Le nouvel iPad mini 7e génération est là ! Passez votre commande !

Apple a surpris tout le monde en annonçant le nouvel iPad mini après trois ans d’absence. L’entreprise n’avait apporté aucune mise à jour à ce modèle depuis 2021.

Plusieurs événements récents avaient nourri l’espoir d’une nouvelle version, mais sans résultat. Finalement, Apple a choisi une approche discrète, en ouvrant les précommandes du modèle 2024 à partir du 15 octobre.

Vous pouvez dès aujourd’hui précommander le nouvel iPad mini sur l’Apple Store. Le modèle 128 Go est proposé au prix de 499 dollars. Les premières livraisons débuteront le 23 octobre afin de permettre aux plus impatients de le recevoir rapidement. De plus, Apple propose des étuis folio en quatre couleurs : gris anthracite, violet clair, denim et sauge, pour personnaliser l’appareil.

iPad mini de 7e génération embarque la puce A17. Cette dernière offre 30 % de puissance supplémentaire par rapport à la version précédente. Cette amélioration débloque de nouvelles possibilités, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. En intégrant la puce A17, Apple renforce sa stratégie d’optimisation par l’IA dans ses produits.

Des mises à jour prévues pour enrichir l’expérience utilisateur

Tous les appareils équipés des puces A17 et M1 recevront bientôt une mise à jour. Cette dernière apportera des nouveautés comme Image Playground et Image Wand pour générer des visuels. De plus, un assistant d’écriture sera intégré, tout comme l’accès à ChatGPT. Ces fonctionnalités devraient améliorer la productivité et offrir une expérience plus intuitive.

Le nouvel iPad mini est compatible avec les Apple Pencil Pro et Apple Pencil USB-C. Vous pouvez aussi le coupler à des claviers Bluetooth pour une utilisation plus polyvalente. Cependant, Apple n’a toujours pas annoncé de Magic Keyboard spécifique pour ce modèle, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs.

L’iPad mini se décline en gris sidéral, bleu, violet et starlight. En termes de stockage, vous pouvez choisir entre 128 Go, 256 Go ou 512 Go selon vos besoins. Ces choix visent à séduire un public large allant des lecteurs assidus aux utilisateurs en quête de productivité.

Apple marque un retour en force avec ce nouvel iPad mini qui allie performance et praticité. Grâce à la puce A17 et aux nouveautés IA, cette version promet de répondre aux attentes des utilisateurs.

