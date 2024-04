Qu’est-ce qu’une API ? Définition et exemples…

Dans l'univers de la programmation et du développement d'applications, le terme API est souvent utilisé. Mais qu'est-ce qu'une API exactement ? Quelles sont ses applications dans les différents domaines ? Existe-t-il des API à maîtriser en tant que développeur ? Ces programmes comportent-ils des risques aussi ? Décryptage.

La définition simple d'une API

Une API ou Application Programming Interface est une interface qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. Il s'agit alors d'un ensemble de règles et de procédures. Elles dictent comment les programmes peuvent interagir entre eux en partageant des données et des fonctionnalités. Les développeurs utilisent aussi les API pour intégrer rapidement certaines fonctionnalités. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire l'article « API : tout savoir sur l'interface de programmation d'application » de Elina S.

Pourquoi utiliser une API ?

Les API offrent de nombreux avantages tant pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux. Elles permettent notamment de :

Faciliter le développement . Ils fournissent des interfaces standardisées et réutilisables. Les API simplifient alors la tâche des développeurs, qui n'ont pas besoin de réinventer la roue à chaque nouveau projet.

. Ils fournissent des interfaces standardisées et réutilisables. Les API simplifient alors la tâche des développeurs, qui n'ont pas besoin de réinventer la roue à chaque nouveau projet. Assurer l'interopérabilité . Grâce aux API, des logiciels issus de différents éditeurs peuvent interagir entre eux et fonctionner ensemble de manière harmonieuse.

. Grâce aux API, des logiciels issus de différents éditeurs peuvent interagir entre eux et fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Améliorer les services. En s'appuyant sur des API de qualité, les applications peuvent bénéficier des fonctionnalités offertes par d'autres services. Par exemple, une application météo peut intégrer les données de plusieurs fournisseurs pour offrir des prévisions plus précises à ses utilisateurs;

Les deux principaux types d'API

Les API internes

Egalement appelées API privées, ce sont des interfaces de programmation réservées à un usage interne au sein d'une organisation. Elles permettent à différentes équipes de développement de travailler ensemble sur des projets complexes impliquant de nombreuses parties prenantes. Ces API sont généralement conçues pour faciliter l'intégration d'outils de management. Ce sont entre autres les systèmes de gestion des stocks, la facturation ou les plateformes de messagerie.

Les API privées offrent aussi la possibilité d'intégrer des solutions de traitement des paiements en ligne. Ce qui rend service aux applications d'e-commerce ou sites web marchands. Les développeurs peuvent se concentrer sur l'expérience utilisateur et les fonctionnalités métier.

Les API externes

Egalement appelées API publiques, ce sont des interfaces de programmation exposées par un fournisseur de services aux développeurs tiers. Ces API permettent d'accéder aux fonctionnalités et données. Ce qui peut générer une valeur ajoutée significative pour toutes les parties intéressées. On trouve couramment des API publiques dans des domaines tels que la météo, la localisation cartographique, les réseaux sociaux ou encore les plateformes de paiement en ligne.

Les gouvernements et organisations internationales publient souvent des données accessibles via des API ouvertes. Ce qui rend possible la visualisation interactive, l'ajout de graphiques comparatifs ou l'intégration d'alertes personnalisées pour les utilisateurs. Par exemple, les données sur la qualité de l'air, les cours des devises ou encore les statistiques démographiques sont souvent disponibles grâce à des API publiques.

API gratuites à connaître pour tous les développeurs

1. OpenWeatherMap

Cette API met à disposition des données météorologiques provenant de diverses stations météo et d'autres sources du globe. Elle offre un service gratuit pour une utilisation limitée et des services payants pour une utilisation plus importante. Son intégration simple et rapide ainsi que sa documentation complète sont parfaites pour les débutants.

2. The Movie Database

Cette base de données alimente les informations sur plus de 500 000 films et séries télévisées du monde entier. The Movie Database (TMDb) API fournit des images, des vidéos, des synopsis et des critiques des utilisateurs aux développeurs souhaitant créer leur propre application centrée sur la consommation de contenu vidéo.

3. IBM Watson

La firme IBM propose différents services gratuits grâce à ses API d'intelligence artificielle. Ceux-ci permettent de traiter la reconnaissance de texte, l'analyse sémantique, les traductions automatiques et bien d'autres fonctionnalités pour enrichir des sites web ou des applications mobiles.

4. Google Maps

Il s'agit d'un service emblématique proposant une API gratuite pour les développeurs. Elle offre la possibilité d'intégrer des cartes, calculer des itinéraires, localiser des points d'intérêt et bien plus encore. Son intégration est simple et rapide, ce qui en fait une ressource très prisée par les développeurs du monde entier.

5. REST Countries REST Countries

C'est une API qui permet aux développeurs de retrouver toutes sortes d'informations sur les pays membres de l'ONU. Coordonnées géographiques, codes ISO, fuseau horaire, monnaie locale, langues parlées, etc. : autant de données facilement accessibles et exploitables grâce à cette interface de programmation. Savez-vous que l'Organisation des Nations Unies appelle à réglementer l'IA ?

