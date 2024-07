Aujourd'hui, nous avons décidé de partager notre expérience avec le logiciel d'IA CopyAI après l'avoir testé. Découvrez notre avis dans cet article.

CopyAI est une entreprise de logiciels qui utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour générer du contenu original en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. CopyAI permet de créer du contenu pour des articles, des e-mails, des articles de blog et des publications sur les réseaux sociaux. Cette solution offre un taux d'engagement plus élevé et un coût inférieur à celui d'un rédacteur. Après avoir testé le logiciel, nous partageons notre expérience avec vous et donnons notre verdict.

Présentation de CopyAI

Caractéristiques techniques Fonctionnalités : Rédacteur de contenu AI

Langues du site Web : Multilingues

Types d'abonnement : Abonnement annuel / Abonnement mensuel

CopyAI est un projet de logiciel d'IA open-source à but non lucratif, utilisé par certaines des marques les plus connues au monde. Il utilise l'écriture humaine pour créer des copies de contenu et s'inspire de la façon dont les gens créent du contenu. Ainsi, contrairement à d'autres programmes qui reproduisent simplement un style et des tactiques, l'éditeur a créé sa propre technologie.

De nos jours, l'utilisation de l'IA est courante pour la création de contenu et l'optimisation des moteurs de recherche. En effet, les propriétaires d'entreprise se tournent vers l'IA pour une solution efficace et rentable. En utilisant CopyAI, les rédacteurs peuvent créer des textes plus convaincants. Ce qui peut augmenter la notoriété de leur marque et aider les prospects à mieux comprendre un produit ou un service grâce au contenu du site Web. En général, CopyAI offre une alternative novatrice et efficace à l'embauche d'un rédacteur humain. Cette technologie révolutionnaire peut aider les entreprises à économiser du temps et de l'argent tout en améliorant leur visibilité en ligne.

Fonctionnalités de CopyAI

CopyAI est un outil doté de fonctionnalités uniques qui vous permettent de créer des ouvertures de blog attrayantes et convaincantes. Grâce à son assistance, vous pouvez bénéficier d'idées créatives pour un début captivant, instructif, convivial et sans plagiat. Si vous recherchez des titres ou des résumés, vous obtiendrez de nombreux résultats, mais ne cliquez pas trop vite sur le bouton « Plus de recommandations », car un avertissement apparaîtra. Pour obtenir des résultats plus pertinents pour les titres de blog sur lesquels vous écrivez, utilisez plutôt des requêtes spécifiques au contenu. En dehors de cela, le plan du blog peut être utilisé pour créer des articles de manière simple et rapide.

Modèles

CopyAI propose environ 60 modèles différents pour aider l'outil d'écriture IA à générer un texte personnalisé selon vos besoins. Vous pouvez ainsi créer divers types de contenu tels que des publicités numériques, des publications sur les réseaux sociaux et des pages de site Web. Le contenu de commerce électronique, les articles de blog et le contenu commercial sont également pris en charge. Une fois le modèle choisi, des informations sur votre entreprise seront demandées pour personnaliser le texte. Ces informations permettront d'adapter le contenu en fonction de vos besoins spécifiques.

Multilingues

Mis à part les différents modèles de CopyAI, il est également un logiciel multilingue qui prend en charge plusieurs langues. Parmi les langues prises en charge, on peut citer le chinois, les langues européennes, le japonais et le portugais brésilien, entre autres. De plus, il offre une variété de fonctionnalités, telles que des idées de marketing viral, de commerce électronique, de tendances virales, de start-ups et de noms.

L'objectif de cet outil est de vous aider à trouver de nouvelles idées de blog tout en travaillant sur vos projets. Des milliers de personnes utilisent déjà le modèle de langage basé sur l'IA pour gagner du temps dans l'écriture. En choisissant le modèle qui convient le mieux à vos besoins, la qualité de votre contenu est indéniablement excellente. Les fonctionnalités sont simples et les modèles sont facilement accessibles pour faciliter vos recherches.

Fonctionnement

CopyAI est facile à utiliser, et son extension pour Google Docs et Gmail vous permet d'écrire sans effort. Pour commencer, créez un compte gratuit sur la page CopyAI en utilisant votre email, Facebook ou Google. Une fois inscrit, vous avez accès à 100 crédits pour vérifier votre contenu. Chaque vérification coûte un crédit et génère 10 suggestions. Vous pouvez choisir la suggestion la plus pertinente, ajouter le nom de votre marque et la description du produit, puis cliquer sur « Créer une copie ». Enfin, préparez votre contenu avec facilité. CopyAI simplifie la création de contenu et génère des résultats rapides et efficaces.

Plans tarifaires de CopyAI

CopyAI propose un plan Pro à 36 dollars par mois, avec une réduction de 28% si vous vous abonnez annuellement. De plus, un essai gratuit de 7 jours est disponible pour explorer les options.

Vous pouvez examiner les options disponibles pendant que vous travaillez avec la version d'essai gratuite. En outre, la limite quotidienne est de 100 exécutions, avec une assistance clientèle disponible par courrier électronique 24/7. Après la période d'essai gratuite, vous pouvez choisir entre un abonnement mensuel à 36 dollars ou un plan personnalisé pour plusieurs utilisateurs. Les grandes entreprises peuvent bénéficier d'une offre groupée pour plusieurs sièges avec une fonction de collaboration.

Notre verdict

CopyAI facilite la création de contenu, le marketing et l'expansion de l'entreprise de manière certaine. De plus, en quelques minutes seulement après l'inscription, vous pouvez commencer à travailler sur CopyAI. Ce n'est pas tout ! Il vous permet également de commencer à travailler en quelques minutes seulement après l'inscription. Les plans personnalisés pour plusieurs utilisateurs sont idéaux pour les grandes entreprises, aidant à atteindre des objectifs plus rapidement. À nos yeux, CopyAI est un outil pratique qui facilite notre travail.

Essai gratuit disponible

Interface simple et facile à utiliser

Extension pour Chrome

Prise en charge des différentes langues

Il n'y a pas de support technique via le chat en direct

Pas d'outil pour le contenu long

