel, Gemini 2.5 repose sur un moteur plus puissant. Il combine une base solide et un entraînement de haut niveau. Cette structure lui permet d’aller plus loin que ses prédécesseurs.

Dans le test difficile appelé Humanity’s Last Exam, il atteint 18,8 %. À titre de comparaison, un modèle d’OpenAI arrive à 26 %. Toutefois, cette performance reste impressionnante. Car ce test n’est pas simple. Il pousse l’IA à réfléchir, pas juste à copier.

Et selon les développeurs, ce modèle dépasse les attentes dans d’autres domaines aussi. Le codage en est un bel exemple. Gemini 2.5 peut écrire du code, le corriger ou le réorganiser. Il comprend ce que vous souhaitez faire, puis il le met en forme.

Par exemple, sur le test SWE-Bench Verified, il atteint 63,8 %. Je vous rappelle qu’en janvier 2025, aucun autre modèle n’avait franchi les 50 % avant lui. C’est un signal fort, surtout pour les professionnels du développement.

Et si vous débutez en programmation ? Bonne nouvelle : vous pouvez quand même l’utiliser. Le modèle explique ce qu’il fait, pas à pas. Il traduit une idée en lignes de code claires.

De plus, il rend la création d’applications bien plus simple. Pour cela, il aide les utilisateurs à aller droit au but, sans se perdre dans les détails techniques.

Une IA plus attentive grâce à une mémoire étendue

En ce qui concerne la mémoire, Gemini 2.5 offre une capacité bien plus grande. Il peut lire jusqu’à 1 million de jetons. Et à terme, Google souhaite atteindre 2 millions. Cette amélioration change beaucoup de choses.

Un jeton représente un mot, un bout de mot ou un signe. Plus un modèle peut en lire, plus il garde d’éléments en mémoire. Supposons que vous posiez une question basée sur un long texte. Gemini 2.5 sera capable d’en tenir compte en entier.

Sinon, les anciens modèles oublient des parties. Ils donnent alors des réponses incomplètes. Outre la longueur du texte, ce modèle comprend aussi des formats variés : vidéos, images, audio, ou code.

De plus, il garde le fil même sur de longues conversations. Il relie les idées et garde la cohérence du début à la fin. C’est ce qui rend ses réponses plus naturelles.

Citons un exemple simple. Le Seigneur des Anneaux contient 500 000 mots. Gemini peut lire deux fois cette trilogie, sans oublier une seule ligne. Cette capacité offre des possibilités immenses, notamment pour les chercheurs, les étudiants ou les créateurs de contenu.

Mais malheureusement, Gemini 2.5 n’est pas encore ouvert à tous. Pour le moment, seuls les abonnés Gemini Advanced peuvent l’utiliser. L’accès coûte 20 dollars par mois. Il donne accès à l’IA dans Google AI Studio et via l’application Gemini.

Avec une mémoire aussi large, l’IA pourrait-elle dépasser nos capacités ? Selon vous, l’intelligence artificielle doit-elle raisonner comme un humain ou rester un simple outil ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.