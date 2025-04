Obsolescence logicielle : votre smartphone est-il touché ?

Une étude menée par plusieurs instituts met en lumière un phénomène sous-estimé : 42 % des Français utilisent un smartphone défectueux. Derrière cette statistique, des causes logicielles souvent ignorées et des arbitrages économiques contraints.

L’obsolescence logicielle, un problème silencieux mais généralisé

L’image du smartphone brisé, écran fissuré ou batterie en fin de vie, revient souvent dès qu’on évoque l’obsolescence. Mais à y regarder de plus près, les soucis rencontrés sont surtout… invisibles. Selon une étude conduite par Télécom Paris, l’Université de Toulouse, De Vinci Research Center et Limites Numériques, 60 % des dysfonctionnements sont d’origine logicielle. Ce constat, basé sur un sondage Médiamétrie de 2023, bouscule les idées reçues. Ce qui gêne le plus ? Une batterie qui ne tient plus (28 %), un stockage saturé (23 %) et des lenteurs à répétition (21 %).

Des problèmes souvent perçus comme inévitables, et pourtant évitables. Car ces dysfonctionnements apparaissent tôt : un utilisateur sur deux les rencontre dans la première année suivant l’achat de son appareil. Et dans un quart des cas, ils surviennent dès la deuxième année. Ce point soulève une vraie question : comment expliquer une telle précocité des problèmes sur des téléphones souvent récents ? La réponse réside dans ce qu’on appelle l’obsolescence logicielle, un terme encore trop peu débattu dans le grand public.

Des utilisateurs contraints à composer avec la gêne

Ce qui ressort aussi de cette enquête, c’est la capacité de résilience ou de résignation des usagers. 68 % des problèmes durent plus de 6 mois, et 36 % plus de deux ans, même quand ils sont jugés gênants ou très gênants. Autrement dit, une large partie des Français accepte de vivre avec un appareil défaillant, faute de solution simple ou accessible. La réparation reste compliquée. Seuls 43 % des problèmes sont réellement pris en charge par les utilisateurs, et plus de la moitié des tentatives échouent.

A peine un tiers des dysfonctionnements sont résolus. Le reste persiste, ce qui génère frustration et désengagement progressif envers le matériel. Fait notable : dans seulement 14,7 % des cas, le smartphone remplacé était devenu inutilisable. Ce chiffre révèle que le remplacement est rarement motivé par une panne franche, mais plutôt par une accumulation de petits dysfonctionnements qui finissent par rendre l’appareil insupportable à utiliser.

Des pistes concrètes pour enrayer la spirale

Prolonger la durée de vie des smartphones ne passe donc pas uniquement par la réparation matérielle. Les développeurs, designers et fabricants ont un rôle clé à jouer. L’étude suggère plusieurs leviers d’action : garantir la stabilité logicielle sur plusieurs années, proposer des applications moins gourmandes, faciliter le nettoyage du stockage, ou encore donner aux utilisateurs la possibilité de contourner certains bugs.

L’idée d’un bonus réparation élargi aux problèmes logiciels est aussi évoquée. Une mesure qui pourrait marquer un vrai tournant. Car si la fabrication représente 78 % de l’empreinte carbone d’un terminal, selon l’ADEME, chaque mois gagné sur la durée de vie d’un appareil compte. Je pense que la transition vers un numérique plus durable ne pourra se faire sans prendre au sérieux l’obsolescence logicielle. Le smartphone dysfonctionnel, aujourd’hui toléré par une majorité, pourrait bien devenir demain le symbole d’une industrie contrainte de revoir ses pratiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

