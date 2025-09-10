iPhone 17, Apple Watch 11, AirPods Pro 3 : voici les prix en France, ça pique

C’est clair, les nouveautés d’Apple ne s’adressent pas à tout le monde. L’iPhone 17 fait rêver, mais son prix a vite fait de ramener les pieds sur terre. Pareil pour l’Apple Watch 11 et les AirPods Pro 3.

Oui, Apple reste fidèle à sa réputation. Celle de faire battre le cœur des fans et trembler leur portefeuille. Les derniers joujoux présentés lors de la keynote donnent bien sûr envie. Mais, il faut avoir un budget solide pour se les offrir.

Ceux qui espéraient une bonne surprise côté tarif devront revoir leurs rêves à la baisse. Et pour ne rien arranger, il semblerait que la France se place parmi les pays où l’addition est la plus salée. Allez, faisons ensemble le tour des prix de l’iPhone 17, de la dernière montre connectée et des AirPods Pro 3 en Hexagone.

Jusqu’à 2 479 euros : un prix de l’iPhone 17 qui choque

De toute façon, qui n’est pas choqué en voyant que le prix d’un iPhone 17 pouvait dépasser les 2 000 euros ? Mais rassurez-vous, il s’agit ici du modèle Pro Max avec 2 To. Seuls les accros de la vidéo 4K en ProRes RAW ou les collectionneurs de stockage XXL pourront justifier une telle folie.

Heureusement, si vous voulez quand même un iPhone 17 sans vider votre compte en banque, le modèle de base reste sous la barre des 1 000 euros. Elle commence en effet à 969 euros. C’est le modèle le plus accessible de la nouvelle gamme. Juste au-dessus, on trouve l’iPhone Air à partir de 1 229 euros.

Voici les prix des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max en France. #AppleEvent pic.twitter.com/kufJqmjU0R — Arnaud Ducouret (@arnauducouret) September 9, 2025

Pour ceux qui cherchent plus de puissance, les autres modèles ne sont pas donnés non plus. La version Pro est à 1 329 euros. Le Pro Max, quant à lui, commence à 1 479 euros.

Si vous pensiez faire des économies en vous tournant vers les accessoires, détrompez-vous ! Il faut aussi prévoir un budget conséquent. En effet, la montre connectée Apple Watch Ultra coûte 899 euros.

Si vous avez un budget plus serré, la Apple Watch SE 3 est disponible à 269 euros. La Series 11, quant à elle, est vendue à 449 euros. Et pour les amateurs de musique ou de podcasts, les AirPods Pro 3 sont à 249 euros.

Vous êtes quand même prêt à payer ?

La question du prix ne vous arrête pas pour le nouvel iPhone 17 ? Vous êtes décidé à l’acheter, coûte que coûte ? Dans ce cas, vous n’avez plus qu’à passer commande, enfin presque. Parce que pour l’instant, ce n’est pas encore disponible.

En France, les précommandes de l’iPhone 17 ouvriront ce vendredi 12 septembre. Et bonne nouvelle, vous n’avez même pas besoin de vous lever aux aurores. Le lancement des précommandes se fera à partir de 14 heures. La sortie officielle est en revanche prévue une semaine plus tard, le vendredi 19 septembre.

AirPods Pro 3 : le prix ne change pas : 249 $. Précommandes dès aujourd’hui et livraisons prévues à partir du 19 septembre. #AppleEvent https://t.co/GolWyNlnk6 pic.twitter.com/cKHcTyHNvN — MacGeneration (@MacGeneration) September 9, 2025

Si vous êtes plus intéressé par les accessoires, comme l’Apple Watch ou les AirPods Pro, sachez qu’ils sont déjà disponibles en précommande dès maintenant. Cependant, comme pour l’iPhone, leur sortie officielle est fixée au vendredi 19 septembre.

