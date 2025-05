Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone 16 Pro Max : quel est le smartphone ultime de 2025 ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge, smartphone ultra-fin, rivalise avec l’iPhone 16 Pro Max. Tous deux excellent en matière de design, de performances et de qualité photo, selon les préférences des utilisateurs.

Une forte dualité entre le Coréen Samsung et l’emblématique Apple s’intensifie. Ces deux géants s’affrontent actuellement dans l’arène des smartphones haut de gamme. Le Samsung Galaxy S25 Edge, avec son design ultra-fin, défie l’iPhone 16 Pro Max, dernier pilier de l’écosystème Apple. Alors, lequel choisir ? Décryptage.

Le S25 Edge plus fin que l’iPhone 16 Pro Max

Présenté le 13 mai 2025, le Galaxy S25 Edge affiche une épaisseur de 5,8 mm pour 163 grammes. Des dimensions qui en font l’un des smartphones les plus fins à ce jour disponibles.

L’appareil comprend un écran AMOLED de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM et un capteur principal de 200 mégapixels. Son écran atteint une résolution de 1440 x 3120 pixels et une luminosité maximale de 2600 nits.

Il fonctionne sous One UI 7, basée sur Android 15, avec une promesse de sept ans de mises à jour. Conçu pour éviter la surchauffe, il est équipé d’une chambre de vapeur. Ces performances sont annoncées comme optimisées pour le gaming.

iPhone 16 Pro Max, l’imagerie en point fort

L’iPhone 16 Pro Max est plus imposant que le Galaxy S25 Edge. Ce produit d’Apple a une épaisseur de 8,25 mm et un poids de 227 grammes.

Cependant, son design raffiné intègre un cadre en titane et un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces. Côté performance, ce smartphone embarque la puce A18 Pro.

Sa batterie de 4 685 mAh et son intégration complète à l’écosystème iOS 18 assurent une bonne autonomie et une expérience fluide. Le modèle bénéficie également des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

En revanche, la mémoire vive du 16 Pro Max est limitée à 8 Go, contre 12 Go pour le S25 Edge. Un écart notable, même si les performances restent optimisées pour l’environnement Apple.

Apple reste une référence en matière d’image. L’iPhone intègre un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 5x. L’ensemble constitue un système polyvalent, orienté vers la qualité photo et vidéo.

Côté prix, L’iPhone 16 Pro Max est proposé à partir de 1 199 dollars, soit 100 dollars de plus que le Galaxy S25 Edge.

Piqûre de rappel, Apple prépare aussi un iPhone 17 Air encore plus fin pour septembre 2025. En attendant, le S25 Edge, disponible dès le 30 mai 2025, l’iPhone 16 Pro Max, déjà en magasin, domine le segment premium.