Martin Fowler – conférencier, informaticien et consultant britannique dans la conception de logiciels

API payantes pour les entreprises

1. Yelp Fusion

Dédiée aux entreprises, elle permet de tirer profit des nombreux avis publiés sur le site Yelp. Intégrer cette API à son site ou à une application peut aider à améliorer ses performances et sa notoriété en mettant en avant les bons retours des clients.

2. DocuSign eSignature

Cette interface apporte des solutions fiables et sécurisées pour signer électroniquement vos documents. L'API DocuSign eSignature permet aux professionnels d'intégrer cette solution dans leur propre système et ainsi optimiser les processus en automatisant la gestion des signatures électroniques.

3. Twilio

Cette plateforme de communication dispose de plusieurs API pour envoyer des messages texte, vocaux ou vidéo. Les développeurs peuvent ainsi intégrer ces services de communication à leurs applications et sites web pour offrir plus de fonctionnalités à destination de leurs utilisateurs. Les tarifs varient selon le service choisi et le volume d'utilisation.

4. Amazon S3

Fonctionnant grâce au cloud computing, Amazon Simple Storage Service (S3) est un service de stockage d'objets. Il permet de gérer et archiver un grand nombre de données accessibles via Internet. Grâce à l'API Amazon S3, les entreprises peuvent profiter de cette solution de stockage pour intégrer l'accès et la gestion de leurs fichiers directement depuis un site internet ou une application mobile.

5. Microsoft Azure Computer Vision

L'API Computer Vision de Microsoft Azure offre des services d'analyse et de reconnaissance d'image. Ce service payant utilise l'intelligence artificielle pour décrire graphiquement le contenu d'une image, détecter des objets ou lire du texte imprimé. Idéal pour enrichir les interactions utilisateur et apporter une touche interactive à son site web ou application mobile.

Risques majeurs avec les API

💀 Attaques par injection

L'injection est une technique d'attaque très répandue. Il exploite les failles de sécurité des requêtes SQL, LDAP ou XML afin d'accéder aux données stockées dans une base de données. Ces piratages sont particulièrement dangereux pour les API. Un seul hacker peut manipuler les paramètres de l'API pour exécuter des commandes arbitraires et accéder illégalement aux informations sensibles.

💀 Vols de clés d'API

Les clés d'API sont un mécanisme couramment utilisé pour authentifier les requêtes effectuées vers une API et autoriser l'accès aux ressources protégées. Cependant, un hacker peut les employer pour imiter une application légitime et réaliser des opérations non autorisées. Les clés d'API doivent donc être protégées avec autant de soin que les identifiants et mots de passe des utilisateurs.

💀 Interception et modification du trafic

Le trafic entre une application et une API peut être intercepté et modifié par des attaquants. Ces derniers ont souvent réussi à compromettre la sécurité du réseau ou une partie de l'infrastructure informatique. Ces attaques, appelées « man-in-the-middle », permettent aux pirates de s'emparer des données en transit. Elles servent parfois à injecter de fausses informations dans les échanges entre l'API et l'application.

💀 Attaques par force brute

Une API mal sécurisée peut être vulnérable aux attaques par force brute. Ces agressions consistent à tenter de deviner les clés d'API ou les identifiants et mots de passe des utilisateurs. Le hacker essaie toutes les combinaisons possibles. Relativement lente et peu efficace face à des systèmes de sécurité robustes, cette méthode reste dangereuse.

Stratégies pour renforcer la sécurité des API

Valider et filtrer les entrées utilisateur

La validation des données fournies par les utilisateurs est cruciale pour prévenir les attaques par injection. Ainsi, il faut vérifier et filtrer les entrées utilisateur avant de les utiliser dans une requête ou un processus. Les équipes de développement doivent s'assurer que les API ne peuvent accepter que les types et formats de données attendus et rejettent toutes les entrées suspectes.

Utiliser l'authentification forte

L'utilisation de l'authentification forte, comme l'OAuth 2.0, permet de s'assurer que seuls les applications et les utilisateurs autorisés ont accès aux ressources protégées par l'API. Cette authentification nécessite généralement un échange complexe de tokens (jetons) entre l'API et l'application, rendant ainsi plus difficiles l'interception et l'utilisation frauduleuse des identifiants.

Sécuriser les communications avec SSL/TLS

Pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre une application et une API, il est fondamental de chiffrer les communications avec des protocoles sécurisés tels que SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security). Ces protocoles permettent de protéger le trafic contre les attaques « man-in-the-middle » et d'authentifier les parties prenantes de la communication.

Différences entre API et APK

Souvent confondu avec API, un APK est le format de fichier utilisé pour distribuer et installer des applications sur le système d'exploitation Android. C'est le système d'exploitation pour smartphone développé par Google. Il s'agit en quelque sorte d'un conteneur regroupant l'ensemble des fichiers nécessaires au fonctionnement d'un programme mobile. Il inclut notamment les fichiers sources, les ressources graphiques et les métadonnées.

Lorsqu'un utilisateur télécharge une application depuis la boutique Google Play ou via un autre moyen (comme un site web tiers), il récupère un fichier APK qui sera ensuite installé sur son appareil. Les API et les APK ont des fonctions différentes au sein du monde logiciel. Alors que les API sont centrées sur la communication entre les composants logiciels, les APK concernent spécifiquement la distribution et l'installation d'applications Android.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.