OnePlus 15 : un meilleur écran que les derniers iPhone et Samsung ?

Pour le OnePlus 15, il semble que la marque OnePlus sorte le grand jeu, surtout côté écran. Les premières infos laissent penser qu’il pourrait faire mieux qu’un iPhone ou même un Samsung. Plutôt prometteur, non ?

Quand on parle d’écrans de smartphones au top, on pense direct à Samsung ou à l’iPhone, pas vrai ? Et si je vous disais que le prochain candidat pourrait bien être le OnePlus, la marque chinoise qui surprend de plus en plus ? D’après les rumeurs, le OnePlus 15 débarquerait avec un écran capable de changer la donne. Parce qu’à en croire les fuites, il miserait tout sur le haut de gamme et viserait même à dépasser les géants du marché.

Le prochain must-have des gamers ?

Pour sa quinzième édition de smartphone, OnePlus va mettre le paquet sur l’écran. La marque testerait un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est déjà mieux que le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro, tous deux bloqués à 120 Hz.

Avec cette configuration, la marque proposerait pour la première fois un affichage natif à 165 images par seconde. Une performance qu’on retrouve plutôt du côté des smartphones gaming, comme l’Asus ROG Phone. Des rumeurs affirment aussi que l’écran afficherait une définition de 1,5K. Ce qui promettrait des images nettes et détaillées.

Pourquoi un tel bond en avant ? Apparemment, le OnePlus 15 viserait clairement le côté gaming, d’après DigitalChatStation sur Weibo. Et les gamers savent très bien qu’une image fluide est la clé pour profiter à fond de chaque partie.

Selon le leaker, ce OnePlus 15 embarquerait aussi un écran LTPO OLED de 6,78 pouces. C’est légèrement plus petit que le OnePlus 13 et son panneau de 6,82 pouces. Mais avec de telles caractéristiques, la différence de taille ne devrait pas déranger grand monde.

Le OnePlus 15, pas seulement une affaire d’écran

Pour le OnePlus 15, la marque ne contenterait pas d’améliorer l’écran. Les fuites laissent entendre que ce smartphone doterait d’un design repensé dans les moindres détails. Avec un écran plat, il disposerait de bordures ultra-fines grâce à la technologie LIPO. Le rendu promet donc d’être à la fois élégant et moderne.

Et niveau autonomie, le OnePlus 15 serait une vraie bête d’endurance. Avec sa batterie de 7 000 mAh, il tiendrait du matin au soir, même si vous ne le lâchez pas d’une semelle. Cerise sur le gâteau, la recharge rapide serait au rendez-vous avec 100 W en filaire et 50 W sans fil.

Sous le capot, le smartphone serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 2. Un processeur plus puissant que celui annoncé pour la série Galaxy S26 de Samsung. Les gamers et fans de performances seront évidemment ravis.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs et suppositions. Les informations officielles restent à confirmer. Alors, combien de temps faudra-t-il attendre ? Selon les leaks, le OnePlus 15 serait lancé en Chine en octobre 2025. La sortie mondiale ne serait donc pas avant janvier de l’année suivante.

