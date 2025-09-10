Je suis le plus grand fan d’Apple : voici pourquoi je dis non à l’iPhone 17

Chaque année, Apple orchestre le même spectacle : une keynote en grande pompe, un design léché, des promesses d’innovations. Et chaque année, des millions de fans sortent la carte bleue sans hésiter. Oui, j’en fais partie, mais pour la première fois… je passe mon tour.

Vous connaissez le bruit du tiroir-caisse ? Chez Apple, c’est presque une notification système.

Pourtant, selon une étude WalletHub, 63 % des consommateurs américains ne comptent pas upgrader leur iPhone cette année, malgré la sortie du 17.

Et d’après CIRP, seuls 18 % changent d’appareil pour profiter des nouveautés : la grande majorité attend que leur téléphone rende l’âme ou devienne vraiment poussif.

Bref, même les fidèles fans commencent à se dire que la hype annuelle n’est pas un argument suffisant. Pourquoi ? Je vais répondre en me basant sur mon cas personnel.

Apple Intelligence : des promesses, pas encore des révolutions

L’IA d’Apple, c’est un peu comme un apprenti barista : elle apprend encore à faire un café correct, pendant que Google sert déjà des lattés 3D.

Certes, iOS 26 intègre des outils comme Clean Up ou Visual Intelligence. Mais premièrement, ils sont réservés aux modèles récents, et deuxièmement, ils restent bien en dessous des Magic Editor, Best Take ou Ask Photos de Google.

Autre limite : l’iPhone 17 de base n’embarque que 8 Go de RAM, quand la concurrence flirte avec les 12 Go. Pour un smartphone censé être dopé à l’IA, ça fait léger.

Pourquoi je dis non (pour l’instant)

Acheter un iPhone 17 alors que mon 16 fonctionne encore parfaitement, c’est comme changer de vélo parce que la sonnette a une nouvelle sonorité.

Mon iPhone actuel prend encore de superbes photos, tient une journée complète (avec un petit chargeur en renfort), et n’a rien perdu en fluidité.

Alors oui, l’iPhone 17 Pro promet un téléobjectif 48 MP et une finesse impressionnante. Mais rien de tout cela ne justifie de dépenser près de 1 300 € quand l’usage quotidien reste inchangé.

Le mythe du design parfait se fissure

La bosse photo de l’iPhone 17 est si massive qu’elle mériterait presque son propre étui. Sur Reddit, les critiques fusent : atroce, moche, glissante…

Quant au nouvel iPhone 17 Air, censé séduire par sa finesse record, il ne convainc que 7,3 % des utilisateurs sondés (SellCell). Apple a longtemps dicté les standards esthétiques du marché. Aujourd’hui, même ses fans commencent à tiquer.

Prix en France : j’espère que le pot de vaseline est fourni

En France, Apple n’a pas oublié son talent pour faire grimper l’addition. Le modèle de base démarre à 969 € en 256 Go.

Sur le papier, c’est moins cher que l’iPhone 16 équivalent. En réalité, c’est un tour de passe-passe : Apple a purement supprimé la version 128 Go, rendant l’entrée de gamme artificiellement plus chère.

Et dès qu’on monte en gamme, la pente devient vertigineuse : 1 229 € pour l’iPhone 17 Air, 1 329 € pour le 17 Pro, 1 479 € pour le Pro Max.

Quant aux versions 1 To et 2 To, elles culminent à 2 479 €. Oui, presque le prix d’un MacBook Pro flambant neuf pour… un téléphone.À ce tarif, on hésite entre un iPhone 17 Pro Max et un week-end à Marrakech… vol compris !

Dans un pays où l’inflation plombe déjà les budgets, l’iPhone 17 ressemble de plus en plus à un produit de luxe réservé à une élite. Pas étonnant que 70 % des utilisateurs disent ne pas vouloir upgrader cette année : l’équation prix/nouveautés ne passe plus.

Pas de précipitation : attendre, c’est gagner

L’empressement est le pire conseiller… surtout quand le conseiller s’appelle Tim Cook. Comme le rappelle Gulf News, mieux vaut patienter pour voir les tests réels.

MacRumors, de son côté, liste déjà les innovations plus ambitieuses attendues sur l’iPhone 18 : Face ID sous l’écran, modem C2, améliorations radicales de Siri.

Acheter l’iPhone 17, c’est payer plein pot un modèle de transition. Attendre un an, c’est peut-être investir dans un vrai saut générationnel.

Apple, je t’aime… mais Android me tente aussi

Quand je vois un Pixel corriger une photo ratée de ma fille en deux clics, je me demande si je ne suis pas resté coincé au lycée avec Siri. Google et Samsung multiplient les innovations IA utiles, pendant qu’Apple reste sur la réserve.

Oui, l’écosystème Apple reste un cocon confortable : iCloud, iMessage, AirDrop… Mais pour la première fois, je sens que la concurrence pourrait me faire lever la tête hors de la pomme.

Je ne claque pas la porte d’Apple : je garde mon iPhone 16, je continue d’aimer macOS et l’iPad. Mais je refuse d’être pris au piège de la nouveauté pour la nouveauté.

L’iPhone 17 n’est pas mauvais, loin de là, mais il n’apporte pas assez pour justifier l’upgrade. Alors cette année, mon acte de fidélité sera… de patienter. Et si, finalement, attendre devenait la nouvelle façon d’être un vrai fan ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous convaincu par les différents modèles d’iPhone 17 présentés par Apple ? Partagez votre avis en commentaire !

