L’IA d’Apple, totalement médiocre ? Les critiques fusent après le keynote iPhone 16

Apple Intelligence : l’IA d’Apple qui, au lieu d’éblouir, a suscité des réactions mitigées. Fonctionnalités incomplètes, version bêta bancale et une arrivée retardée : de quoi laisser les utilisateurs perplexes.

Lors du dernier keynote, Apple a dévoilé son iPhone 16 avec une annonce attendue : l’arrivée d’Apple Intelligence. Cette IA, intégrée aux nouveaux iPhone, MacBook, et iPad, était censée révolutionner l’expérience utilisateur. Cependant, la réalité semble moins reluisante : entre bugs persistants et fonctionnalités inachevées, les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir.

Apple Intelligence : toute une série promesse

Lors de la présentation de l’iPhone 16 ce lundi, Apple a évoqué un lancement d’Apple Intelligence en octobre. À noter qu’elle est disponible uniquement sur les derniers nés de ce géant de la technologie. Et donc, l’iPhone 15 Pro ainsi que les MacBook et iPad équipés de processeurs à partir de M1.

Durant ce même événement, Apple a présenté les quatre piliers d’Apple Intelligence : langage, images, action et contexte personnel. Le premier signifie que l’outil peut lire, résumer des emails, notifications et réécrire des textes dans des applications comme Notes et Pages.

Le deuxième fait allusion aux outils d’édition, comme Clean Up, permettant de retirer des objets indésirables des photos. Apple a évoqué d’autres fonctionnalités de génération d’images : « Image Playground » pour créer des illustrations et « Genmoji » pour des emojis personnalisés. Leur lancement est prévu « plus tard cette année et dans les mois suivants ».

Les piliers « action et le contexte personnel », par contre, sont des concepts flous qui désignent les nouvelles capacités de Siri. Ce dernier est présenté comme plus intelligent, plus réactif et enfin capable de comprendre des contextes. Pour illustrer, Apple affirme que Siri pourra envoyer des photos à une personne précise d’un événement particulier. L’outil deviendra donc un véritable assistant personnel.

Une nouvelle option a aussi été promise ! On peut désormais saisir nos demandes via un nouveau menu accessible en appuyant deux fois sur le bas de l’écran. Ce qui est idéal pour ceux qui préfèrent éviter de parler aux ordinateurs en public.

L’IA d’Apple est en réalité médiocre ?

Apple Intelligence se voulait être une innovation majeure, l’outil pratique et charmant du quotidien. Contrairement à d’autres IA qui font peur, celle-ci a promis des fonctionnalités plus douces : confidentialité renforcée et un Siri opérationnel. Cependant, ce qui devait être une douce révolution s’est avéré être un gadget décevant. Enfin pour le moment…

Malgré les promesses, la version d’Apple Intelligence disponible dans les nouvelles mises à jour d’iOS, iPadOS et macOS n’est qu’une bêta.

Les fonctionnalités langages sont généralement assez intéressantes, bien que parfois sujettes à des erreurs dans les résumés. Côté images, Clean Up est pratique, mais c’est une capacité déjà observée avec la gomme magique de Google Photos. Jusque là, l’IA d’Apple n’offre rien d’extraordinaire, juste le gain de temps.

Apparemment, les nouvelles capacités de Siri promises ne sont pas encore disponibles dans la version bêta d’Apple Intelligence non plus. Très décevant ! Cependant, les fonctionnalités initiales de Siri révélées jusqu’à présent montrent quelques améliorations notables. Désormais, Siri nous comprend même si on bégaye ou change d’avis. Ce n’est pas révolutionnaire, et l’outil n’est toujours pas au niveau de ses concurrents en matière de traitement du langage naturel. Mais ça reste un progrès pour un Siri auparavant limité et maladroit.

Un avenir incertain pour Apple Intelligence

Apple Intelligence semble n’être qu’une version diététique de ce que l’IA a vraiment promis offrir. L’outil sera lancé en octobre, mais certainement encore sous forme de version bêta. Les utilisateurs devront patienter pour voir toutes les capacités de cette IA à l’œuvre.

Pour l’instant, Apple n’a pas précisé quand Apple Intelligence quittera la version bêta, ce qui risque de prendre des années. Rappelons que Google a maintenu Gmail en version bêta pendant cinq ans avant de retirer ce statut. Les fonctionnalités, censées révolutionner la manière dont nous utilisons nos appareils, ne seront donc peut-être pas disponibles aussitôt. Et, même lorsqu’elles seront enfin là, elles pourraient très bien être payantes.

Il faut aussi savoir que contrairement à d’autres entreprises, Apple préfère faire fonctionner son IA directement sur les appareils des utilisateurs. Une approche qui respecte la vie privée, mais qui est synonyme de performances inférieures à celles des concurrents. Ces derniers qui stockent et analysent des données dans le cloud…

C’est peut-être cette promesse de confidentialité, bien que respectable, qui restreint les capacités d’Apple Intelligence. Qu’en pensez-vous ?

