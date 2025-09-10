L’iPad 2025 (11″) avec puce A16 chute à 314 € seulement chez Rakuten (–95 €)

Vous êtes à la recherche d’une machine puissante, fluide et élégante, sans exploser votre budget ? L’iPad 11 pouces 2025 d’Apple lancé à 409,99 € passe aujourd’hui à 314,99 € seulement chez Rakuten grâce au code promo ORDI15.

Un iPad en promo ? C’est presque mission impossible. Et pourtant, cette offre casse les codes : le modèle 11 pouces avec puce A16 Bionic s’affiche enfin à un tarif qui le rend irrésistible pour tous les amateurs de tech.

Que ce soit pour les cours, le boulot ou la détente, cet iPad s’adapte à tout. Vous pouvez prendre vos notes, regarder vos séries préférées, jouer ou dessiner avec l’Apple Pencil en toute simplicité. Grâce à son écran 11 pouces lumineux, son design fin et sa batterie qui dure du matin au soir, il vous accompagne partout sans effort.

Des performances dignes d’un ordinateur

Ne vous fiez pas à sa finesse, car l’iPad 2025 est un véritable bolide. Grâce à la puce A16 Bionic, il enchaîne multitâche, applis créatives et jeux puissants avec une fluidité bluffante.

Le Wi-Fi 6 assure une connexion rapide et stable, même dans un café bondé. Par ailleurs, il embarque le Touch ID intégré qui permet un déverrouillage instantané et sécurisé.

Côté photo et visio, Apple équipe sa tablette de deux capteurs 12 Mpx (avant et arrière) avec la fonction Center Stage, idéale pour les appels vidéo et les captures de qualité.

Une réduction impressionnante : l’iPad 11 tombe à 314 €

Au lieu de 409,99 €, l’Apple iPad 11 s’affiche aujourd’hui à 314,99 € seulement, soit 95 € d’économie immédiate (–23 %).

Pour une tablette de ce calibre, signée Apple, difficile de trouver un concurrent qui tienne la comparaison à ce tarif.

La fiabilité Apple et Rakuten

Avec l’iPad, vous profitez du savoir-faire d’Apple : design premium, suivi logiciel sur plusieurs années, écosystème complet.

L’achat sur Rakuten inclut la garantie constructeur et une livraison rapide, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Foncez avant la fin du stock

Cet iPad 11 pouces 2025 est un choix parfait pour les pros, les étudiants et tous ceux qui veulent une tablette performante et durable.

Mais attention : à 314,99 €, les exemplaires partent vite !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.